Davidovich, el gladiador de Washington: proeza ante Fritz y exhibición ante Shelton para meterse en la final contra De Minaur

En la madrugada del 27 de julio de 2025, Alejandro Davidovich Fokina ha escrito otra página dorada para el tenis español en el ATP 500 de Washington.

El malagueño, convertido en el protagonista inesperado del torneo, ha firmado una de las mayores gestas de su carrera.

Primero, una batalla titánica de más de tres horas ante el número uno del cuadro, Taylor Fritz, y después, una exhibición autoritaria ante Ben Shelton, ídolo local y uno de los grandes favoritos, para meterse en la final del torneo.

El ambiente en el William H.G. Fitzgerald Tennis Center era eléctrico.

La capital estadounidense vibraba ante la posibilidad de ver a uno de los suyos, Shelton, en la final. Sin embargo, Davidovich, con su habitual mezcla de garra, talento y ese punto de locura controlada, silenció a la grada con un tenis implacable.

El viernes por la noche, el español se enfrentó a un reto mayúsculo: Taylor Fritz, top 10 mundial y gran favorito al título.

El duelo no decepcionó y se fue hasta las tres horas y cuatro minutos, con alternancias constantes, puntos imposibles y una tensión solo apta para corazones fuertes.

Davidovich llegó a estar 2-5 abajo en el set definitivo y a solo dos puntos de la derrota. Pero, lejos de rendirse, encadenó cinco juegos consecutivos para sellar el triunfo por 7-6(3), 3-6 y 7-5 en una de las victorias más celebradas de su carrera.

“Hoy he tenido suerte. Estaba a dos puntos de irme al vestuario y a Toronto, pero estoy muy feliz de cómo he luchado”, reconocía tras el partido, con una sonrisa mezcla de incredulidad y orgullo.

Las cifras hablan por sí solas: 67% de puntos ganados con el primer servicio, una media del 65% de juegos ganados al saque durante el torneo y sangre fría para remontar ante un Fritz que ya saboreaba la victoria.

Alejandro Davidovich Fokina's reaction after coming back from 2-5 in the 3rd set to beat Taylor Fritz in Washington

2 a.m.

He lays flat on the ground after the net exchange

Safe to say it's bed time 😂pic.twitter.com/puHtm5ZllK

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 26, 2025