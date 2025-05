Masters 1.000 de Roma: Alcaraz arrasa a Sinner con un 7-6/6-1 y marca territorio para Roland Garros

El sol cae sobre el Foro Itálico, pero el brillo lo pone Carlos Alcaraz, que con un elocuente 7-6 y 6-1 ha pulverizado las esperanzas de Jannik Sinner y se corona campeón del Masters 1.000 de Roma por primera vez en su carrera.

El español, en estado de gracia, no solo conquista la tierra batida romana, sino que asesta un golpe de autoridad a la rivalidad más vibrante del tenis actual.

Hoy, el tenis mundial tiene nuevo emperador en la Ciudad Eterna.

La expectación era máxima.

Ambos llegaban lanzados, con el duelo convertido ya en uno de esos cara a cara que marcan época.

El tenis italiano y español se citaban en la final más esperada, mientras el público local soñaba con ver levantar el trofeo a su héroe tras meses complicados por una sanción que había marcado la trayectoria reciente de Sinner.

Pero si algo ha dejado claro este enfrentamiento es que la nueva era ya está aquí y que hay aspirante español y firma a Roland Garros.

SEVENTH HEAVEN ☁️ The moment @carlosalcaraz defeated World No. 1 Sinner to claim his 7th Masters 1000 title! @InteBNLdItalia | #IBI25 pic.twitter.com/dlxBytH68O — ATP Tour (@atptour) May 18, 2025

LAS CLAVES TÉCNICAS

Alcaraz doble a Sinner gracias a su capacidad para mantener la intensidad y aprovechar los momentos clave.

En el primer set, el español mostró una solidez excepcional en el resto, neutralizando el potente saque del italiano y dominando los intercambios con golpes variados, alguna dejada y sobre todo, cambiando la velocidad y con bolas altas que incomodaron a su rival.

La resistencia física y mental de Alcaraz fue determinante en el tiebreak, al que llegó tras salvar dos bolas de set cuando iba 5-6 abajo.

Cerró la manga con un revés paralelo decisivo.

Además, su experiencia en duelos previos contra Sinner (7-4 en el cara a cara) le permitió leer mejor el juego del número uno, manteniendo la calma en los puntos críticos y dominando desde la línea de fondo.

En el segundo set, Alcaraz elevó su nivel, explotando la aparente fatiga de Sinner, quien mostró signos de desgaste tras tres meses sin competir.

La clave estuvo en la agresividad del español, que atacó con su derecha y mantuvo un ritmo alto, forzando errores no habituales en el italiano.

La versatilidad táctica de Alcaraz, combinada con su capacidad para cerrar los puntos en la red, desarboló a Sinner, permitiéndole sellar el título con un juego dominante y sin fisuras.

🗣️ "Es una maravilla ganar aquí. Mucha confianza de cara a París". Las reacciones de Alcaraz tras conquistar Roma.#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/9xSHOR80Ku — Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) May 18, 2025

Antecedentes: una rivalidad que define el presente

No se puede entender el panorama actual del circuito ATP sin hablar de Alcaraz vs Sinner. Hasta hoy, el balance favorecía al murciano, con seis victorias por cuatro del italiano en sus diez duelos previos. En su palmarés conjunto figuran ya todos los Grand Slams de la temporada pasada: Roland Garros y Wimbledon para Alcaraz; Open de Australia y US Open para Sinner. Una alternancia digna de los mejores tiempos de Federer y Nadal.

El partido de hoy suponía el primer cara a cara entre ambos en una final de Masters 1.000. Alcaraz ya había ganado partidos clave como aquel maratón inolvidable del US Open 2022 o las semifinales de Roland Garros 2024, mientras que Sinner había hecho valer su temple en Wimbledon, Miami y Pekín. Ambos han demostrado no solo talento, sino una capacidad competitiva fuera de lo común.

Crónica del partido: autoridad española ante un público entregado

El primer set fue una batalla cerrada. Sinner arrancó fuerte, aprovechando cada ovación del público romano para intentar minar la moral de Alcaraz. Pero si algo caracteriza al español es su templanza bajo presión. Salvó bolas complicadas con dejadas imposibles y forzó un tie-break donde terminó imponiendo su ley gracias a una combinación letal de potencia y sutileza.

En el segundo set, el italiano se desinfló. La superioridad física y mental de Alcaraz quedó patente: rompió pronto el servicio de Sinner y se dedicó a manejar los tiempos del partido como un veterano. El público trató de reanimar a su ídolo, pero solo sirvió para motivar aún más al murciano, que firmó uno de sus mejores parciales del año.

La victoria tiene premio doble: primer título en Roma y mensaje claro antes del inminente Roland Garros. “Ganar aquí me da muchísima confianza”, declaraba Alcaraz tras recoger el trofeo ante un Foro Itálico rendido a sus pies.

Un pronóstico claro: Alcaraz-Sinner será la rivalidad dominante

Con este triunfo, Carlos Alcaraz suma su cuarto partido consecutivo ganado frente a Sinner. La diferencia en tierra batida empieza a decantar la balanza hacia el español, mientras que las pistas duras siguen siendo terreno favorable para Sinner. Este vaivén garantiza emoción para rato: nadie duda ya de que ambos serán protagonistas en París dentro de apenas una semana.

La pregunta ahora es si alguien podrá poner freno al dominio compartido por estos dos jóvenes tenistas, que parecen destinados a intercambiar títulos durante muchos años más. Con Djokovic cada vez más lejos del primer plano competitivo, todo apunta a un nuevo duopolio hispano-italiano.

Más allá de la pista: respeto, bromas y complicidad

Uno podría pensar que tanta tensión genera enemistad, pero nada más lejos. Alcaraz y Sinner han demostrado tener una relación excelente fuera del rectángulo de juego. Entrenan juntos cuando pueden, bromean sobre sus debilidades (Sinner reconoce odiar las dejadas del español; Carlitos sueña con tener el revés del italiano), e incluso han llegado a compartir avión privado tras algún torneo asiático maratoniano.

El respeto mutuo es absoluto: “Tienes que hacer tres veces el punto para ganarle”, confesaba Sinner entre risas sobre Alcaraz; “A veces jugar contra ti es una pesadilla”, admitía Carlitos sobre la consistencia inquebrantable del italiano.

Diez curiosidades sobre los enfrentamientos entre Alcaraz y Sinner

Han jugado ya once partidos oficiales en circuito ATP tras esta final.

La rivalidad comenzó en París-Bercy 2021 con victoria para Alcaraz.

Se han enfrentado en todas las superficies relevantes: tierra batida, pista dura y hierba.

Entre ambos se han repartido los cuatro Grand Slams más recientes.

Su enfrentamiento más largo fue la épica batalla nocturna del US Open 2022 (más de cinco horas).

Cada uno tiene apodo para el otro: “Carrot” para Sinner; “La bestia” para Alcaraz.

Ambos han compartido avión privado entre torneos asiáticos demostrando buena sintonía fuera de pista.

En varias ocasiones han entrenado juntos antes de grandes torneos.

En las últimas cuatro citas importantes (Indian Wells, Roland Garros, Pekín y ahora Roma), todas las victorias han sido para Alcaraz.

A pesar de ser rivales directos por los títulos más grandes, suelen intercambiar elogios públicos sobre sus estilos y ética competitiva.

En definitiva, el pulso Alcaraz-Sinner va mucho más allá del marcador; es espectáculo puro dentro y fuera del estadio. Si alguien pensaba que tras Federer, Nadal o Djokovic no habría nuevas leyendas… bienvenido al presente.