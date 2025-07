Cuándo y dónde ver en TV el Andrey Rublev vs. Carlos Alcaraz en Wimbledon de este domingo 6 de julio de 2025

La jornada del domingo en Wimbledon siempre tiene aroma a cumbre y, en este 6 de julio de 2025, Carlos Alcaraz y Andrey Rublev acaparan todos los focos.

El español, actual número dos del mundo y doble defensor del título, busca su pase a los cuartos ante el imprevisible y explosivo Rublev, que viene dejando titulares tanto dentro como fuera de la pista.

El duelo entre ambos está programado como el último partido del día en la mítica Centre Court, tras los encuentros de Sonay Kartal contra Anastasia Pavlyuchenkova y Aryna Sabalenka frente a Elise Mertens.

Se espera que el partido arranque aproximadamente a las 18:00 horas peninsulares españolas, dependiendo siempre de la duración de los partidos previos.

Novak Djokovic, 38 years old. You just have to sit back and applaud. pic.twitter.com/TETIC79oDO — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 5, 2025

¿Dónde ver el Rublev vs. Alcaraz por TV y online?

Los derechos televisivos para Wimbledon en España siguen siendo cosa de Movistar Plus+, que retransmitirá íntegramente el encuentro a través de su canal #Vamos y las plataformas digitales asociadas. En abierto, la cobertura principal en Reino Unido corre a cargo de BBC One y BBC Two, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir por ESPN y su plataforma digital Star+.

Para quienes prefieran el streaming, tanto la aplicación oficial de Movistar Plus+ como BBC iPlayer ofrecen la señal íntegra con calidad HD. Los aficionados internacionales pueden recurrir a ESPN+ o FuboTV, que permiten seguir los partidos desde cualquier dispositivo conectado.

En España: Movistar Plus+ (canal #Vamos)

Movistar Plus+ (canal #Vamos) En Reino Unido: BBC One / BBC Two / iPlayer

BBC One / BBC Two / iPlayer En América Latina: ESPN / Star+

ESPN / Star+ Online: Movistar Plus+, iPlayer, ESPN+, FuboTV

Antecedentes: ¿quién llega mejor a esta cita?

Alcaraz aterriza en la segunda semana tras solventar con autoridad sus tres primeros compromisos. El murciano parece haber dejado atrás sus dudas físicas tras conquistar Roland Garros hace apenas un mes. Su juego agresivo y versatilidad sobre hierba lo sitúan como uno de los grandes favoritos al título—no olvidemos que busca convertirse en el décimo jugador capaz de encadenar tres Wimbledon consecutivos.

Por su parte, Rublev llega con una temporada irregular pero con destellos brillantes. Aunque este año cayó pronto en Madrid (donde defendía corona), ha sabido rehacerse. El ruso es siempre un rival peligroso cuando conecta sus potentes golpes desde el fondo y logra mantener la calma, algo no siempre sencillo dado su carácter volcánico.

Ambos se han cruzado ya en varias ocasiones, con ventaja clara para Alcaraz en los duelos recientes. Sin embargo, Rublev es capaz de lo mejor (y también de lo peor) cuando pisa una central.

Pronósticos y apuestas: ¿quién parte como favorito?

Las casas de apuestas lo tienen claro: Alcaraz es favorito con cuotas cercanas al 1.25 por cada euro apostado por su victoria. El triunfo del ruso se paga entre 3.75 y 4 euros según las principales plataformas internacionales. No obstante, los expertos advierten: si Rublev entra enchufado y consigue domar sus nervios, puede llevar el partido más lejos de lo previsto.

Claves para apostar:

Alcaraz ha ganado sus dos últimos partidos ante Rublev.

El español apenas ha cedido sets este torneo.

Rublev viene jugando sin presión tras caer del Top 15 ATP este año.

La hierba potencia el saque del ruso pero favorece también la movilidad del español.

Una posible sorpresa podría estar en un partido largo o algún tie-break si Rublev mantiene alta su efectividad al servicio.

Diez curiosidades sobre Andrey Rublev

El tenista ruso es mucho más que un cañonero con revés explosivo. Estas son algunas perlas sobre su vida y carrera:

Músico frustrado: Amante declarado de la música, llegó a formar una banda llamada “Summer Afternoon” e incluso grabó un videoclip tributo a One Direction. Lucky loser legendario: Ganó su primer título ATP entrando como lucky loser en Umag 2017, algo muy poco habitual. Palmarés notable: Acumula ya 17 títulos ATP individuales y dos Masters 1000 (Montecarlo 2023 y Madrid 2024). Carácter volcánico: Su temperamento le ha costado más de una advertencia arbitral… y alguna raqueta rota. Lesiones que le cambiaron: Una grave lesión le hizo valorar mucho más su carrera tras regresar al circuito en 2019. Victoria exprés sobre Federer: En Cincinnati 2019 derrotó a Roger Federer en apenas 62 minutos; la derrota más rápida del suizo en más de 16 años. Héroe nacional: Fue clave para Rusia ganando Copa Davis y ATP Cup en 2021. Casi pierde los genitales: En una entrevista confesó haber estado cerca de perder los genitales por una grave complicación médica—afortunadamente quedó solo en susto. Entrenador español: Ha crecido bajo la tutela del coach Fernando Vicente durante años. Récords precoces: Fue el jugador más joven (16 años) en debutar con Rusia en Copa Davis.

Un domingo para no perderse nada

El ambiente está servido: césped impoluto, tradición británica e incertidumbre máxima entre dos jugadores llamados a marcar época pero con estilos opuestos. Mientras Alcaraz busca seguir agrandando su leyenda adolescente con un tercer trofeo seguido (y así acercarse aún más al récord nacional), Rublev aspira a dar la campanada y reconciliarse con su tenis más brillante.

Sea cual sea el resultado, Wimbledon volverá a regalarnos una jornada repleta de emociones… ¡y probablemente alguna que otra anécdota para recordar!