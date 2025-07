Mundial de Clubes: la terrorífica lesión de Musiala sacude el PSG-Bayern y deja a los bávaros en vilo

La noche prometía fútbol de altos vuelos en el Parque de los Príncipes.

El duelo entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich era, sobre el papel, uno de los platos fuertes de estos cuartos de final de la Champions League 2024-25.

Sin embargo, lo que debía ser una exhibición táctica y de talento se vio empañada por la terrible lesión sufrida por Jamal Musiala, quien tuvo que abandonar el césped entre gestos evidentes de dolor y la preocupación generalizada tanto en su equipo como en la grada.

El joven internacional alemán, considerado uno de los futbolistas más determinantes del continente, cayó tras un desafortunado lance con un defensor parisino.

Las imágenes no tardaron en inundar las redes sociales y los medios digitales: Musiala se llevó la mano a la rodilla izquierda, dejando entrever que el problema podía ser grave.

El silencio sepulcral que recorrió el estadio contrastaba con el habitual bullicio europeo, una señal inequívoca de la magnitud del incidente.

This is bizarre, look at Musiala's foot

And the referee didnt give a fuck about it pic.twitter.com/ahzJO4rYbL

— MONTEIRÃO (@33monteirao) July 5, 2025