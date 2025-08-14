Remontada de película: el PSG conquista su primera Supercopa de Europa ante un Tottenham heroico

El fútbol regala noches imposibles y la final de la Supercopa de Europa 2025 entre Paris Saint-Germain y Tottenham Hotspur en Udine se suma a esa selecta lista de gestas. Cuando el conjunto londinense ya acariciaba el trofeo con un 0-2 a favor en el minuto 85, los de Luis Enrique sacaron la épica de los campeones y, tras igualar el marcador en el descuento, forzaron una tanda de penaltis donde la sangre fría y el temple parisino decidieron el título.

El PSG celebra su primera Supercopa de Europa en una temporada que ya roza lo legendario para el club francés. El Tottenham, que rozó la gloria tras una campaña irregular en la Premier pero heroica en Europa, acabó derrumbado en la lotería de los once metros. Queda para la memoria una final que, por imprevisible y dramática, ya es parte del imaginario futbolístico europeo.

Antecedentes: favoritos y aspirantes

El duelo llegaba marcado por las trayectorias opuestas de ambos equipos. El PSG venía de firmar una temporada sobresaliente, conquistando la Champions League con un contundente 5-0 al Inter y solo cediendo en la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea. Sin Mbappé y sin Donnarumma, pero con una plantilla repleta de talento y bajo la batuta de un Luis Enrique en estado de gracia, los franceses partían como claros favoritos, aunque apenas contaban con cinco días de preparación real antes de la final, según reconoció el propio técnico asturiano.

Enfrente, el Tottenham de Thomas Frank, que había firmado una Premier para el olvido (17º, al borde del descenso) pero encontró en la Europa League su redención y un billete a la Supercopa tras vencer al Manchester United. Su papel de “cenicienta” en Udine no hizo justicia a su seriedad táctica y su capacidad para maniatar a grandes rivales durante el torneo.

Desarrollo del partido: el Tottenham roza la gloria

El partido comenzó con un Tottenham intenso y disciplinado, marcando el ritmo y la presión desde el primer minuto. Los londinenses, bien armados atrás con una línea de cinco, supieron contener el juego interior parisino y aprovecharon la falta de ritmo de los franceses, que apenas habían entrenado juntos una semana. Así, los goles de Micky Van de Ven (39’) y el ‘Cuti’ Romero (48’) parecían encaminar la final hacia las vitrinas inglesas.

Mientras el PSG se adueñaba poco a poco del balón pero sin crear verdadero peligro, los Spurs controlaban el partido y el tiempo, rozando la perfección defensiva. Pero el fútbol, siempre caprichoso, tenía preparada una última vuelta de tuerca.

Remontada épica y tanda de penaltis

Cuando todo parecía sentenciado, el surcoreano Kang-In Lee despertó las esperanzas parisinas con un golazo en el 85’. El Tottenham, que ya saboreaba el título, empezó a mostrar nervios y a perder el control ante un PSG lanzado a la desesperada. En el 90+4’, Gonçalo Ramos culminó una jugada de Dembélé para empatar el duelo y desatar la locura en el banquillo francés.

Sin prórroga, el partido se fue directamente a los penaltis. El PSG falló el primero, pero el portero Chevalier se erigió en héroe al detener el lanzamiento de Van de Ven. El desenlace llegó con el penalti definitivo de Nuno Mendes, que selló la primera Supercopa de Europa para el PSG y desató la fiesta en París.

Claves tácticas y físicas del duelo

Preparación exprés : El PSG afrontó el partido casi sin pretemporada, factor que marcó su falta de ritmo en los primeros 70 minutos.

: El PSG afrontó el partido casi sin pretemporada, factor que marcó su falta de ritmo en los primeros 70 minutos. Solidez defensiva del Tottenham : La línea de cinco y el rigor de Frank funcionaron hasta que la presión y el empuje parisino forzaron los errores.

: La línea de cinco y el rigor de Frank funcionaron hasta que la presión y el empuje parisino forzaron los errores. Acierto en los cambios : Luis Enrique apostó por variantes ofensivas en los minutos finales, clave en la remontada.

: Luis Enrique apostó por variantes ofensivas en los minutos finales, clave en la remontada. Gestión emocional: El Tottenham no supo gestionar la presión en los instantes decisivos, mientras que el PSG exhibió carácter y temple.

Pronósticos y futuro inmediato

Las casas de apuestas veían al PSG como claro favorito, pero pocos vaticinaban un desenlace tan agónico y espectacular. El PSG, con este título, se consolida como el gran dominador europeo del momento y encara el inicio de la Ligue 1 con la moral disparada y el reto de mantener el hambre competitivo sin Mbappé y con la sombra del Chelsea aún reciente. El Tottenham, pese al mazazo, ha recuperado crédito internacional y buscará consolidarse en la próxima Champions.

Curiosidades y datos para el recuerdo

Es la primera Supercopa de Europa en la historia del PSG, que ya suma dos títulos internacionales en 2025.

en la historia del PSG, que ya suma dos títulos internacionales en 2025. Luis Enrique se convierte en el primer entrenador español en ganar la Supercopa con dos clubes distintos (Barcelona y PSG).

se convierte en el primer entrenador español en ganar la Supercopa con dos clubes distintos (Barcelona y PSG). El Tottenham, pese a la derrota, ha firmado su mejor campaña internacional desde los años 80.

Chevalier , portero del PSG, debutó en una final europea y fue clave en la tanda de penaltis.

, portero del PSG, debutó en una final europea y fue clave en la tanda de penaltis. El PSG es el primer club francés que remonta un 0-2 en una final europea en los últimos 30 años.

El partido se disputó en el Bluenergy Stadium de Udine, un escenario poco habitual para este tipo de finales.

Ninguno de los dos equipos contó con sus máximas estrellas históricas (Mbappé en PSG, Kane en Tottenham).

El penalti decisivo de Nuno Mendes se recordará como uno de los momentos icónicos de la historia reciente del PSG.

El fútbol, siempre imprevisible, volvió a demostrar que la épica y la emoción no entienden de lógica ni de favoritismos. Y que, cuando hay una copa en juego, todo es posible.