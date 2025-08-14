Cincinnati: Alcaraz fulmina a Nardi y pasa a cuartos dónde ya está ‘sudando’ Sinner

Ni la humedad ni el calor de Ohio parecen frenar el paso firme de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati.

El tenista español, en una noche mucho más plácida que las anteriores, barrió de la pista al italiano Luca Nardi (6-1, 6-4) en apenas 1 hora y 20 minutos para alcanzar los cuartos de final.

A día de hoy, 14 de agosto de 2025, Alcaraz vuelve a exhibir ese tenis eléctrico y agresivo que le ha catapultado a la élite mundial, y lo hace justo cuando asoman las rondas decisivas del torneo y el US Open se intuye ya en el horizonte.

El partido tuvo poca historia. Nardi, invitado sorpresa y aún lejos del nivel del top mundial, apenas pudo oponer resistencia ante un Alcaraz que dominó desde el primer punto.

El español mostró solidez al servicio (sin conceder ni una bola de break en la primera manga), alternó golpes ganadores con dejadas magistrales y supo gestionar los escasos momentos de presión en el segundo set, cuando el italiano amagó con rebelarse.

El marcador refleja la diferencia: 6-1, 6-4 para un Alcaraz que celebró su pase a cuartos con un mensaje claro: “Mi mejor partido, de largo, en el torneo”.

La rivalidad con Sinner planea sobre Cincinnati

No hay día que pase sin que la sombra de Jannik Sinner sobrevuele los pasos del murciano. El italiano, actual número uno del mundo y vigente campeón del torneo, fue el primero en sellar su billete a cuartos tras imponerse con autoridad a Adrian Mannarino (6-4, 7-6). Sinner encadena ya 24 partidos sin ceder un solo set sobre pista dura, una racha histórica solo al alcance de los grandes nombres del circuito.

Ambos avanzan por lados opuestos del cuadro y la posibilidad de una nueva final entre los dos mejores tenistas del momento empieza a tomar cuerpo. No sería descabellado pensar que Cincinnati puede vivir otro capítulo épico tras aquella final de Wimbledon que aún resuena en la memoria colectiva. De momento, Sinner deberá superar a Félix Auger-Aliassime en cuartos; Alcaraz tendrá que batir a Andrey Rublev, un rival exigente al que domina por 3-1 en el cara a cara pero que llega crecido tras vencer al argentino Francisco Comesaña.

Entre récords y marcas históricas

La victoria ante Nardi permite a Alcaraz igualar las 18 presencias en cuartos de un Masters 1000 logradas por Sergi Bruguera, situándose cuarto entre los españoles solo por detrás de Nadal (99), Ferrer (45) y Moyá (21). Además, suma ya 18 triunfos este año en torneos Masters 1000, superando a Lorenzo Musetti como líder del circuito en esta categoría durante 2025.

Las estadísticas son demoledoras:

36 victorias y solo 2 derrotas desde abril.

desde abril. Racha inmaculada contra jugadores más jóvenes: 11-0.

11-0. Contra tenistas italianos desde 2024: 16-1 , con la única derrota precisamente ante Sinner en Wimbledon.

, con la única derrota precisamente ante Sinner en Wimbledon. Lidera el ATP Tour tanto en victorias (más de 50) como en títulos este año (5), incluyendo Roland Garros y los Masters 1000 de Montecarlo y Roma.

El calor como factor: “Soy de Murcia, debería estar acostumbrado”

El clima no ha pasado desapercibido. Si bien la noche ante Nardi fue mucho más benigna —diez grados menos que días atrás—, Alcaraz bromeaba tras el partido: “Soy de Murcia, debería estar acostumbrado”. No obstante, reconoció que adaptarse a la humedad y al calor intenso ha sido uno de sus mayores desafíos esta semana. “Estoy muy contento de cómo he sentido la bola hoy, de cómo me he movido… Y me he adaptado a las condiciones, a la humedad, el calor y todo. Así que estoy feliz”, subrayó con una sonrisa cómplice para quienes conocen los veranos murcianos.

Próximo reto: Rublev… ¿y luego Sinner?

El viernes espera Andrey Rublev, un jugador explosivo capaz de poner contra las cuerdas al mejor Alcaraz si entra rápido al intercambio. Las casas de apuestas sitúan como favorito al español —no sin cierto margen prudente— pero nadie olvida sus duelos previos: tres victorias para Carlitos por solo una derrota (la última sobre hierba londinense). Si supera esa prueba llegará una semifinal presumiblemente ante Zverev o Shelton antes del posible duelo soñado frente a Sinner.

Tabla comparativa próximos cruces:

Jugador Rival en cuartos Cara a cara reciente Racha actual Alcaraz Andrey Rublev 3-1 favorable 14 victorias M1000 Sinner Félix Auger-Aliassime Dominante 24 sets seguidos pista dura

Curiosidades imperdibles sobre Alcaraz, Sinner y Cincinnati

Alcaraz ha igualado ya las apariciones en cuartos Masters 1000 de Bruguera… ¡con solo 22 años!

El murciano nunca ha perdido contra un rival más joven que él como profesional.

Sinner suma su racha más larga invicto sobre pista dura; solo Djokovic logró algo similar esta década.

La edición número 124 masculina del torneo coincide con la ampliación histórica del cuadro principal.

masculina del torneo coincide con la ampliación histórica del cuadro principal. Pese al dominio español e italiano actual, ningún jugador nacido fuera de Europa ha ganado Cincinnati desde Grigor Dimitrov (2017).

El calor de Cincinnati es casi tan famoso como su chili; preguntad si no a cualquier jugador sudamericano.

Rublev es uno de los pocos top ten capaces de ganar sets cómodos… o perderlos con estrépito según le dé el día.

En Cincinnati todo parece estar servido para otra batalla generacional entre dos jóvenes llamados a marcar época. Pero si algo enseña este deporte —y especialmente este torneo— es que nada se puede dar por hecho… ni siquiera cuando eres “de Murcia” y supuestamente deberías estar acostumbrado al calor.