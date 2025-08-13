Alcaraz pisa el acelerador en Cincinnati y se cita con Nardi tras una solvente victoria ante Medjedovic

Las altas temperaturas de Ohio no han sido rival para Carlos Alcaraz, que parece haber dejado atrás las dudas de su regreso a la pista dura estadounidense.
El español, con una mezcla de oficio y solvencia, despachó al serbio Hamad Medjedovic por un doble 6-4 en poco más de hora y media de partido, firmando así su victoria número 50 de la temporada.
A día de hoy, 13 de agosto de 2025, Carlitos ya está en octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, una ronda en la que nunca se ha sentido especialmente cómodo, pero que este año afronta con una madurez y un físico envidiables.
En Cincinnati, todo puede pasar, pero mientras Alcaraz siga carburando así, la pista dura estadounidense tendrá que buscar argumentos para frenarlo.
El partido ante Medjedovic fue un ejemplo de lo que se espera de un favorito: sin alardes, sin desconexiones peligrosas y gestionando los momentos delicados con cabeza fría.
El serbio, protegido de Djokovic, jugar fino y campeón de las Next Gen ATP Finals 2023, apenas pudo inquietar a un Alcaraz que, pese a no firmar su actuación más brillante, sí mostró esa mezcla de paciencia y agresividad que tanto le ha costado asentar en pista dura norteamericana.
Cincinnati, asignatura pendiente y el reto Nardi
El historial de Alcaraz en Cincinnati es, cuanto menos, desigual. Hasta la fecha, cuatro participaciones y en tres de ellas ha caído antes de semifinales.
El propio jugador reconocía hace poco que la adaptación al calor y a la velocidad de las pistas es uno de los grandes retos de la gira estadounidense, donde los errores no forzados y la fatiga suelen jugar un papel protagonista.
Este año, sin embargo, la cosa pinta distinta: tras una temporada de altibajos y grandes gestas (incluyendo su segundo Roland Garros y la final de Wimbledon), ha optado por renunciar a Toronto para llegar fresco a Ohio y preparar el asalto al US Open.
Su próximo rival será el italiano Luca Nardi, número 98 del ranking y uno de esos jugadores que llegan sin presión tras acceder al cuadro principal como lucky loser (perdedor afortunado en la previa). Nardi avanzó por la retirada del checo Jakub Mensik y se presenta como un adversario inédito para Alcaraz en el circuito ATP, aunque ambos ya se vieron las caras este año en el circuito menor, con victoria para el español tras ceder un set.
Pronóstico: favoritismo claro, pero ojo con las sorpresas
Las casas de apuestas no dudan: Alcaraz es gran favorito para pasar a cuartos, con cuotas que rondan el 1,10 frente a los 7,00 que se pagan por el triunfo de Nardi. Sin embargo, la pista dura de Cincinnati es famosa por sus sorpresas y Nardi, pese a su juventud y ranking modesto, ha mostrado temple y valentía en los últimos meses. El italiano puede apoyarse en su buen saque y en el hecho de tener “nada que perder” ante el actual número dos del mundo.
Para Alcaraz, el partido será una prueba de concentración y resistencia. La gestión de los puntos largos y la selección de golpes, claves en su victoria ante Medjedovic, volverán a ser determinantes. Las estadísticas juegan a su favor: suma 13 victorias consecutivas en torneos Masters 1000 y presenta un balance de 50-6 en la temporada, números que asustan a cualquiera.
Contexto, evolución y lo que está en juego
El verano norteamericano es el gran escaparate previo al US Open. Para Alcaraz, cada partido es una oportunidad para ajustar automatismos, ganar confianza y, de paso, enviar un mensaje al resto del circuito: no ha venido a pasear por Cincinnati. La gestión de la presión y del físico será clave en las próximas rondas, donde se esperan duelos de mucho nivel.
Hay que recordar que el murciano llegó a la final el año pasado, donde cayó ante Djokovic. Este curso, sin el serbio en su lado del cuadro, el camino parece más despejado, aunque rivales como Rublev, Sinner o Tsitsipas acechan en el horizonte.
Más allá de la pista: la madurez de un líder precoz
Alcaraz no solo destaca por su tenis, sino por una madurez impropia de su edad. Tras un inicio de temporada marcado por lesiones y dudas, ha sabido reinventarse. Su capacidad para aprender de las derrotas y su trabajo físico le han permitido llegar a agosto en un estado de forma óptimo, algo nada fácil en el exigente calendario ATP.
El partido ante Nardi será también un duelo generacional. El italiano, de 22 años, es uno de los productos más prometedores de la cantera transalpina. Su irrupción en el circuito recuerda, en parte, al propio Alcaraz de hace dos temporadas: descaro, potencia y una cierta irreverencia táctica que puede poner en aprietos a rivales más experimentados.
Curiosidades y datos para no perderse
- Alcaraz suma ya cuatro temporadas consecutivas con al menos 50 victorias en el circuito ATP, un hito solo al alcance de leyendas.
- El murciano encadena 13 victorias seguidas en Masters 1000, tras los títulos en Montecarlo y Roma.
- Cincinnati es el único Masters 1000 donde nunca ha pasado de la final, lo que añade presión extra a su paso por Ohio.
- Nardi es el cuarto lucky loser que alcanza octavos en Cincinnati en los últimos 15 años, pero ninguno pasó a cuartos.
- El español ha jugado sus dos primeros partidos en Cincinnati bajo temperaturas superiores a los 35ºC, gestionando mejor el calor que sus rivales.
- En el cara a cara, solo se han medido una vez y fue en un torneo menor, con triunfo para Alcaraz en tres sets.
- Medjedovic, su rival de tercera ronda, fue campeón de las Next Gen ATP Finals en 2023, justo dos años después de que Alcaraz ganara esa misma cita.