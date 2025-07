Soberbio debut del nigranés Dro: gol y personalidad en el arranque asiático del Barcelona

Tokio, 28 de julio de 2025. El fútbol, como la vida, tiene debuts que se recuerdan durante décadas.

La madrugada asiática ha visto cómo Pedro “Dro” Fernández, natural de Nigrán y joya de La Masia, ha firmado su nombre en la pretemporada del FC Barcelona con un gol en su primer partido con el primer equipo.

En la victoria por 1-3 ante el Vissel Kobe, el Barça ha mostrado músculo, juventud y, sobre todo, descaro, con una mezcla que ilusiona a la parroquia culé y deja claro que el proyecto de Hansi Flick va en serio desde el primer minuto.

El encuentro, disputado en un estadio repleto y ante la atenta mirada de los medios japoneses, empezó con dominio azulgrana.

Eric García abrió el marcador tras una jugada a balón parado en el minuto 33, pero la alegría inicial se vio empañada por el empate nipón justo antes del descanso, obra de Taisei Miyashiro, aprovechando un desajuste defensivo.

Sin embargo, el segundo tiempo fue un monólogo del Barça, con goles de Roony Bardghji, fichaje estrella de este verano, y el debutante Dro, que selló el resultado y se ganó los titulares internacionales.

El impacto inmediato de Dro y la apuesta por la cantera

Si algo define al Barça de Flick, es su apuesta por los jóvenes valores. El técnico alemán, que debuta en el banquillo culé tras un verano de cambios, no ha dudado en dar minutos a los canteranos en esta gira asiática. Pero pocos esperaban un estreno tan fulgurante como el de Dro Fernández, de apenas 17 años. El gallego, que lleva años brillando en La Masia, no sólo marcó el tercer gol del partido, sino que mostró una personalidad impropia de su edad: pidió el balón, encaró y no se arrugó en los duelos ante los defensores japoneses.

El tanto de Dro, un disparo cruzado tras una combinación con Bardghji, desató la locura en el banquillo y fue celebrado con rabia por todo el equipo, señal de la buena sintonía en el vestuario y de la confianza en el nuevo ciclo. Los medios internacionales ya le dedican titulares, y en Galicia algunos ya fantasean con un nuevo “galáctico” de O Val Miñor.

Datos, contexto y pronósticos: ¿qué podemos esperar?

La victoria ante Vissel Kobe supone el primer test serio de la pretemporada y deja sensaciones positivas. El equipo mostró solidez defensiva (salvo el despiste en el gol local), movilidad en ataque y, sobre todo, capacidad para sobreponerse a los momentos de duda. Flick ha apostado por un 4-3-3 con Lamin Yamal estrenando el dorsal 10, Bardghji en banda y Rashford alternando posiciones, mientras que Dro ha ocupado la mediapunta con gran libertad.

Entre las curiosidades tácticas destaca la presión alta tras pérdida, un sello de Flick, y la tendencia de los laterales a buscar profundidad. El siguiente compromiso del Barça será contra el FC Seoul el 31 de julio, donde se espera que Dro vuelva a tener minutos y los focos sigan apuntando a la cantera.

Las casas de apuestas ya sitúan al Barça como uno de los favoritos para hacerse con los títulos domésticos y europeos, aunque con el típico escepticismo culé: “A ver cuánto dura la burbuja de la juventud”, se escucha en los foros. No faltan los agoreros que recuerdan que las pretemporadas engañan, pero el aroma a renovación es innegable.

Radiografía exprés: 10 curiosidades de Dro Fernández

Para entender el fenómeno Dro, nada mejor que una ráfaga de datos y anécdotas:

Su nombre completo es Pedro Fernández González, pero todo el mundo le llama “Dro” desde benjamines. Nació en Nigrán (Pontevedra) en 2008 y jugó en el Val Miñor antes de fichar por el Barça a los 12 años. Es zurdo cerrado y destaca por su visión de juego y su capacidad para filtrar pases imposibles. Ha sido internacional sub-17 y sub-19 con España, donde deslumbra como mediapunta. Sus ídolos futbolísticos son Iniesta y David Silva, aunque reconoce que le gustaría parecerse a Pedri. En La Masia le apodan “el Mago de Nigrán” por su creatividad en espacios reducidos. Su gol ante Vissel Kobe es el primero con el primer equipo, pero suma 18 en la última temporada con el filial. Es un apasionado de la música gallega y toca la gaita en fiestas familiares. Ha rechazado ofertas de la Premier y la Bundesliga para triunfar en el Barça. Su superstición favorita: siempre entra al campo con el pie izquierdo y besa una pulsera de su abuela.

Un Barça en construcción, pero con mensaje

La gira asiática no es sólo una pasarela para vender camisetas: es el primer test serio para un Barça renovado, que mezcla fichajes de relumbrón, jóvenes con hambre y un entrenador que quiere devolver la presión y la verticalidad al ADN azulgrana. El debut de Dro Fernández es la mejor noticia para los aficionados que sueñan con volver a la élite, y también una advertencia para los rivales: la cantera sigue produciendo talento a raudales.

El balón apenas ha echado a rodar, pero la ilusión ya corre por las venas culés. Eso sí, los veteranos del lugar recuerdan que los veranos en el Barça siempre son prometedores… hasta que llega el mes de octubre. Por si acaso, disfruten del momento: no todos los días debuta un gallego y marca con la camiseta del Barça en Japón.