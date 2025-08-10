Íñigo Martínez se despide entre pifias y millones del Barcelona y pone rumbo al Al Nassr de Cristiano Ronaldo

¡Vaya pifi del barça!

Y además, un pésimo negocio.

El mercado veraniego de fichajes nos tenía reservada una de esas historias que mezclan drama, economía y fútbol globalizado: Íñigo Martínez, hasta este 9 de agosto de 2025 central del FC Barcelona, ya es oficialmente jugador del Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús y compañía.

La noticia, aunque venía cocinándose a fuego lento desde hace semanas, cayó como un jarro de agua fría en la parroquia culé, que no termina de digerir cómo uno de los defensores más regulares y experimentados del último curso hace las maletas… sin dejar un solo euro en caja.

Pero así es la vida en Can Barça últimamente: restricciones salariales, urgencias por inscribir nuevos fichajes antes del debut liguero y una gestión deportiva que deja más dudas que certezas.

El vasco se va gratis —sí, GRATIS— porque tenía en su contrato una cláusula que le permitía salir libre si llegaba una oferta desde Arabia Saudí u otros países con ligas emergentes.

Así que el club catalán, con la soga del ‘fair play’ financiero apretando, ha optado por la vía rápida: liberar unos 14 millones de euros en masa salarial que podrán destinar parcialmente a registrar a jugadores como Joan García o Marcus Rashford antes del inicio liguero.

El contexto: una pifia azulgrana difícil de ocultar

Si a alguien le sorprende la salida de Íñigo Martínez es porque no ha seguido el culebrón azulgrana en los últimos años. El central llegó al Camp Nou hace dos temporadas para apuntalar la defensa y aportar experiencia a un proyecto joven. Y cumplió: titular indiscutible bajo las órdenes de Hansi Flick, pieza clave en el doblete reciente (Liga y Copa), 46 partidos disputados y liderazgo silencioso en vestuario. Sin embargo, el club no supo blindarle ni anticipar movimientos: mientras la directiva buscaba fórmulas para inscribir fichajes estrella y cuadrar cuentas, Arabia puso sobre la mesa una oferta irrechazable para el jugador… e ineludible para el Barça.

La decisión tiene un regusto amargo. Por un lado, es cierto que liberar salario era vital para inscribir refuerzos, pero perder gratis al único central zurdo puro de la plantilla —y uno de los líderes defensivos— evidencia una planificación deficiente. Más aún cuando otras opciones (como vender a algún zaguero con más mercado) hubieran dejado caja. Pero el club priorizó el alivio inmediato sobre los intereses deportivos a medio plazo. Una pifia azulgrana en toda regla.

Las razones de Íñigo Martínez: entre oportunidad y despedida elegante

¿Y qué lleva a Íñigo Martínez a cambiar la Champions por la liga saudí? La respuesta es tan antigua como el fútbol profesional: dinero (mucho dinero), reto deportivo diferente y sensación de ciclo cumplido. Con 34 años recién cumplidos, el vasco afronta quizá su último gran contrato internacional; su ficha en Arabia ronda cifras que difícilmente encontraría ya en Europa. Además, compartirá vestuario con estrellas como Cristiano Ronaldo o Joao Félix, bajo las órdenes de Jorge Jesús —un escaparate mediático donde pocos pueden brillar al ocaso de su carrera—.

Pero no todo es cuestión financiera: Íñigo sale bien del Barça, tras cumplir dos temporadas notables, ganando títulos y dejando buena imagen profesional. No forzó su marcha; simplemente activó una cláusula pactada previamente ante ofertas tentadoras desde ligas exóticas. Su salida se produce con elegancia, sin ruido mediático ni desplantes públicos. Eso sí: los aficionados azulgranas no esconden cierta decepción por perderle sin compensación económica.

Impacto inmediato: ¿y ahora qué para Barcelona y Al Nassr?

El Barça gana margen salarial pero pierde profundidad defensiva justo antes del inicio liguero. Flick tendrá que tirar de Pau Cubarsí, Christensen, Araujo y Eric García como centrales naturales; Koundé o Gerard Martín podrán cubrir urgencias puntuales. La polivalencia será clave… salvo nuevo movimiento relámpago en las oficinas antes del cierre del mercado. El club podrá inscribir nuevos fichajes —al menos uno o dos— pero sigue pendiente el encaje salarial total si quiere competir con garantías durante toda la temporada.

Para Al Nassr, el fichaje supone un golpe sobre la mesa en su ambición por acercarse al nivel competitivo europeo. Íñigo llega como recambio natural para Aymeric Laporte (que apunta al Athletic Club) y aportará experiencia inmediata a una defensa que aspira a títulos locales e internacionales junto al incombustible Cristiano Ronaldo.

Pronósticos y apuestas: ¿éxito asegurado?

Las primeras casas de apuestas sitúan al Al Nassr como claro favorito al título doméstico este curso tras el refuerzo defensivo. Íñigo Martínez podría debutar oficialmente en menos de una semana; su adaptación será clave para consolidar un bloque ya plagado de estrellas internacionales. En Barcelona reina el escepticismo: ¿será suficiente con Cubarsí, Christensen y Araujo para aguantar toda la temporada sin lesiones ni sanciones?

El tiempo —y las urgencias económicas— dirán si esta operación acaba siendo pan para hoy… o hambre para mañana.

Curiosidades sobre Íñigo Martínez y su traspaso