La familia de Nahuel Molina, futbolista del Atlético de Madrid, asaltada a punta de pistola y bajo una lluvia de disparos

La inseguridad en Argentina vuelve a cruzar el Atlántico y pone en vilo al fútbol europeo. La familia de Nahuel Molina, lateral del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección argentina, sufrió una noche que ni el mejor guionista de cine negro habría imaginado. Ocho delincuentes armados irrumpieron en la casa del suegro del futbolista, Claudio Occhiuzzi, en Lanús (Buenos Aires), protagonizando una secuencia digna de una serie criminal: encapuchados, amenazas a punta de pistola, gritos, golpes y un tiroteo con la policía que dejó más de diez o quince disparos retumbando en el barrio.

Eran las 20:30 del 7 de julio. Mientras la familia veía tranquilamente la televisión, los asaltantes forzaron una ventana y entraron como una marea negra. El suegro, sin tiempo para reaccionar, se vio encañonado mientras le exigían información sobre dinero y objetos de valor. “Me pusieron un revólver en la cabeza, me hostigaron y me gatillaron varias veces”, relató después un todavía conmocionado Claudio Occhiuzzi, recordando que lo llevaron a rastras por la casa mientras lo amenazaban con matarlo si no colaboraba.

El tiroteo: más balas que en una final europea

La tensión alcanzó su clímax cuando los ladrones intentaron huir cargados con valijas llenas. En ese instante, apareció la policía local e inició un intercambio de disparos que superó con creces cualquier enfrentamiento futbolístico: según las víctimas y testigos, se escucharon “más de diez o quince tiros”. El estruendo fue tal que algunos vecinos pensaron que se trataba de fuegos artificiales fuera de temporada.

El caos reinó durante varios minutos. Algunos asaltantes intentaron escapar por el fondo del domicilio; otros volvieron a entrar temiendo haber sido delatados. La policía logró detener a tres individuos tras una persecución por las calles colindantes, pero cinco lograron fugarse. Entre los objetos incautados se encontraron armas de gran calibre y herramientas para forzar accesos.

Una ola de violencia que no distingue camisetas

El caso ha reabierto el eterno debate sobre la seguridad en Argentina, donde ni los familiares de figuras públicas como Nahuel Molina escapan a la delincuencia organizada. El propio jugador no tardó en mostrar su preocupación desde Madrid, aunque prefirió mantener un perfil bajo ante los medios españoles para evitar alimentar posibles represalias o nuevas amenazas.

Mientras tanto, la policía bonaerense continúa investigando los hechos y rastreando a los prófugos. El miedo persiste en el entorno familiar del jugador, especialmente tras escuchar relatos como el siguiente: “Pensé que me iban a matar; estaba seguro”, confesó Occhiuzzi entre lágrimas ante las cámaras locales.

La otra cara de Nahuel Molina: talento y compromiso social

Lejos del drama vivido por su familia, Nahuel Molina sigue brillando en el Atlético de Madrid. Con siete goles y trece asistencias desde su llegada en 2022 —superando ya los registros ofensivos históricos de otros laterales rojiblancos—, el cordobés es considerado uno de los activos más valiosos del club colchonero. Su papel ha sido clave tanto para Diego Simeone como para la selección argentina campeona mundial.

Pero hay otra faceta menos conocida: Molina mantiene un estrecho vínculo con su ciudad natal, Embalse (Córdoba). Apadrina al Club Fitz Simon —donde dio sus primeros pasos— con donaciones regulares e impulsando proyectos para modernizar sus instalaciones deportivas. Su hermano Francisco coordina el área futbolística del club y Álvaro —el menor— juega allí actualmente.

Panorama actual y pronóstico para Molina

En lo estrictamente futbolístico, Molina podría estar ante su último verano como rojiblanco. La Serie A italiana —con equipos como Napoli, Juventus o Roma— suspira por él. Su contrato con el Atlético se extiende hasta 2028 pero, tras perder protagonismo esta temporada (suele ser revulsivo desde el banquillo), no se descarta un traspaso si llega una oferta cercana a los 30 millones de euros. Eso sí: ni en Italia ni en España hay blindaje contra las noticias que llegan desde casa.

Diez curiosidades sobre Nahuel Molina

Nació en Embalse (Córdoba) el 6 de abril de 1998.

Se formó en Boca Juniors y debutó profesionalmente allí.

Jugó también en Defensa y Justicia antes de emigrar a Europa.

Dio el salto al fútbol italiano con Udinese antes de fichar por el Atlético.

Fue campeón del mundo con Argentina en Catar 2022.

Suma más asistencias (13) que muchos extremos puros desde su llegada al Atleti.

Es habitual verle colaborar con clubes infantiles cordobeses.

En Embalse le consideran un héroe local: da nombre a iniciativas solidarias deportivas.

Suele llevar el dorsal 16 tanto en club como selección argentina.

Tiene fama entre compañeros por su carácter reservado pero solidario fuera del vestuario.

El fútbol puede dar alegrías o tristezas según ruede el balón… pero pocas cosas se comparan con vivir una noche bajo amenaza real. Para Nahuel Molina y su familia esta semana quedará marcada por un asalto tan violento como inexplicable; un recordatorio amargo —y demasiado frecuente— de que ni siquiera los héroes deportivos están blindados contra la inseguridad cotidiana.