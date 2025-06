Mundial de Clubes: Real Madrid arrasa al Salzburgo y pasa líder a octavos donde espera Juventus(0-3)

El Real Madrid, ese club que parece no entender de límites temporales ni de presión internacional, volvió a dejar claro en el Lincoln Financial Field de Filadelfia que la etiqueta de favorito no le pesa.

Esta vez la víctima fue un RB Salzburgo voluntarioso pero inferior, que cayó por 0-3 ante una versión sólida y letal del conjunto merengue.

El marcador lo dice todo, pero el partido dejó mucho más: fútbol de quilates, talento joven y una declaración de intenciones del juego que Xabi Alonso quiere implantar.

El arranque del encuentro mostró a un Real Madrid dominante en la posesión, pero sin prisas innecesarias.

La presión alta apenas asomó, dejando que los austriacos intentaran –sin demasiado éxito– alguna escapada aislada. El Salzburgo trató de tocar en campo rival, pero cada acercamiento era respondido con la calma y el oficio acostumbrados de los blancos.

La primera gran aparición la firmó Vinicius Jr., que volvió a sonreír tras ocho partidos sin marcar.

El brasileño recogió una asistencia magistral de Bellingham en el minuto 40, recortó con ese descaro tan suyo y cruzó el balón pegado al poste para abrir el marcador. Un gol que no solo desbloqueó el partido, sino también al propio Vini, MVP indiscutible del encuentro por su golazo y por una asistencia digna del archivo histórico del club.

No quedó ahí la cosa.

En la última jugada antes del descanso, otra vez Vinicius fue generoso: tras un rechace fortuito, optó por un taconazo elegante para que Federico Valverde fusilara al portero austriaco. El uruguayo no falló y puso el 0-2 que sentenciaba virtualmente la noche.

Gonzalo García: la nueva joya asoma

Si algo está marcando esta nueva etapa blanca es la confianza en los jóvenes talentos. Con el partido controlado y el Salzburgo tratando de salvar el honor (y poco más), llegó el momento del canterano Gonzalo García. A sus 20 años recién cumplidos, aprovechó un error defensivo rival para plantarse solo ante Zawieschitzky y definir con sangre fría al palo corto en el minuto 84. Segundo gol oficial con el primer equipo y ovación merecida para un futbolista llamado a dar muchas alegrías a la afición madridista.

El tercer tanto cerraba cualquier atisbo de suspense: Real Madrid primero del grupo H con siete puntos, pleno de autoridad e ilusionando a sus seguidores con una propuesta cada vez más reconocible bajo la batuta de Xabi Alonso.

¿A qué juega realmente este Madrid?

Más allá del resultado abultado –que ya es marca registrada– lo interesante fue ver detalles tácticos propios del nuevo entrenador. Xabi Alonso ha dotado al equipo de mayor paciencia en la circulación y una tendencia clara a buscar transiciones rápidas cuando se recupera cerca del área propia. El doble pivote Tchouaméni-Valverde funcionó como reloj suizo; Bellingham se movió entre líneas regalando fútbol vertical; y Vini ejerció tanto de ejecutor como de asistente.

La defensa apenas sufrió gracias a un Courtois atento (sí, vuelve a ser ese portero gigante en noches importantes), mientras que las bandas fueron explotadas con inteligencia por Alexander-Arnold y Fran García, aportando profundidad sin descuidar la retaguardia.

En definitiva: este Madrid parece cada día menos dependiente del individualismo aislado y más capaz de atacar en bloque, con asociaciones veloces y mucha llegada desde segunda línea.

Próximo reto: Juventus espera… ¿y luego qué?

El triunfo deja al Real Madrid como líder indiscutible del grupo H. Su próximo rival será la Juventus, equipo siempre incómodo pero lejos del esplendor europeo de antaño. Las casas de apuestas ya colocan al conjunto blanco como favorito para avanzar a cuartos –cuota inferior al 1.60 por euro apostado– aunque conviene recordar aquello de que “el fútbol es impredecible” (menos cuando juega este Madrid tan serio). Al Hilal será segundo del grupo H tras eliminar sorprendentemente al Salzburgo.

Si nada extraño ocurre, los blancos tienen vía libre hacia unas semifinales donde podrían encontrarse con un Manchester City herido o incluso con algún tapado sudamericano dispuesto a amargarles la fiesta.

Curiosidades merengues tras otra noche europea

Vinicius rompió una sequía goleadora personal de ocho partidos oficiales.

La asistencia para Valverde recordó a la famosa jugada “a lo Guti” ante el Deportivo hace ya década y media.

Gonzalo García suma dos goles en apenas 70 minutos oficiales repartidos entre Champions y Mundialito.

Xabi Alonso podría convertirse en el primer técnico debutante en ganar el nuevo formato ampliado del Mundial de Clubes.

En cinco enfrentamientos históricos entre ambos equipos (Madrid-Salzburgo), los blancos han ganado todos sin encajar gol.

Courtois suma tres partidos consecutivos imbatido desde su regreso tras lesión.

El tridente Bellingham-Valverde-Vini participó directamente en los tres goles… ¡y apenas superan los 70 años entre los tres!

El partido se disputó ante más de 50.000 espectadores en Filadelfia, demostrando el tirón global (y casi universal) del Real Madrid.

Una vez más, la maquinaria blanca avanza imparable por territorio internacional… aunque como buen madridista sabe: hasta que no pita el árbitro final, aquí nadie se fía ni con tres goles arriba.