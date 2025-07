Nick Kyrgios muestra su lado más salvaje: “No soportaba a Rafa Nadal, lo despreciaba muchísimo”

Es un cafre.

Con enorme talento, pero un tarado que ha despericiado sus cualidades y la monta allá por donde pisa.

Sábado, 19 de julio de 2025. El tenis mundial está acostumbrado a las salidas de tono de Nick Kyrgios, pero lo del último episodio del podcast ‘Nothing Major’ ha dejado a propios y extraños con la mandíbula desencajada.

El australiano, siempre dispuesto a incendiar cualquier debate, ha sacado de nuevo su artillería verbal contra Rafa Nadal, reconociendo abiertamente que “no lo soportaba” y que le generaba “un gran odio” cada vez que lo veía dentro y fuera de la pista.

No es la primera vez que Kyrgios arremete contra el balear, pero el nivel de sinceridad, o quizás de provocación, ha alcanzado cotas insospechadas. En un tono entre confesional y desafiante, el ex finalista de Wimbledon no solo reconoce su desprecio hacia Nadal, sino que lo adereza con detalles dignos del mejor villano:

La relación entre Kyrgios y Nadal nunca fue la más cordial del circuito. Si bien con otros miembros del llamado Big Three, como Federer o Djokovic, el australiano reconoce no haber sentido esa animadversión visceral, con Nadal la historia es otra muy distinta. Los duelos entre ambos han estado marcados por la tensión, los gestos desafiantes y las declaraciones cruzadas fuera de pista.

El propio Kyrgios ha relatado en varias ocasiones cómo le molestaban las rutinas eternas del manacorí entre saque y saque: “Yo odiaba ver a jugadores que se demoraban mucho entre saque y saque. Él lo hacía y eso me hacía despreciarlo aún más”.

Esa obsesión llegó incluso a lo personal. Tras perder estrepitosamente ante Nadal en la final del ATP de Pekín 2017 (6-2, 6-1), Kyrgios confesó haber cargado todos sus gastos de hotel a la habitación del español usando su firma. “Lo siento… bueno, en realidad no lo siento nada, ha ganado demasiado dinero en su carrera”.

Un toque de humor negro marca de la casa.

Nick Kyrgios on Rafael Nadal "We don't like each other…when I played him, I always wanted to throw my racquet at him" pic.twitter.com/AcOL7BYSVW

— asud (@asud683385) May 26, 2025