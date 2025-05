Lamine Yamal se blinda en el Barcelona con un contrato histórico hasta 2031

El FC Barcelona ha asegurado el futuro de su mayor promesa. En la tarde del martes 27 de mayo de 2025, Lamine Yamal estampó su firma en un contrato histórico que lo vinculará al club catalán hasta el 30 de junio de 2031. La joya de La Masía, que cumplirá 18 años en julio, ha visto cómo su situación contractual se ha adaptado a su impresionante rendimiento deportivo, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor remunerados de la plantilla.

La ceremonia de firma tuvo lugar en las oficinas del Spotify Camp Nou a las 16:00 horas, con la presencia del presidente Joan Laporta, el primer vicepresidente Rafa Yusta y el director deportivo Anderson Luis de Souza «Deco», entre otros directivos. Las negociaciones, que culminaron el lunes con una reunión entre Jorge Mendes, representante del jugador, y la dirección deportiva del club, han sido descritas como «muy fáciles» gracias a la buena predisposición de ambas partes.

Un contrato a la altura de una estrella

El nuevo acuerdo supone un importante salto cualitativo en las condiciones económicas del extremo. Según fuentes cercanas a la negociación, Yamal percibirá aproximadamente 15 millones de euros por temporada, cifra que podría elevarse hasta los 20 millones si alcanza determinados objetivos deportivos y colectivos. Este salario lo sitúa entre los mejor pagados de la plantilla, equiparando su ficha a su importancia dentro del esquema táctico de Hansi Flick, donde es titular indiscutible.

Para blindar a su nueva figura ante el interés de otros grandes clubes europeos, especialmente el Paris Saint-Germain, el Barcelona ha mantenido una cláusula de rescisión estratosférica: 1.000 millones de euros, la más alta en la historia del club. Esta cifra ya estaba recogida en su anterior contrato firmado en octubre de 2023, pero se mantiene como reflejo del valor que el club otorga a su mayor activo deportivo.

El heredero natural de Messi

La renovación de Yamal llega en un momento especialmente significativo. Con la inminente salida de Ansu Fati al AS Mónaco, el dorsal número 10 quedará libre, y todos los indicios apuntan a que será Lamine quien herede este mítico número que vistieron leyendas como Lionel Messi y Ronaldinho. Sin embargo, el propio Yamal ha mostrado su respeto hacia su compañero: «Hasta que no se vaya Ansu, no quiero saber nada con el dorsal. Es mi amigo», confesó en el vestuario azulgrana.

A pesar de las inevitables comparaciones con Messi, el joven extremo ha mantenido siempre los pies en el suelo. «No me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Intento disfrutar ser yo mismo y hacer mi camino. Obviamente lo admiro como el mejor jugador de la historia, pero no me comparo con él», declaró recientemente. Esta madurez, unida a su extraordinario talento, ha sido clave para que el Barcelona apueste tan decididamente por él.

Una temporada para enmarcar

El nuevo contrato llega tras una temporada excepcional para Lamine Yamal. Sus 18 goles y 25 asistencias en 55 partidos han sido fundamentales para que el Barcelona conquistara el triplete doméstico: Liga, Copa del Rey y Supercopa de España. Aunque la eliminación en semifinales de la Champions League ante el Inter de Milán supuso un golpe duro, el rendimiento del extremo ha sido sobresaliente en todas las competiciones.

A nivel individual, Yamal ha recibido reconocimientos como el Trofeo Kopa y el Golden Boy, consolidándose como una de las mayores promesas del fútbol mundial. Su proyección es tal que, cuando finalice este nuevo contrato en 2031, apenas tendrá 23 años, lo que da una idea del margen de crecimiento que aún tiene por delante.

Un proyecto a largo plazo

Con esta renovación, el Barcelona reafirma su apuesta por La Masía como pilar fundamental de su proyecto deportivo. «La renovación de Lamine Yamal es una demostración de la solidez del proyecto culé», destacaron desde el club en el comunicado oficial. El extremo, que llegó a la cantera azulgrana con apenas siete años, representa la continuidad de una filosofía que ha dado al club algunos de sus mejores jugadores.

El presidente Joan Laporta ha logrado así asegurar la permanencia de la que considera la pieza central del Barcelona del futuro. Tras el trauma que supuso la salida de Messi en 2021 por problemas económicos, el club encuentra en Yamal a un nuevo referente capaz de ilusionar a la afición y liderar el proyecto deportivo durante la próxima década.

Para el jugador, este contrato supone también un reconocimiento a su meteórica progresión desde su debut el 29 de abril de 2023, cuando con apenas 15 años se convirtió en el jugador más joven en debutar con el primer equipo en la historia del club. Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial, acumulando ya cuatro títulos con el Barcelona y la Eurocopa con la selección española.

Próximos retos

Con su futuro asegurado, Lamine Yamal puede centrarse ahora en sus próximos desafíos deportivos. El más inmediato, la semifinal de la UEFA Nations League que España disputará ante Francia el próximo 5 de junio en el Mercedes-Benz Arena de Alemania. En caso de victoria, la selección española jugará la final el domingo 8 contra el ganador del duelo entre Alemania y Portugal.

A nivel de club, el reto será devolver al Barcelona a la cima del fútbol europeo tras la decepcionante eliminación en semifinales de Champions ante el Inter. Con Hansi Flick al mando y Yamal como referente ofensivo, los culés aspiran a construir un proyecto ganador que les permita volver a conquistar el máximo torneo continental.

