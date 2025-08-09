El pivot Izan Almansa regresa a casa: el Real Madrid ficha al futuro del baloncesto español

A 9 de agosto de 2025, la noticia ha sacudido el baloncesto español: Izan Almansa, uno de los jugadores más prometedores de la última década, ficha por el Real Madrid para las próximas cuatro temporadas.

El club blanco, que parecía tener cerrado su plantel tras los refuerzos estivales de Chuma Okeke, Theo Maledon, David Kramer y Gabriele Procida, sorprende incorporando al pívot murciano, que vuelve así a la casa donde se forjó en categorías inferiores entre 2019 y 2021.

La operación, adelantada por la periodista Noelia Gómez y confirmada por los medios más solventes, responde tanto a una estrategia de futuro como a la oportunidad de recuperar a un talento nacional que, pese a su juventud (20 años y 2,08 metros), ya ha dado vueltas por medio mundo en busca del sueño NBA.

No obstante, la abundancia de pívots en la plantilla de Scariolo deja abierta la puerta a una posible cesión, aunque el club quiere que Almansa arranque la pretemporada junto al grupo.

La trayectoria meteórica de una perla española

Pocos jugadores nacidos en 2005 pueden presumir de un currículum como el de Izan Almansa. Formado inicialmente en el UCAM Murcia, su paso por la cantera blanca fue solo el preludio de una aventura internacional poco común para un jugador español tan joven. Tras brillar en el Real Madrid cadete y júnior, en 2021 se marchó a Atlanta para convertirse en el primer español en la Academia Overtime Elite, donde los jóvenes talentos pueden combinar formación y salario sin pasar por el circuito universitario estadounidense.

Su progresión le llevó después al Ignite de la G League, el equipo de desarrollo de la NBA, y a la NBL australiana con los Perth Wildcats, una vía alternativa que en los últimos años ha catapultado a varios jugadores a la liga estadounidense. En paralelo, Almansa fue coleccionando medallas y trofeos MVP con la selección española en categorías inferiores: MVP del Mundial Sub-17 (plata, 2022), MVP y oro en el Eurobasket Sub-18 (2022), MVP y oro en el Mundial Sub-19 (2023). Su debut con la absoluta llegó en noviembre de 2024, anotando 10 puntos en su estreno ante Eslovaquia.

De promesa global a realidad blanca

La llegada de Almansa al Real Madrid supone un giro de guion en su carrera. Tras no ser elegido en el Draft de 2024 y no lograr un contrato garantizado tras la Summer League con los Philadelphia 76ers, el murciano regresa a España en busca de continuidad, minutos y estabilidad. El club blanco, siempre atento al mercado nacional, recupera así a una de las grandes perlas del baloncesto español, reforzando la “operación cupo” y asegurando talento joven para el relevo generacional.

El fichaje es, además, una apuesta por el futuro: Almansa es un jugador de gran envergadura, excelente reboteador y con una energía inagotable en ambos lados de la pista. Aunque su paso por la NBL australiana no ha sido arrollador en lo estadístico (alrededor de 7 puntos y 3,5 rebotes por partido), sigue siendo un proyecto de jugador con margen de mejora. Su polivalencia le permite ocupar las posiciones de 4 y 5, un valor añadido en plantillas tan profundas como la del Real Madrid.

Un fichaje con doble lectura: ¿presente o inversión a largo plazo?

La pregunta que se hacen los aficionados blancos es lógica: ¿tendrá hueco Almansa en el primer equipo, o saldrá cedido para acumular minutos? Con jugadores como Garuba, Bruno Fernando y la incógnita del futuro de Gaby Deck, las opciones pasan por una cesión o por integrarlo progresivamente como fondo de armario de lujo. Eso sí, su condición de cupo nacional es un activo estratégico en la Liga Endesa y la Euroliga, donde la normativa sobre jugadores formados localmente cada vez es más restrictiva.

Otra incógnita es si el fichaje incluye alguna cláusula de salida hacia la NBA, objetivo que Almansa no ha ocultado y que ha perseguido con ahínco en los últimos años. Por ahora, su regreso al Madrid le garantiza escapar del purgatorio de ligas menores y volver a la primera línea europea. Quién sabe si, con el escaparate blanco, retoma el pulso a la élite mundial.

El impacto en el mercado y el eterno pulso con el Barça

El fichaje de Almansa por el Real Madrid tiene una lectura adicional: debilita a un rival directo como el Barça, siempre atento a los movimientos en la cantera y el mercado nacional. No es la primera vez que el club blanco se anticipa y pesca talento nacional, reforzando la imagen de club de referencia para las grandes promesas. Esta “guerra fría” por el futuro del baloncesto español añade picante a la rivalidad histórica entre los dos gigantes.

Pronósticos y expectativas: ¿qué podemos esperar de Almansa?

Las casas de apuestas todavía no han ajustado cuotas sobre la posible irrupción de Almansa en la rotación madridista, pero el escepticismo es palpable entre los analistas. ¿Será capaz de hacerse un hueco en una plantilla repleta de nombres consolidados? ¿O tendrá que buscar minutos en otro destino, quizá en la Liga Endesa o en el extranjero, antes de triunfar en el WiZink Center? Lo que está claro es que, a día de hoy, su fichaje es una apuesta de bajo riesgo y alto potencial para el Real Madrid.

Curiosidades sobre Izan Almansa y su fichaje por el Real Madrid

Es el primer jugador español que ha pasado por la Academia Overtime Elite en Atlanta antes de regresar a Europa.

Ha sido MVP en tres torneos internacionales consecutivos de categorías inferiores (Mundial Sub-17, Eurobasket Sub-18 y Mundial Sub-19), un logro inédito para el baloncesto español.

Su debut con la selección absoluta se produjo en noviembre de 2024, anotando 10 puntos en menos de 11 minutos.

Durante su etapa australiana, fue suspendido un mes tras dar positivo en un control antidopaje por cannabis, cumpliendo sanción antes del Draft NBA 2025.

Almansa estudia Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, compaginando formación académica y deportiva.

En la cantera del Real Madrid coincidió con otros jóvenes talentos hoy profesionales, como Juan Núñez o Eli Ndiaye.

Es hijo del exjugador Steve Horton, aunque ha desarrollado toda su carrera deportiva en España.

Pese a sus 2,08 metros, destaca más por su movilidad y lectura de juego que por el físico dominante habitual en los pívots clásicos.

La apuesta blanca por Izan Almansa es, en resumen, una declaración de intenciones: el futuro del baloncesto español pasa, una vez más, por el WiZink Center.