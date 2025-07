Messi sancionado por la MLS: el All-Star se cobra una víctima de oro

El 25 de julio de 2025, la noticia recorría los titulares de ambos lados del Atlántico: Lionel Messi y Jordi Alba no jugarán el crucial duelo del Inter Miami ante FC Cincinnati, líderes de la Conferencia Este, tras ser sancionados por la Major League Soccer. El motivo, tan simple como explosivo: no acudieron al All-Star Game celebrado esta semana en Austin. La liga, inflexible con su reglamento, aplica así la norma que impide a cualquier jugador ausente en el evento disputar el siguiente partido oficial de su club.

La decisión, aunque prevista en el reglamento, ha levantado ampollas en el vestuario rosa y en la afición. No es para menos: el partido de este sábado 26 de julio, con Inter Miami en plena lucha por los playoffs, necesitaba a su capitán más que nunca.

El calendario, el gran enemigo de las estrellas

La sanción no llega en el vacío. Messi, a sus 38 años, arrastra un calendario de locura: 17 partidos completos en menos de tres meses, entre MLS, Mundial de Clubes y Concachampions, viajes transoceánicos y ni un solo minuto de descanso real. El técnico Javier Mascherano lo resumía con ironía en rueda de prensa: “Jugar cada tres días es una locura. Si quieren hacer un All-Star, que no coincida con fechas de competición. El fútbol, sin jugadores, no existe”.

Alba, por su parte, llegaba tocado tras un golpe en el último partido ante New York Red Bulls, mientras que Messi sufría “fatiga muscular acumulada”. Ambos entrenaron al margen del grupo durante la semana y solo volvieron a integrarse el viernes, cuando ya era tarde para rectificar la ausencia en Austin.

Un reglamento inflexible y reacciones encendidas

La regla es clara: si no asistes al All-Star sin permiso previo de la liga, no juegas el siguiente partido. En esta ocasión, ni Messi ni Alba obtuvieron esa exención. El Inter Miami intentó hasta el final contar con sus estrellas para medirse al líder, pero la MLS fue tajante.

Las reacciones no se hicieron esperar. Jorge Mas, copropietario del club, calificó la sanción de “draconiana” y aseguró que Messi está “extremadamente molesto”. “Ellos quieren competir, quieren ganar. No entienden cómo perderse un partido de exhibición acaba en suspensión. Es un golpe para todos”, afirmó Mas. Incluso el comisionado de la liga, Don Garber, reconoció que la política “debe revisarse” para el futuro, aunque defendió la necesidad de aplicar el reglamento vigente.

El impacto deportivo y los pronósticos para Miami

La baja de Messi y Alba llega en el peor momento para un Inter Miami que marcha quinto en la tabla, con 41 puntos y tres partidos menos que Cincinnati, que lidera con 48. El choque del sábado en el Chase Stadium se antojaba decisivo para reducir distancias y mantener vivas las opciones de asaltar la cima.

Las casas de apuestas, que hasta el anuncio de la sanción daban como favorito al Inter Miami por el factor campo y la presencia de Messi, han virado radicalmente. Ahora, el FC Cincinnati parte con ventaja en las cuotas, mientras la afición rosa cruza los dedos para que la sanción no corte la buena racha del equipo en la segunda vuelta de la temporada.

El cuerpo técnico, liderado por Mascherano, deberá buscar alternativas de urgencia. Sin el argentino y el lateral español, la responsabilidad ofensiva recaerá sobre jugadores como Luis Suárez y Facundo Farías, aunque ninguno tiene el magnetismo ni la capacidad de desatascar partidos como el capitán albiceleste.

Un debate abierto: ¿es sostenible el modelo All-Star en la MLS?

La sanción a Messi y Alba ha reabierto un viejo debate: ¿tiene sentido exigir la presencia de las estrellas en un partido de exhibición, en medio de un calendario saturado y en plena pugna por los títulos? Para muchos, la respuesta está clara. El propio Don Garber admite que “trabajará con los jugadores para revisar la norma”, aunque la presión comercial y mediática que supone el All-Star Game es difícil de soslayar en la liga estadounidense.

La situación recuerda a otros casos en ligas norteamericanas, donde el equilibrio entre el espectáculo y la integridad deportiva siempre está en la cuerda floja. Pero nunca antes la ausencia de un jugador había tenido tanto eco internacional. Messi no es solo la estrella del Inter Miami: es el principal reclamo de la MLS y la razón por la que millones de ojos en todo el mundo siguen la competición.

Curiosidades y datos llamativos del caso

Messi suma 16 goles en la temporada y ha jugado más minutos que ningún otro jugador del Inter Miami desde abril.

y ha jugado más minutos que ningún otro jugador del Inter Miami desde abril. El All-Star Game se celebró en Austin, Texas, y enfrentó a una selección de la MLS contra una de la Liga MX.

Ni Messi ni Alba están lesionados, según el propio Mascherano, aunque el lateral español arrastra molestias tras el último partido.

Es la primera vez que Messi es sancionado en la MLS desde su llegada en 2023.

El Inter Miami ha disputado más partidos que cualquier otro equipo de la liga en este semestre, debido a su participación en torneos internacionales.

Las reglas de la MLS sobre el All-Star Game han sido criticadas por jugadores y entrenadores, pero apenas se habían aplicado a estrellas de este calibre.

El propio comisionado de la liga, Don Garber, ha prometido “revisar la norma” tras el revuelo mediático.

En redes sociales, la sanción ha generado desde memes hasta campañas pidiendo la revisión del calendario.

El Inter Miami afrontará su siguiente reto importante en la Leagues Cup ante Atlas de México.

El futuro de Messi en la MLS sigue en el aire: su contrato termina a final de temporada y las negociaciones por la renovación continúan, ahora con un nuevo desencuentro en la mesa.

La MLS, en su intento de crecer y profesionalizarse, se enfrenta al reto de no matar de éxito a sus propias estrellas. Y Messi, una vez más, vuelve a ser el centro de todas las miradas.