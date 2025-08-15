Calendario de LaLiga 2025/2026: las fechas clave, clásicos y primeras jornadas de los grandes

El fútbol español regresa con fuerza y una agenda cargada de alicientes para la temporada 2025/2026.

Los aficionados ya cuentan las horas para el inicio de LaLiga EA Sports, que arranca el 17 de agosto de 2025 y culminará el 25 de mayo de 2026.

El calendario oficial, presentado hace apenas unas semanas, es un mosaico de encuentros de alto voltaje, rivalidades históricas y nuevas narrativas que prometen agitar el campeonato desde la primera jornada.

A día de hoy, 15 de agosto del 2025, los equipos ultiman detalles en sus pretemporadas mientras la expectación se dispara. Especial atención merecen los primeros partidos del Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, tres clubes que no sólo monopolizan las apuestas sino también buena parte del debate futbolístico nacional.

Fechas claves: clásicos, derbis y jornadas decisivas

Jornada inaugural : El Real Madrid recibe al Osasuna en el Santiago Bernabéu; el Barcelona defiende título ante el Mallorca; el Atlético de Madrid visita a un Espanyol recién ascendido. Tres partidos para no perderse, aunque el del Madrid podría moverse por su participación en el Mundial de Clubes.

: El Real Madrid recibe al Osasuna en el Santiago Bernabéu; el Barcelona defiende título ante el Mallorca; el Atlético de Madrid visita a un Espanyol recién ascendido. Tres partidos para no perderse, aunque el del Madrid podría moverse por su participación en el Mundial de Clubes. El Clásico : El primer gran enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona será el 26 de octubre (jornada 10) en el Bernabéu. La vuelta, posiblemente decisiva para la liga, tendrá lugar en el Nuevo Camp Nou el 10 de mayo (jornada 35).

: El primer gran enfrentamiento entre Real Madrid y Barcelona será el 26 de octubre (jornada 10) en el Bernabéu. La vuelta, posiblemente decisiva para la liga, tendrá lugar en el Nuevo Camp Nou el 10 de mayo (jornada 35). Derbi madrileño : Atlético y Real Madrid se verán las caras en el Metropolitano el 28 de septiembre (jornada 7), repitiendo duelo en Chamartín el 22 de marzo (jornada 29).

: Atlético y Real Madrid se verán las caras en el Metropolitano el 28 de septiembre (jornada 7), repitiendo duelo en Chamartín el 22 de marzo (jornada 29). Otros duelos regionales : Sevilla-Betis: ida el 30 de noviembre (jornada 14), vuelta el 1 de marzo (jornada 26). Valencia-Levante: Mestalla acoge la ida el 23 de noviembre (jornada 13), Ciutat la vuelta el 15 de febrero (jornada 24). Athletic-Real Sociedad: San Mamés será escenario del derbi vasco el 2 de noviembre (jornada 11), con la revancha en Anoeta el 1 de febrero (jornada 22).

:

La última jornada (38) se disputará el fin de semana del 25 de mayo, con partidos como Real Madrid-Athletic o Valencia-Barcelona que podrían decidir títulos o descensos.

¿Dónde y cuándo ver los partidos clave de la primera jornada?

La emoción está servida desde la primera fecha. Según los horarios previstos:

Real Madrid vs Osasuna Fecha: martes, 19 de agosto. Hora: 21:00 CEST. Estadio: Santiago Bernabéu. Televisión: DAZN y Movistar LaLiga. Nota para escépticos: El partido podría aplazarse por el Mundial de Clubes; atentos a los comunicados oficiales.

Mallorca vs Barcelona Fecha: domingo, 17 de agosto. Hora: Por confirmar (habitualmente entre las 17:00 y las 21:00 CEST). Estadio: Visit Mallorca Estadi. Televisión: DAZN y Movistar LaLiga. Recomendación humorística: Si eres culé, no olvides reservar mesa con vistas al televisor.

Espanyol vs Atlético de Madrid Fecha: domingo, 17 de agosto. Hora: Por confirmar. Estadio: RCDE Stadium. Televisión: DAZN y Movistar LaLiga. Para los colchoneros más nerviosos, se recomienda una infusión relajante antes del pitido inicial.



Las plataformas oficiales ofrecen todos los encuentros vía streaming y televisión por pago. DAZN sigue siendo la opción principal junto a Movistar+, pero ojo con los cambios horarios según decisiones federativas o derechos internacionales.

Pronósticos y apuestas para la temporada

Las casas de apuestas dan como favorito al Real Madrid gracias a una plantilla reforzada con fichajes estelares como Kylian Mbappé y bajo la batuta táctica de Xabi Alonso. Las cuotas oscilan entre 1.80 y 4/5 para los blancos. El Barcelona, vigente campeón pero con problemas financieros persistentes, parte ligeramente por detrás con cuotas próximas al 2.24 o incluso al 11/10. El Atlético aparece como tercer candidato, aunque con opciones más remotas (9.5 a +800), pero su política agresiva en fichajes podría dar sorpresas.

Las incógnitas sobre la fatiga del Real Madrid por su participación en el Mundialito añaden un punto extra a la especulación futbolística. ¿Veremos a un Barça rejuvenecido o a un Atleti capaz de romper la hegemonía blanca? Como siempre en España, todo es posible… menos que los árbitros pasen desapercibidos.

Un calendario hecho a medida… ¿o según intereses?

La elaboración del calendario ha dejado atrás los sorteos aleatorios. Más de 400 condicionantes han sido tenidos en cuenta para evitar solapamientos entre competiciones nacionales e internacionales, garantizando que los grandes duelos sean protagonistas exclusivos cada fin de semana. Esta estrategia busca maximizar audiencias televisivas… aunque algunos nostálgicos echen en falta aquellos emparejamientos inesperados.

Curiosidades sobre LaLiga 2025/2026

El sorteo oficial se celebró en San Juan de la Nava (Ávila), una localidad más famosa por sus toros que por su fútbol profesional.

Xabi Alonso debuta como técnico del Real Madrid tras relevar a Carlo Ancelotti; un vasco para recuperar la gloria blanca.

El Clásico se jugará justo después del Halloween… ¿Habrá sustos sobre el césped del Bernabéu?

Los recién ascendidos Levante, Elche y Oviedo estrenan categoría ante Alavés, Betis y Villarreal respectivamente.

En esta edición se busca reducir al máximo los partidos simultáneos decisivos en las últimas jornadas para evitar calculadoras sobre la bocina.

DAZN sigue apostando por retransmisiones interactivas donde puedes elegir cámara… aunque todavía no permiten elegir resultado.

Las apuestas online superarán previsiblemente los récords históricos esta campaña gracias al tirón mediático del mercado estival.

LaLiga regresa fiel a su cita con la emoción. Y este año más que nunca, cada jornada puede cambiarlo todo… salvo quizá tu ritual supersticioso antes del partido.