Xabi Alonso toma las riendas del Real Madrid con un ambicioso proyecto

El Real Madrid ha presentado este lunes 26 de mayo de 2025 a Xabi Alonso como su nuevo entrenador para las próximas tres temporadas. El acto, celebrado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ha estado marcado por la emoción y las altas expectativas que genera el regreso del exjugador vasco a la que fue su casa durante cinco temporadas como futbolista.

La presentación ha comenzado con un emotivo vídeo que ha puesto «los pelos de punta» a los asistentes, repasando la trayectoria de Alonso tanto como jugador del Real Madrid como su reciente éxito como entrenador del Bayer Leverkusen. El presidente Florentino Pérez ha acompañado al nuevo técnico en este acto que marca el inicio de una nueva era tras la marcha de Carlo Ancelotti.

El discurso de Xabi Alonso

«Quiero que a la gente le guste este equipo», ha sido una de las frases más destacadas del primer discurso de Xabi Alonso como entrenador madridista. El técnico vasco ha mostrado su ambición y claridad de ideas desde el primer momento, estableciendo una conexión inmediata con la afición madridista.

«Es un orgullo y una responsabilidad enorme estar aquí. Vuelvo a casa con la ilusión de construir un proyecto ganador que mantenga la esencia del Real Madrid pero que también tenga mi sello personal», ha explicado Alonso ante los medios de comunicación congregados en Valdebebas.

El nuevo técnico madridista ha querido agradecer especialmente la confianza depositada en él: «Gracias al presidente y a la directiva por confiar en mi proyecto. Sé lo que significa este escudo y la responsabilidad que conlleva. Vengo preparado para afrontar este desafío con toda mi energía y conocimiento».

Del Leverkusen al Bernabéu

La llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid se produce tras su extraordinaria etapa en el Bayer Leverkusen, donde consiguió romper la hegemonía del Bayern Múnich en la Bundesliga y llevó al equipo alemán a conquistar la Europa League, consolidándose como uno de los entrenadores más prometedores del panorama europeo.

«Mi experiencia en Alemania ha sido fundamental para mi crecimiento como entrenador. He aprendido mucho, he cometido errores y he disfrutado de grandes éxitos. Todo ese bagaje lo traigo ahora al Real Madrid», ha comentado Alonso durante la rueda de prensa.

El técnico vasco ha dejado claro que su filosofía de juego buscará combinar la tradición ganadora del club con ideas innovadoras: «Quiero un equipo reconocible, con personalidad, que sepa dominar diferentes registros del juego. El Real Madrid siempre ha sido un equipo que sabe adaptarse a las circunstancias y eso no va a cambiar».

El nuevo cuerpo técnico y los desafíos inmediatos

Xabi Alonso ha aprovechado la ocasión para presentar a su equipo de trabajo, formado por profesionales de su máxima confianza que le acompañaron en su etapa en el Leverkusen. «Venimos con las ideas claras y con un plan de trabajo bien definido», ha explicado.

Entre los retos inmediatos que deberá afrontar el nuevo entrenador madridista destaca la gestión de una plantilla repleta de estrellas y la preparación para el próximo Mundial de Clubes, una competición que el Real Madrid afrontará como uno de los grandes favoritos.

«Tenemos una plantilla extraordinaria, con jugadores de enorme talento y experiencia. Mi trabajo será sacar el máximo rendimiento de cada uno de ellos y crear un bloque competitivo que nos permita luchar por todos los títulos», ha afirmado Alonso, quien ha evitado hablar de posibles fichajes o salidas en esta primera comparecencia.

La despedida de Modric y el nuevo proyecto

La presentación de Xabi Alonso se produce apenas un día después de la emotiva despedida de Luka Modric en el Santiago Bernabéu, cerrando así un ciclo glorioso para dar paso a una nueva etapa. El técnico vasco ha tenido palabras de admiración para el centrocampista croata.

«Luka ha sido un referente para este club y para el fútbol mundial. Su legado es inmenso y será una inspiración para todos nosotros. El Real Madrid siempre ha sabido reinventarse tras la marcha de grandes figuras y este es el momento de construir un nuevo proyecto ganador», ha señalado Alonso.

El nuevo entrenador madridista ha insistido en la importancia de mantener la esencia del club: «El Real Madrid tiene un ADN ganador que debemos preservar. Nuestro objetivo será competir al máximo nivel en todas las competiciones, pero también quiero que la gente disfrute viendo a este equipo. Quiero que digan: ‘este equipo me gusta'».

Curiosidades sobre Xabi Alonso