La pesadilla de Medvedev en Roland Garros continúa con una nueva eliminación en primera ronda

La arcilla roja de París ha vuelto a convertirse en territorio hostil para Daniil Medvedev. El tenista ruso, actual número 11 del mundo y ex número uno del ranking ATP, ha sufrido una dolorosa eliminación en la primera ronda de Roland Garros 2025 a manos del británico Cameron Norrie (81º) por 7-5, 6-3, 4-6, 1-6 y 7-5 tras casi cuatro horas de batalla en la pista Simonne-Mathieu.

Esta derrota supone un nuevo capítulo en la tormentosa relación de Medvedev con el segundo Grand Slam del año, donde ha sido eliminado en primera ronda por sexta vez en su carrera. Un dato demoledor que confirma su particular «maldición» en la arcilla parisina, superficie donde nunca ha conseguido brillar pese a su extraordinario talento.

Una oportunidad desperdiciada

El partido contra Norrie resume a la perfección la montaña rusa emocional que caracteriza a Medvedev. Tras perder los dos primeros sets, el ruso consiguió reaccionar y empatar el encuentro, forzando un quinto y definitivo set donde incluso llegó a sacar para ganar el partido con 5-4 a su favor. Sin embargo, en el momento decisivo, Medvedev no pudo mantener la calma y sufrió dos roturas consecutivas que le condenaron a una nueva decepción en París.

«No pude salir adelante. Fue un partido muy ajustado, una buena batalla. Estoy decepcionado por perder. Él jugó bien, y por mi parte, no fue suficiente», declaró el ruso tras el partido, intentando mantener la perspectiva: «Es solo tenis. Este año, he perdido quizás tres partidos en los que serví para ganar, y fue el caso nuevamente en este encuentro».

Un historial desastroso en Roland Garros

Los números de Medvedev en Roland Garros son simplemente devastadores. De sus nueve participaciones en el torneo parisino, en seis ocasiones ha caído eliminado en primera ronda (2017, 2018, 2019, 2020, 2023 y ahora 2025). Su mejor resultado fue alcanzar los cuartos de final en 2021, una anomalía en su historial que parecía indicar una posible reconciliación con la tierra batida que nunca llegó a consolidarse.

El contraste con su rendimiento en otras superficies es abismal. Mientras en pista dura Medvedev ha conquistado un Grand Slam (US Open 2021) y ha disputado cuatro finales más, en arcilla su balance es de apenas 10 victorias por 5 derrotas en Roland Garros, muy lejos de su impresionante récord de 64-16 en Grand Slams desde 2021.

Crisis prolongada y caída en el ranking

Esta eliminación prematura no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una profunda crisis de resultados que atraviesa el tenista ruso. Medvedev no ha conseguido levantar ningún título desde mayo de 2023, cuando se coronó campeón en Roma, precisamente en un torneo sobre tierra batida que parecía augurar una nueva etapa en su relación con esta superficie.

Las consecuencias de esta derrota van más allá de lo deportivo y afectan directamente a su posición en el ranking mundial. El ruso perderá 190 puntos en su casillero, lo que le impedirá recuperar su condición de top-10 y podría hacerle caer más allá del puesto 11 que ocupa actualmente, pudiendo ser rebasado por tenistas como Ben Shelton, Casper Ruud, Arthur Fils y Andrey Rublev.

Un tenista de contrastes

A sus 29 años, Medvedev sigue siendo uno de los tenistas más talentosos y peculiares del circuito. Su estilo de juego poco ortodoxo, con golpes planos y una movilidad sorprendente para su altura (1,98 m), le ha permitido dominar en pista dura, pero nunca ha conseguido adaptarse plenamente a las exigencias de la tierra batida.

Su personalidad explosiva también quedó patente durante el partido contra Norrie. Como es habitual en él, discutió con su entrenador Gilles Cervara, cuestionó decisiones arbitrales y necesitó asistencia médica por problemas en el dedo índice de su mano derecha. Demasiados frentes abiertos para un tenista que ya de por sí enfrentaba un desafío mayúsculo.

El triunfo de Norrie, una luz en su oscuro túnel

En el lado opuesto de la red, Cameron Norrie celebraba su victoria más importante después de un año de turbulencias en el circuito ATP. El británico, ex número 9 del mundo y actualmente en el puesto 81, ha sufrido lesiones y bajo rendimiento en los últimos meses, pero encontró en París la oportunidad perfecta para reivindicarse.

Norrie, que nunca ha superado la tercera ronda en Roland Garros, se enfrentará en segunda ronda al argentino Federico Agustín Gómez, con la ilusión de mejorar sus resultados previos en el torneo parisino.

El contraste con otros favoritos

Mientras Medvedev hacía las maletas prematuramente, otros favoritos avanzaban con paso firme en el torneo. Alexander Zverev (3º), finalista en 2024, superó sin problemas al joven estadounidense Learner Tien por 6-3, 6-3 y 6-4. También los dos mejores jugadores del mundo, Jannik Sinner (1º) y Carlos Alcaraz (2º), consiguieron clasificarse para la segunda ronda sin excesivas complicaciones.

Un futuro incierto

¿Podrá Medvedev algún día romper su maldición en Roland Garros? El propio tenista intenta mantener la perspectiva: «Sé que mi carrera es larga, así que también he ganado partidos así. Tengo que hacerlo mejor la próxima vez. Hoy no tuve suerte. No puedo hacer nada, solo tengo que prepararme para la próxima».

Con la temporada de hierba a la vuelta de la esquina, Medvedev tendrá que resetear rápidamente para intentar recuperar sensaciones en una superficie más favorable a sus características. Wimbledon y posteriormente el US Open serán sus próximas grandes oportunidades para demostrar que sigue siendo uno de los mejores tenistas del planeta, aunque la arcilla de París continúe siendo su particular pesadilla.

