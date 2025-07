Carlo Ancelotti, condenado a un año de prisión por fraude fiscal en 2014

La noticia ha sacudido los cimientos del fútbol internacional y, especialmente, los despachos del Real Madrid y la Confederación Brasileña. Carlo Ancelotti, referente en los banquillos y hombre de gesto pausado, ha sido condenado a un año de prisión por un delito contra la Hacienda Pública, concretamente por un fraude fiscal cometido en el ejercicio de 2014 durante su primera etapa como entrenador del club blanco. La sentencia llega tras varios años de investigación y un juicio que ha mantenido en vilo tanto a la afición madridista como al propio sector futbolístico mundial.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado, además de la pena de prisión, una multa de 386.361 euros —la cantidad defraudada— y la pérdida del derecho a recibir ayudas o incentivos fiscales y sociales durante tres años. Aunque el fiscal solicitaba inicialmente casi cinco años de prisión por dos ejercicios fiscales (2014 y 2015), finalmente Ancelotti ha sido absuelto del presunto delito correspondiente al IRPF de 2015, centrando toda la responsabilidad penal en el ejercicio anterior.

Los antecedentes: derechos de imagen, asesorías dudosas y jurisprudencia futbolística

La Fiscalía sostenía que Ancelotti defraudó un total superior al millón de euros entre 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), pero solo se ha probado el fraude en el primer año. El caso gira en torno al clásico quebradero de cabeza para los técnicos y estrellas extranjeras: los derechos de imagen. Según el tribunal, el italiano habría ocultado deliberadamente ingresos derivados de este concepto mediante estructuras societarias opacas y entidades en paraísos fiscales, lo que evidencia —según la sentencia— una «intención defraudadora» clara.

Durante el juicio, celebrado los días 2 y 3 de abril, Ancelotti insistió en que nunca tuvo intención de defraudar a Hacienda. Alegó haber seguido las directrices tanto del club como de sus asesores fiscales, calificando incluso algunos contratos como «una chapuza». Solicitó su absolución o, en su defecto, la aplicación de atenuantes por haber saldado ya la deuda en diciembre de 2021 y por las dilaciones indebidas del proceso judicial.

El entrenador no es ni mucho menos el primer personaje ilustre del fútbol que pasa por este tipo de procesos en España. Antes que él lo hicieron figuras como Cristiano Ronaldo o Diego Costa, aunque muchos optaron por acuerdos extrajudiciales con cuantiosas multas para evitar la cárcel. En su caso, la defensa intentó argumentar que el mal asesoramiento eximía su responsabilidad penal directa, pero el tribunal fue tajante: «La existencia de asesoramiento jurídico y fiscal profesional no excluye el dolo cuando los hechos son manifiestamente fraudulentos».

¿Veremos a Ancelotti entre rejas? La realidad tras la condena

Conviene recordar que en España las penas inferiores a dos años por delitos no violentos rara vez conllevan ingreso efectivo en prisión si el condenado no tiene antecedentes penales. A día de hoy, todo apunta a que Ancelotti no tendrá que intercambiar chándal por mono naranja, aunque sí pagará caro el episodio: tanto en términos económicos como reputacionales.

El técnico italiano acaba así inscrito —aunque sea con letra pequeña— en esa lista negra donde coinciden tantos cracks deportivos con problemas fiscales. Su futuro profesional, sin embargo, no parece amenazado a corto plazo: actualmente dirige a la selección brasileña tras cerrar una exitosa segunda etapa al frente del Real Madrid. Desde Brasil ya han lanzado mensajes de tranquilidad y respaldo institucional; no es la primera vez que desde Sudamérica se mira con escepticismo las estrictas políticas fiscales europeas aplicadas a sus estrellas.

La reacción social y deportiva: entre la incredulidad y el humor negro

En las redes sociales —siempre prestas al ingenio inmediato— no han faltado memes sobre si Florentino Pérez debería enviarle un jamón a Montoro ni bromas sobre cómo explicará Ancelotti sus tácticas defensivas ante Hacienda. En los foros madridistas reina cierta resignación: «Ya hemos pasado por esto con otros jugadores; lo importante es cómo responde el equipo», opinan muchos.

Los expertos legales advierten que este tipo de sentencias sientan precedente para nuevos casos similares: Hacienda sigue atenta al fútbol como filón recaudatorio. En cuanto a pronósticos deportivos… parece improbable que esta condena afecte directamente al rendimiento inmediato del seleccionador brasileño ni a sus planes profesionales.

Curiosidades sobre Carlo Ancelotti y su relación con Hacienda

La suma defraudada (386.361 euros) equivale aproximadamente al salario semanal medio actual de un jugador titular del Real Madrid.

En su declaración ante el juez, Ancelotti admitió haber firmado contratos “de oídas”, fiándose plenamente del club y sus asesores.

El técnico saldó la deuda pendiente con Hacienda antes incluso del juicio final.

Otros entrenadores como Xabi Alonso han conseguido salir absueltos tras largos procesos judiciales similares.

En Italia, país natal del técnico, también se han vivido casos sonados con famosos futbolistas acusados por evasión fiscal.

En redes sociales circula ya la etiqueta #AncelottiLibre como muestra irónica del apoyo popular.

El propio club blanco no se ha pronunciado oficialmente sobre la sentencia; su entorno espera “que pase rápido”.

Con todo esto sobre la mesa, solo queda preguntarse si algún día veremos una rueda de prensa post-partido… ¡desde los juzgados!