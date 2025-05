Pepe Reina cuelga los guantes: adiós a una leyenda con alma de vestuario

Hoy, martes 20 de mayo de 2025, el fútbol español despide a uno de sus porteros más carismáticos y longevos: Pepe Reina. A sus 42 años y tras 26 temporadas como profesional, el guardameta madrileño ha decidido poner punto final a una carrera que es historia viva del balompié nacional e internacional. «Ha llegado el momento. Me apetece cerrarlo aquí. Al fútbol ya no puedo ofrecerle más», confesaba Reina entre emociones en una entrevista televisiva, dejando claro que no se trata de un adiós amargo, sino de un punto y aparte lleno de gratitud y satisfacción personal.

Reina lo deja después de cerrar su periplo en el Como 1907 italiano —donde ha sido parte fundamental en la permanencia del equipo en la Serie A bajo la batuta de Cesc Fàbregas— y tras haber defendido las porterías de diez equipos de élite en España, Inglaterra, Alemania e Italia. Ahora, su próximo reto será transmitir su experiencia desde los banquillos, comenzando como entrenador del Juvenil A del Villarreal CF.

De La Masía a campeón del mundo: un viaje por Europa y más allá

Pocas trayectorias en el fútbol español han sido tan internacionales como la de José Manuel Reina Páez. Hijo del mítico Miguel Reina —también portero destacado en Barça y Atlético—, Pepe se crió en La Masía y debutó con el primer equipo azulgrana en diciembre del año 2000 con Serra Ferrer al mando. Sin embargo, su historia no se escribiría solo en Barcelona.

Villarreal

El salto definitivo llegó con ocho temporadas en el Liverpool

Aventuras posteriores le llevaron al Bayern de Múnich, Nápoles, Milan, Aston Villa, Lazio, un regreso al Villarreal y su última etapa en Como.

En su hoja de servicios destaca su papel como internacional absoluto: 36 partidos con España, formando parte del núcleo duro que conquistó la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Su influencia iba mucho más allá del campo; era el alma del vestuario y el “showman” encargado de romper la tensión con su humor y carisma.

Un legado que va más allá de las estadísticas

Si hay algo que define a Pepe Reina es la capacidad para dejar huella allá donde va. No solo por sus paradas decisivas o sus récords —es uno de los jugadores con más partidos disputados en competiciones europeas— sino por ser ese pegamento humano que une grupos, suaviza egos y levanta ánimos. En palabras del propio Reina: «Soy afortunadísimo. Ha sido un privilegio… He compartido vestuario con gente diez».

Su decisión de retirarse se gestó en enero pasado, cuando junto a su mujer decidió que había llegado la hora tras no encontrar un proyecto que le ilusionara plenamente el verano anterior. La satisfacción por lo vivido pesa más que la nostalgia por lo perdido: «Este año me ha hecho ver que ahora sí estoy vacío; al fútbol ya no puedo ofrecerle más».

¿Y ahora qué? El futuro desde el banquillo

La retirada deportiva no significa alejarse del césped para Pepe Reina. El Villarreal CF le ha ofrecido la oportunidad perfecta para iniciar una nueva etapa como entrenador, responsabilizándose del Juvenil A amarillo a partir de la próxima temporada. No cabe duda: si logra transmitir solo la mitad de su pasión y experiencia a los jóvenes, el éxito está asegurado.

Diez curiosidades sobre Pepe Reina

Su padre, Miguel Reina, también fue portero internacional y figura clave del Atlético y Barça en los años setenta. Debutó con el Barcelona en Champions League ¡con solo 18 años! Tiene uno de los récords históricos de partidos disputados en competiciones UEFA: 188 encuentros, solo superado por leyendas como Cristiano Ronaldo. Durante las celebraciones de La Roja, se convirtió en “speaker” improvisado y animador oficial del equipo. Fue compañero inseparable —y rival amistoso— de Iker Casillas durante la mejor etapa de la selección española. Ha parado penaltis decisivos tanto en Premier como en Serie A. Es uno de los pocos futbolistas españoles que ha jugado en las cuatro grandes ligas europeas. En Liverpool ganó tres Guantes de Oro consecutivos (mejor portero) entre 2006 y 2008. Ha compartido vestuario con iconos como Gerrard, Totti o Lewandowski. Su pasión por el fútbol le viene desde niño: participaba en entrenamientos junto a su padre cuando apenas levantaba un palmo del suelo.

Una carrera para recordar

Con sentido del humor hasta para decir adiós (“al fútbol ya no puedo ofrecerle más”), Pepe Reina deja una estela imborrable: líder silencioso cuando tocaba trabajar y showman cuando había que celebrar; trotamundos fiel al espíritu del juego; espejo para porteros jóvenes y ejemplo para cualquier deportista que aspire a disfrutar tanto como competir.

Hoy cuelga los guantes un tipo irrepetible. Y aunque algunos rivales respirarán tranquilos —ya no tendrán delante ese muro bajo palos ni ese grito cavernoso animando desde la portería—, el fútbol seguro que le echará mucho menos.