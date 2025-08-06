Los 10 deportes que causan más lesiones

No es ningún secreto: cuando uno se apunta a fútbol sala con los amigos o se lanza a esquiar en la primera nevada, siempre hay un compañero que acaba en la sala de urgencias.

Pero, ¿es solo cuestión de mala suerte? En realidad, la probabilidad de lesionarse varía mucho según el deporte.

Y aunque solemos pensar en artes marciales o rugby como las actividades más arriesgadas, la realidad —según los datos más recientes— es mucho más sorprendente y, por qué no decirlo, algo inquietante para los más deportistas del grupo.

En pleno auge del culto al cuerpo y la vida activa, el número de practicantes de todo tipo de disciplinas deportivas ha aumentado en España en los últimos años.

Sin embargo, también lo han hecho las lesiones asociadas, que van desde simples esguinces hasta fracturas complejas y lesiones cerebrales.

Las estadísticas no dejan lugar a dudas: hay deportes que multiplican el riesgo y otros que, pese a su aparente dureza, son más seguros de lo que pensamos.

¿Cuáles son los deportes con más riesgo de lesión?

El ranking de los deportes más lesivos, actualizado a agosto de 2025, combina información médica, frecuencia de lesiones y la gravedad de las mismas. No solo se tienen en cuenta las lesiones leves, sino también aquellas que pueden requerir cirugía o provocar secuelas a largo plazo. A continuación, el listado de los diez deportes que más lesiones provocan, con datos y ejemplos que te harán pensártelo dos veces antes de lanzarte al próximo partido o carrera.

1. Fútbol

No hay debate: el fútbol es el deporte rey, pero también el que más visitas genera a los traumatólogos. Su popularidad —y la intensidad con la que se juega tanto en ligas profesionales como en pachangas— hace que las lesiones sean constantes. El 80% de las lesiones afectan a las extremidades inferiores: esguinces de tobillo, roturas musculares, lesiones de rodilla (especialmente del ligamento cruzado anterior) y menisco. Además, la acumulación de partidos favorece las sobrecargas musculares y las lesiones crónicas.

2. Ciclismo BMX y de montaña

El ciclismo BMX encabeza la lista de deportes olímpicos con mayor índice de lesiones: el 34% de los participantes sufre traumatismos, especialmente en competiciones intensas. El ciclismo de montaña tampoco se queda atrás, con una alta incidencia de fracturas, heridas y lesiones articulares, debido a caídas y colisiones a gran velocidad.

3. Boxeo

El boxeo combina golpes directos, caídas y movimientos explosivos. Cerca del 90% de las lesiones están relacionadas con impactos en la cabeza: conmociones cerebrales, fracturas faciales y lesiones oculares. A largo plazo, existe riesgo de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad neurodegenerativa asociada a los golpes repetidos en el cerebro.

4. Rugby y fútbol americano

Ambos deportes de contacto son conocidos por su dureza. El rugby, por ejemplo, concentra cerca del 50% de las lesiones en los tacleos. Las conmociones cerebrales, luxaciones de hombro y fracturas son frecuentes. El fútbol americano comparte perfil, con alto riesgo de lesiones graves en cabeza y cuello.

5. Balonmano

Aunque menos mediático, el balonmano es una auténtica fábrica de lesiones, sobre todo en extremidades inferiores y hombros. Los saltos, lanzamientos a gran velocidad y contactos propician esguinces de tobillo, roturas de ligamento cruzado anterior y lesiones por sobreuso.

6. Esquí y snowboard

Estos deportes de invierno suponen un reto para las rodillas y las articulaciones. Las caídas frecuentes y los giros bruscos provocan roturas de ligamentos, lesiones meniscales y fracturas. A pesar de su imagen de deporte elitista y seguro, los hospitales de zonas de montaña lo saben bien: cada temporada llegan cientos de lesionados.

7. Atletismo

El atletismo, sobre todo en pruebas de velocidad y salto, expone las articulaciones a impactos repetidos. Las lesiones más comunes son tendinitis, esguinces, fracturas por estrés y roturas musculares. El entrenamiento intensivo y la falta de descanso aumentan la probabilidad de lesiones acumulativas.

8. Levantamiento de pesas y CrossFit

El auge del CrossFit y la halterofilia ha traído consigo un aumento de lesiones en hombros, espalda y rodillas. Los errores de técnica y el sobreesfuerzo son los principales enemigos, generando desde roturas musculares hasta hernias y lesiones articulares serias.

9. Tenis y deportes de raqueta

El tenis exige cambios bruscos de dirección y movimientos repetitivos, lo que afecta especialmente a las rodillas y codos. Son frecuentes las tendinitis, lesiones meniscales y el conocido “codo de tenista”. Además, el sobreentrenamiento puede derivar en lesiones crónicas.

10. Natación y deportes acuáticos

Aunque suelen considerarse seguros, los deportes acuáticos no están exentos de riesgos. Las lesiones más habituales en natación afectan a hombros y espalda por sobreuso. El waterpolo, por su parte, añade golpes y traumatismos por el contacto entre jugadores.

Factores de riesgo y prevención: ¿se puede evitar acabar en la enfermería?

La mayor parte de las lesiones deportivas tienen algo en común: se producen por exceso de confianza, falta de técnica o sobrecarga. El entrenamiento supervisado, la preparación física adecuada y el uso de equipamiento específico son la mejor receta para reducir riesgos. Además, la prevención cobra especial importancia en deportes con alta exigencia articular, como el esquí, el fútbol o el tenis.

Los expertos insisten en la importancia de escuchar al cuerpo y no forzar más allá de los límites. La moda del deporte ha traído consigo una mayor conciencia sobre la necesidad de calentar, estirar y fortalecer zonas especialmente vulnerables, como las rodillas y los hombros. Y aunque la tentación de emular a los ídolos deportivos es grande, conviene recordar que ni Messi ni Nadal llegaron a la cima sin pasar primero por la consulta de un buen fisioterapeuta.

Tabla comparativa: incidencia y tipo de lesiones por deporte

Deporte Lesión más frecuente Riesgo estimado (%) Consecuencias comunes Fútbol Esguince, rotura de ligamento 27-35 Baja médica, cirugía, secuelas BMX/Ciclismo montaña Fracturas, traumatismos 22-37 Hospitalización, rehabilitación Boxeo Conmoción, fractura facial 18-25 Secuelas neurológicas Rugby/Fútbol americano Luxación, conmoción cerebral 15-23 Lesión permanente, baja prolongada Balonmano Esguince, rotura LCA 10-18 Cirugía, recuperación larga Esquí/Snowboard Rotura de ligamentos, fractura 8-15 Rehabilitación prolongada Atletismo Tendinitis, fractura por estrés 5-12 Parón deportivo, fisioterapia Halterofilia/CrossFit Rotura muscular, hernia 5-10 Cirugía, baja médica Tenis Tendinitis, lesión meniscal 4-9 Tratamiento fisioterapéutico Natación Lesión de hombro, sobreuso 3-7 Dolor crónico, adaptación técnica

¿Merece la pena el riesgo?

Al final, la pasión por el deporte puede con todo. Pero conviene saber a qué se expone uno antes de lanzarse al campo, la pista o la piscina. La clave está en disfrutar, sí, pero siempre con cabeza —y, si puede ser, con las rodillas y los hombros bien protegidos.