Zverev se rinde ante Djokovic: «Hubo un momento en el que no sabía cómo ganar un punto desde el fondo»

Zverev vs Djokovic.

En la noche del 4 de junio de 2025, Novak Djokovic volvió a escribir otra página dorada en la historia de Roland Garros, dejando a su paso no solo a un derrotado Alexander Zverev, sino también una sensación colectiva de asombro ante la eterna capacidad del serbio para reinventarse y dominar el juego.

El marcador final, 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, refleja mucho más que una remontada: es el testimonio de la resiliencia, la inteligencia táctica y la cabeza fría de un campeón que parece desafiar cualquier límite cronológico o físico.

Zverev, que arrancó imponiendo su ritmo y solidez desde el fondo, acabó confesando en rueda de prensa una frase que ya es carne de titular:

«Hubo un momento en el que no sabía cómo ganar un punto desde el fondo».

La desesperación del alemán fue evidente ante la variedad de recursos desplegados por Djokovic, especialmente cuando el serbio empezó a alternar golpes planos con drop shots y cambios de ritmo que desarbolaron por completo al finalista del año pasado.

La victoria tiene aún más mérito si se tiene en cuenta el contexto: Djokovic llegaba tras un arranque irregular en la gira de tierra batida y después de superar lesiones recientes. Pero como suele ocurrir en los grandes escenarios, el balcánico recuperó su mejor versión justo a tiempo, sumando su triunfo número 101 en Roland Garros y alcanzando la cifra récord de 51 semifinales en Grand Slam. A sus 38 años, sigue dejando claro que la edad es solo un número cuando se trata de ambición y temple competitivo.

En el partido ante Zverev, el momento clave llegó en el cuarto set, con un intercambio agónico de 41 golpes que encendió a la Philippe Chatrier. Djokovic no solo sobrevivió al reto físico sino que salió reforzado mentalmente, mientras Zverev veía cómo cada intento desde el fondo era respondido con una solución inesperada por parte del serbio. No es casualidad que Djokovic haya mejorado su cara a cara particular con Zverev hasta el 9-5.

Así quedan las semifinales masculinas: fechas, horarios y favoritos

Con este resultado, las semifinales masculinas de Roland Garros 2025 quedan configuradas con dos duelos que prometen emociones fuertes:

Novak Djokovic vs Jannik Sinner

Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti

Ambos encuentros se disputarán el viernes 6 de junio. El duelo entre Sinner y Djokovic está programado para sesión nocturna (19:00 hora local), mientras que la semifinal entre Alcaraz y Musetti será en sesión diurna (14:30 hora local). Las finales están previstas para el domingo 8 de junio (cuadro masculino).

Las apuestas reflejan una lucha sin claros favoritos. Según las últimas cuotas actualizadas, Carlos Alcaraz lidera ligeramente las preferencias para hacerse con el título (cuota 2.20), seguido por Jannik Sinner (3.50) y algo más rezagado Djokovic (8.00). Musetti aparece como outsider pero no se le puede descartar viendo su rendimiento reciente sobre tierra batida. En cuanto al enfrentamiento directo entre Sinner y Djokovic, la igualdad es máxima (4-4), aunque Sinner llega lanzado tras no ceder ni un solo set en todo el torneo.

Jugador Cuota título Carlos Alcaraz 2.20 Jannik Sinner 3.50 Novak Djokovic 8.00 Lorenzo Musetti >10

Pronósticos: ¿Quién manda realmente sobre París?

A estas alturas del torneo queda claro que Roland Garros vive un relevo generacional: los tres últimos grandes han sido cosa de Sinner o Alcaraz. Sin embargo, nadie quiere dar por muerto a Djokovic; su experiencia y capacidad para elevarse en los momentos calientes son armas imposibles de cuantificar. El propio Zverev lo resumió tras el partido: «Cuando Novak sube una marcha más alta, hay pocos humanos capaces de seguirle».

El partido entre Sinner y Djokovic será una auténtica prueba generacional: ¿logrará consolidarse Sinner como nuevo emperador sobre tierra batida o veremos otra lección magistral del veterano campeón? Los apostantes lo tienen complicado esta vez; las cuotas bailan conforme avanzan los días y cada ronda deja nuevas sensaciones.

En paralelo, Alcaraz buscará repetir éxito tras conquistar París en 2024. Su duelo contra Musetti será otra batalla generacional entre dos jugadores jóvenes pero ya curtidos en mil batallas sobre arcilla.

Roland Garros entra así en su recta decisiva con aroma a cambio generacional pero también con ese suspense habitual: ¿será capaz Djokovic de desafiar las predicciones una vez más? Ojo, porque si hay alguien capaz de reescribir todos los guiones preestablecidos sobre la tierra roja parisina… ése es él.