Thunder de Oklahoma gana a los Indiana Pacers 103-91 y conquista la NBA

A 23 de junio de 2025, Oklahoma City Thunder ha escrito la página más brillante de su joven historia en la NBA, alzándose con el anillo tras derrotar 103-91 a unos valientes pero mermados Indiana Pacers en el séptimo partido de unas Finales tan impredecibles como emocionantes.

En una serie repleta de alternativas, con remontadas, épica y hasta drama físico, el Thunder logra su primer campeonato desde que la franquicia dejó Seattle, impulsado por la actuación estelar de Shai Gilgeous-Alexander, MVP indiscutible de estas Finales.

No ha sido un camino fácil ni para uno ni para otro.

Los Thunder, que venían de firmar un estratosférico 68-14 en temporada regular –el mejor balance de toda la liga–, tuvieron que sufrir hasta el último suspiro ante unos Pacers que nunca dejaron de creer ni siquiera cuando las circunstancias se les pusieron en contra.

El Paycom Center se vistió con sus mejores galas para acoger el desenlace. Ambos equipos mostraron sus virtudes desde el salto inicial y durante buena parte del primer tiempo el marcador osciló en una montaña rusa de emociones. Todo cambió a falta de poco para acabar el primer cuarto: Tyrese Haliburton, cerebro y motor de Indiana, cayó lesionado tras un mal apoyo. El diagnóstico, devastador para cualquier deportista: rotura del tendón de Aquiles derecho. El base, que arrastraba molestias en la pantorrilla desde semifinales, estaba siendo un tormento para Oklahoma con tres triples en apenas siete minutos.

La lesión fue un mazazo psicológico para los Pacers y un punto de inflexión. Sin su líder sobre la pista, Indiana se aferró al coraje de jugadores como TJ McConnell (diez puntos seguidos desde el banquillo) y Pascal Siakam, pero fue insuficiente ante un Thunder que olió sangre y apretó el acelerador en la segunda mitad.

You can see the moment Haliburton’s Achilles snap 💔pic.twitter.com/GI3yMik0Al

— NBACentel (@TheNBACentel) June 23, 2025