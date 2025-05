Modric se despide del Real Madrid: «No llores porque terminó, sonríe porque sucedió»

El Santiago Bernabéu vivió este sábado 24 de mayo de 2025 una tarde cargada de emociones con la despedida de Luka Modric, quien puso fin a 13 temporadas vistiendo la camiseta del Real Madrid. El centrocampista croata, que ha conquistado 28 títulos con el conjunto blanco, se despidió de la afición madridista en el último partido de Liga ante la Real Sociedad, que terminó con victoria local por 2-0.

La despedida de Modric ha sido una de las más emotivas que se recuerdan en el coliseo madridista. El club organizó un acto a la altura de la leyenda que ha escrito el croata en la historia del Real Madrid, convirtiendo lo que podría haber sido un simple trámite liguero en una jornada histórica para el madridismo.

Una ceremonia a la altura de una leyenda

Tras el pitido final del encuentro, los videomarcadores del estadio proyectaron un emotivo vídeo que repasaba los momentos más destacados de la carrera de Modric en el Real Madrid. Las imágenes mostraron sus goles más importantes, sus asistencias mágicas y los numerosos títulos conquistados durante estos 13 años, provocando una ovación atronadora de los más de 80.000 espectadores que abarrotaron el Bernabéu para despedir a su ídolo.

Con lágrimas en los ojos, Modric tomó el micrófono en el centro del campo para dirigirse a la afición. «Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo y maravilloso», comenzó diciendo el croata visiblemente emocionado. Sus palabras, entrecortadas por la emoción, resonaron en un estadio completamente entregado a su figura.

«Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez, a todos los entrenadores durante todos estos años, a mis compañeros que me acompañaron en el camino y a toda la gente que me ha ayudado todo este tiempo. Muchas gracias de corazón», continuó Modric, quien también dedicó unas palabras especiales a su familia: «Sin ellos todo esto no sería posible».

El legado de un futbolista irrepetible

Luka Modric deja el Real Madrid como el jugador más laureado de la historia del club con 28 títulos, superando a leyendas como Carvajal (27), Nacho (26), Marcelo (25), Benzema (25) y Paco Gento (23). Su palmarés incluye 6 Champions League, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

El centrocampista croata, que llegó al Real Madrid en el verano de 2012 procedente del Tottenham por 42 millones de euros, ha disputado 590 partidos con la camiseta blanca. Durante este tiempo, Modric no solo ha conquistado títulos, sino también el corazón de la afición madridista con su calidad, profesionalidad y compromiso.

En 2018, Modric alcanzó la cima del fútbol mundial al ganar el Balón de Oro, rompiendo el duopolio que durante años mantuvieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Este reconocimiento individual coronó una carrera excepcional y confirmó su estatus como uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol.

«No llores porque terminó, sonríe porque sucedió»

El momento más emotivo de la despedida llegó cuando Modric, entre lágrimas, pronunció una frase que quedará grabada en la memoria del madridismo: «Quiero decir una frase que he visto y me gusta mucho: ‘No llores por mí porque terminó, sonríe porque sucedió’. Hala Madrid y nada más».

Estas palabras provocaron una ovación ensordecedora mientras sus compañeros lo manteaban en el centro del campo. Posteriormente, Modric realizó una vuelta de honor acompañado por su mujer y sus tres hijos, recibiendo el cariño de una afición que coreaba su nombre sin cesar.

Carlo Ancelotti, quien también se despidió del Bernabéu como entrenador del Real Madrid, no pudo contener las lágrimas durante el homenaje a Modric. La imagen del técnico italiano y el centrocampista croata abrazándose emocionados simbolizó el final de una era dorada para el club blanco.

El último baile en el Mundial de Clubes

Aunque el partido contra la Real Sociedad supuso su despedida del Santiago Bernabéu, Modric aún tiene un último desafío con el Real Madrid. El croata ha firmado una extensión temporal de su contrato hasta el 13 de julio para poder disputar el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio.

En este torneo, el Real Madrid compartirá el Grupo H con Al Hilal de Arabia Saudita (18/6), Pachuca de México (22/6) y RB Salzburgo de Austria (26/6). Será la última oportunidad para Modric de aumentar su impresionante palmarés con el club blanco antes de poner fin a su etapa como madridista.

Curiosidades sobre Luka Modric