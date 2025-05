Carlos Herrera se cachondea del periodista que pregunta en euskera al portugués Bruno Fernandes

Jueves, 22 de mayo de 2025. La ciudad de Bilbao vibra con la final de la Europa League entre Tottenham y Manchester United.

San Mamés, engalanado para la ocasión, acoge a miles de aficionados británicos y a un buen puñado de periodistas nacionales e internacionales. Sin embargo, antes de que ruede el balón, es una escena en la sala de prensa la que se lleva todos los focos y las risas.

En plena rueda de prensa previa al partido, una periodista vasca toma la palabra y solicita, en castellano, plantear su pregunta al portugués Bruno Fernandes en euskera, uno de los tres idiomas oficiales del evento junto al castellano y el inglés, dado que la final se celebra en Bilbao.

La reacción del futbolista es de total desconcierto: domina portugués, inglés y español, pero ni rastro de conocimientos en lengua vasca. Para más inri, el traductor oficial tampoco logra descifrar la cuestión.

El momento acaba con Fernandes soltando entre risas: “En español sí, en vasco no”. El resto de periodistas presentes no pueden evitar carcajearse ante lo surrealista del episodio. Finalmente, la pregunta es reformulada en castellano mientras la periodista lamenta no poder expresarse en su idioma regional.

Carlos Herrera y su dardo: ¿numerito o reivindicación?

La anécdota se hace viral al instante y llega rápidamente a los micrófonos matinales de Carlos Herrera, quien no tarda en ofrecer su opinión cargada de ironía. En su programa ‘Herrera en COPE’, el comunicador no se corta: “La periodista se quedó sin respuesta. Yo creo que no le interesaba nada, lo que deseaba era colocar el numerito”. Así, Herrera insinúa que la elección del euskera fue más un acto simbólico o reivindicativo que periodístico.

Este tipo de comentarios no son nuevos en el panorama mediático español cuando entran en juego los llamados idiomas autonómicos. En cada gran cita deportiva celebrada en comunidades con lengua propia —ya sea Euskadi, Cataluña o Galicia— surge el mismo debate: ¿hasta qué punto deben los periodistas priorizar sus lenguas regionales frente a la eficacia comunicativa internacional? ¿Es un gesto legítimo o una muestra innecesaria de localismo ante deportistas que no comprenden esos idiomas?

Idiotas autonómicos: entre la anécdota y el trasfondo social

El comentario sarcástico de Herrera pone sobre la mesa una vieja discusión: el uso de las lenguas cooficiales en foros deportivos globales. En España, los llamados “idiotas autonómicos” —apelativo utilizado irónicamente por algunos comunicadores para referirse a quienes anteponen sistemáticamente su idioma regional incluso fuera del ámbito local— son vistos por parte del gremio como héroes culturales y por otra parte como adalides del postureo lingüístico.

No es solo una cuestión futbolística; es un espejo de las tensiones identitarias que recorren España desde hace décadas. El periodismo deportivo, acostumbrado a los focos y las retransmisiones masivas, amplifica cada gesto con eco nacional:

Para unos, preguntar en euskera es un acto natural y un derecho cultural allí donde ese idioma es oficial.

Para otros, resulta una barrera gratuita cuando ni el entrevistado ni muchos espectadores comprenden la lengua.

El propio reglamento UEFA permite hasta tres idiomas oficiales según la sede. En Bilbao son inglés, castellano y euskera.

Este choque se repite cíclicamente con cada acontecimiento internacional celebrado en territorio bilingüe.

Reacciones y ambiente previo a la gran final

Mientras tanto, Bilbao sigue recibiendo a miles de hinchas ingleses dispuestos a dejarse llevar por el fútbol y por alguna copa más. Los hosteleros hacen caja; los taxistas cuentan historias; los empleados municipales cruzan dedos para que todo transcurra sin incidentes. La ciudad está blindada para evitar altercados y las autoridades calculan entre 40.000 y 50.000 visitantes ligados a la final.

En lo estrictamente deportivo —por si alguien lo ha olvidado entre tanto debate lingüístico— Tottenham y Manchester United buscan un título europeo crucial para sus respectivos proyectos. Las casas de apuestas dan como favorito al United por experiencia reciente y plantilla más profunda; aunque todo puede pasar tras 90 minutos (o más) sobre el césped.

Un toque irónico para cerrar

No sería España si las previas futbolísticas no incluyesen algo más que fútbol: política lingüística, debates identitarios y cierto sentido del humor resignado ante lo surrealista del país.

“Puedo reformularla en castellano si quieres. Es una pena porque quería hablar en nuestro propio idioma…”, lamentó la periodista antes de pasar al español.

Bruno Fernandes ya tenía bastante con entender si iba a marcar goles como para ponerse ahora a aprender euskera.

Curiosidades sobre el episodio y sus protagonistas

Bruno Fernandes domina portugués, inglés y español… pero ni rastro de euskera.

domina portugués, inglés y español… pero ni rastro de euskera. En las finales UEFA celebradas en España se designan hasta tres idiomas oficiales según la comunidad autónoma.

No es la primera vez que un traductor falla ante lenguas cooficiales poco habituales fuera del territorio.

El término “idiotas autonómicos” ha circulado por redes sociales tras episodios similares previos en Cataluña o Galicia.

La anécdota se ha convertido rápidamente en meme entre aficionados ingleses desplazados a Bilbao.

Carlos Herrera suele aprovechar estos momentos para lanzar dardos irónicos sobre política lingüística española.

El propio Bruno Fernandes bromeó con naturalidad: “En español sí… en vasco no”, desatando carcajadas incluso entre los periodistas vascos presentes.

Esta final supone un escaparate internacional tanto para el fútbol vasco… como para sus particularidades idiomáticas.

Y así, entre goles —y alguna carcajada— sigue girando la pelota.