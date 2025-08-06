Muere a los 53 Jorge Costa, el eterno capitán del Oporto, tras una parada cardiaca

La noticia cayó como un mazazo en la mañana del martes 5 de agosto de 2025.

Jorge Costa, leyenda absoluta del Oporto, referente indiscutible del fútbol portugués y actual director de fútbol profesional del club, falleció a los 53 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la ciudad deportiva de Olival. Su muerte ha sumido en la tristeza no solo al entorno blanquiazul, sino a todo el deporte luso y europeo, que despide a uno de sus grandes capitanes y símbolos de resiliencia.

Costa, que ejercía como máximo responsable deportivo del Oporto desde 2024, se encontraba en las instalaciones del club cuando, minutos después de atender a la prensa y comentar las expectativas para la nueva temporada, comenzó a sentirse indispuesto.

Eran aproximadamente las 12:30 cuando el exdefensa perdió el conocimiento.

El equipo médico del Oporto actuó con rapidez, empleando un desfibrilador antes de que los servicios nacionales de emergencia lo trasladaran al hospital São João en estado crítico. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, el histórico jugador falleció poco después.

Las reacciones no tardaron en inundar las redes sociales y los medios portugueses e internacionales. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, expresó su consternación: “Es un shock esta inesperada y prematura partida de Jorge Costa, un deportista ejemplar y un referente para toda una generación”.

El club Oporto despidió a su capitán con un emotivo mensaje: “Uno de nosotros, un líder, un modelo a seguir. Gracias por ser FC Porto hasta el final. Adiós, Jorge Costa”.

La figura de Jorge Costa trasciende lo meramente futbolístico.

Como jugador se forjó una reputación de líder férreo e indomable. Central robusto y carismático, disputó 383 partidos oficiales con la camiseta del Oporto —único club al que realmente perteneció durante toda su carrera— y levantó la histórica Liga de Campeones de 2004 bajo la dirección de José Mourinho, además de conquistar una Copa de la UEFA (2003), ocho Ligas portuguesas, cinco Copas nacionales y una Copa Intercontinental. Su palmarés le sitúa entre los defensores más laureados y respetados del fútbol europeo.

La huella que dejó en el vestuario es indeleble. Mourinho no pudo contener las lágrimas al recordar a su capitán: “Es parte de mi historia la que se ha ido”, declaró visiblemente emocionado ante la prensa. “Si pudiera hablarme ahora me diría que jugara mañana y ganara. Ese era Jorge”.

En redes sociales publicó: “Tu legado siempre permanecerá con nosotros. Descansa en paz, porque tu legado permanecerá con nosotros”.

Tampoco faltaron los homenajes institucionales. La UEFA subrayó su papel como “líder y verdadero guerrero que inspiró a generaciones”, mientras que clubes como Real Madrid o Barcelona enviaron sus condolencias públicas subrayando su dimensión más allá del ámbito portugués.

Aleksander Ceferin, presidente del organismo europeo, lo definió como “una leyenda portuguesa” cuyo ejemplo perdurará.

El propio Costa había superado un infarto previo en 2022 tras someterse a un cateterismo; sin embargo, nada hacía presagiar este desenlace tan abrupto justo cuando afrontaba su nueva etapa como gestor deportivo tras una carrera internacional también como entrenador.

Trayectoria incansable entre los banquillos

Tras colgar las botas en 2006 —su última aparición fue con el Standard de Lieja— Jorge Costa emprendió una aventura como entrenador llena de retos internacionales. Fue campeón de Rumanía con el CFR Cluj y dirigió equipos como Braga o Farense en Portugal; también asumió selecciones africanas como Gabón e hizo incursiones profesionales en Túnez y Chipre. Su perfil polifacético le valió reconocimiento tanto por sus dotes tácticas como por su capacidad para liderar grupos humanos heterogéneos.

En 2024 regresó al Oporto para asumir la dirección deportiva coincidiendo con la llegada a la presidencia de André Villas-Boas, sellando así un retorno sentimental al club donde nació como futbolista profesional.

Legado humano y profesional

Más allá del rigor defensivo que le caracterizó sobre el césped —sus duelos físicos eran temidos por delanteros europeos— Costa será recordado por su sentido innato del liderazgo y por una lealtad inquebrantable a los colores blanquiazules. Su apodo “O Bicho” (“El Animal”) ilustraba tanto su dureza competitiva como su generosidad fuera del campo.

Disputó 50 partidos internacionales con la selección portuguesa.

Fue pieza clave para consolidar al Oporto entre la élite europea en la primera década del siglo XXI.

Inspiró a nuevas generaciones tanto desde el césped como desde los despachos.

Los actos conmemorativos previstos incluyen un funeral privado para la familia y allegados más próximos y un homenaje público en el Estádio do Dragão abierto a socios y simpatizantes durante los próximos días; se espera también que los equipos lusos guarden minutos de silencio en sus respectivos partidos este fin de semana.

Datos biográficos esenciales

Fecha y lugar de nacimiento: 14 de octubre de 1971, Oporto (Portugal).

14 de octubre de 1971, Oporto (Portugal). Educación/formación: Formado íntegramente en la cantera del FC Porto.

Formado íntegramente en la cantera del FC Porto. Hitos relevantes: Capitán durante más de una década; referencia indiscutible del club.

Capitán durante más de una década; referencia indiscutible del club. Palmarés destacado: Champions League (2004) Copa UEFA (2003) Ocho Ligas portuguesas Cinco Copas nacionales Una Copa Intercontinental

Premios individuales: Considerado uno de los mejores centrales portugueses; icono para varias generaciones.

Considerado uno de los mejores centrales portugueses; icono para varias generaciones. Familia: Casado y padre de dos hijos; muy unido a su entorno familiar.

El vacío que deja Jorge Costa es tan hondo como su legado futbolístico. El fútbol portugués llora hoy al capitán eterno cuya memoria seguirá viva cada vez que ruja el Dragão.