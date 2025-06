Roland Garros: Alcaraz salva 3 puntos de campeonato contra Sinner, fuerza el quinto set y gana en el supertiebreak (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6)

¡Alcaraz reina de nuevo en Roland Garros!

Tras un duelo épico con un colosal Sinner que pasará a la historia del tenis

Alcaraz lo ha vuelto a hacer.

El español, en un encuentro que quedará grabado en los anales del deporte, venció a Jannik Sinner en una batalla titánica (4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6) para revalidar su corona en París.

¡Qué espectáculo! ¡Qué hazaña!

Con tres bolas de partido en contra en el cuarto set, Alcaraz demostró una resiliencia inquebrantable y un talento descomunal para remontar y sellar la victoria en un tiebreak de infarto.

¡Asombroso! ¡Extraordinario! ¡Inolvidable!

Pueden agotarse los adjetivos, en español, francés o cualquier idioma, porque lo que se vivió en la Philippe-Chatrier fue historia pura.

Honor a Sinner, que peleó con garra hasta el último punto, y gloria eterna para Alcaraz, quien, con tan solo 22 años, suma cinco Grand Slams y se consolida como uno de los gigantes del tenis.

No solo por los títulos, sino por cómo los conquista: con un despliegue de genialidad y coraje que redefine los límites del deporte.

Alcaraz ahora tiene 12 Títulos Importantes, una combinación de campeonatos de Grand Slam, trofeos en las Nitto ATP Finals y torneos ATP Masters 1000, y medallas de oro en individuales olímpicos.

Con 22 años ha ganado tres de ellos solo durante la temporada de tierra batida, habiendo también salido victorioso en Monte-Carlo y Roma.

Con 22 años y 34 días, Alcaraz se convirtió en el tercer tenista más joven en ganar cinco títulos de Grand Slam en la historia.

Solo está detrás de Bjorn Borg (22 años, 5 días) y Rafael Nadal (22 años, 33 días).

Alcaraz ganó su primera corona de un major en el US Open 2022 como un joven de 19 años, y ahora ha reclamado al menos un Slam en cuatro temporadas consecutivas.

La arcilla de Roland Garros fue testigo ayer de una de las mayores gestas del tenis español reciente.

Alcaraz, el prodigio murciano, completó una remontada épica ante Jannik Sinner para conquistar su segundo título consecutivo en París, en una final que ya forma parte de la historia del deporte.

El 8 de junio de 2025 quedará grabado en la memoria de los aficionados al tenis como el día en que Carlos demostró por qué es considerado el heredero natural de Rafa Nadal, aunque le quede mucho trecho para igualarlo.

Ante el número uno del mundo, el italiano Sinner, el murciano salvó tres puntos de campeonato cuando todo parecía perdido, forzó un quinto set y terminó imponiéndose en un superdesempate que mantuvo en vilo a los espectadores de la pista Philippe Chatrier.

El partido comenzó con un Sinner dominante, que se adjudicó los dos primeros sets con un tenis agresivo y preciso que parecía no tener respuesta. El italiano, que buscaba su segundo Grand Slam tras el Open de Australia 2024, mostraba la solidez que le ha llevado al número uno del ranking ATP.

Sin embargo, Alcaraz nunca se rindió. Tras un tercer set en el que comenzó a encontrar su mejor tenis, el español se enfrentó al momento crítico del encuentro cuando Sinner dispuso de tres puntos de campeonato con 5-4 y servicio para el murciano en el cuarto set. Fue entonces cuando el español sacó a relucir su mejor versión, salvando las tres oportunidades con golpes imposibles que arrancaron la ovación del público parisino.

La remontada se completó en un quinto set de infarto que llegó al superdesempate, donde Alcaraz desplegó un tenis arrollador para imponerse por 10-5, culminando una victoria que parecía imposible tres horas antes.

«Nunca hay que rendirse. Este trofeo significa muchísimo para mí, especialmente por cómo se ha desarrollado el partido», declaró un emocionado Alcaraz tras la victoria, que le permite revalidar el título conseguido en 2024 ante Alexander Zverev.

Alcaraz y Nadal

Con esta victoria, Alcaraz consigue su quinto Grand Slam a la edad de 22 años, un mes y tres días. Curiosamente, la misma edad exacta que tenía Rafa Nadal cuando también logró su quinto grande. Este paralelismo no ha pasado desapercibido para los aficionados y analistas, que ven en el murciano al digno sucesor del manacorí.

Los paralelismos entre ambos tenistas españoles son sorprendentes. Ambos entraron el mismo día en el top 10 del ranking ATP: un 25 de abril. Y aunque Alcaraz siempre ha rechazado las comparaciones, su humildad recuerda a la de Nadal: «Si consigo en mi carrera la mitad que Nadal, me iré contento», declaró el murciano en una reciente entrevista.

El enfrentamiento entre Alcaraz y Sinner se está convirtiendo en la gran rivalidad de la nueva generación. Con este partido, ya son 12 los enfrentamientos entre ambos, con un balance favorable al español de 8 victorias por 4 derrotas.

El italiano, que ascendió al número uno del mundo tras Roland Garros 2024, mantendrá su posición en el ranking a pesar de la derrota. Alcaraz, por su parte, se consolida en el número dos, aunque no podrá recuperar el liderato que ya ocupó por primera vez en septiembre de 2022, cuando se convirtió en el tenista más joven de la historia en alcanzar la cima del ranking.

When Alcaraz wasn’t hitting winners in the 5th, Sinner was doing this. pic.twitter.com/QW964DMhQ7

— Stephen Mayne (@MayneReport) June 8, 2025