Los zarrapastrosos de ‘Más Madrid’ arremeten contra el plan de Almeida, que paga el Real Madrid

Amanecía caluroso en Madrid cuando, una vez más, el eterno debate sobre el espacio público y el poder de los grandes clubes volvía a escena.

El anuncio de la remodelación del entorno del Santiago Bernabéu, costeada por el propio Real Madrid con más de 19,6 millones de euros, no ha hecho más que avivar las brasas de la confrontación política en la capital.

A día de hoy, 15 de agosto de 2025, la polémica está en plena ebullición y amenaza con prolongarse durante meses.

La iniciativa, impulsada desde el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, busca ampliar zonas peatonales, crear áreas verdes y mejorar la movilidad alrededor del estadio.

Sin embargo, desde Más Madrid han elevado la voz: acusan al Consistorio y al club blanco de orquestar una “privatización encubierta” del espacio público.

El concejal José Luis Nieto, protagonista destacado —y para muchos un auténtico “melón” político—, ha calificado el proyecto como un modelo de “ciudad mercancía”, donde los intereses privados priman sobre los vecinales y la vida cotidiana en los barrios.

El trasfondo político: entre progresismos, concesiones y mantras urbanísticos

La reforma no llega exenta de antecedentes. Más allá del césped y los goles, el Bernabéu se ha convertido en un símbolo de cómo las grandes operaciones urbanísticas son vistas como maniobras para “blanquear” procesos donde lo común se pone al servicio del lucro privado. Nieto ha insistido en que la plaza frente al estadio pasará a ser una plataforma comercial vinculada al club y que la gestión del futuro aparcamiento subterráneo —aún judicializado— será privada. “Es un nuevo episodio de ciudad a medida para los poderosos”, repite Nieto como un mantra.

Desde Cibeles se defienden: la delegada Marta Rivera de la Cruz recuerda que todos los trámites se realizan conforme a ley y que cualquier ciudadano puede presentar alegaciones durante el periodo de información pública, abierto —casualmente— en pleno mes de agosto. Una maniobra habitual, según los críticos, para silenciar debates y reducir la capacidad de reacción vecinal.

Urbanismo “autoritarista” versus progreso: ¿quién gana realmente?

El discurso crítico viene acompañado por referencias a otros episodios recientes donde sectores progresistas han puesto el grito en el cielo. La memoria colectiva aún recuerda las manifestaciones contra las donaciones sanitarias de Amancio Ortega, tachadas entonces por algunos sectores como “tonterías” progresistas ante lo que otros consideraban filantropía empresarial. Ahora el foco está sobre Florentino Pérez y su emporio blanco: para los detractores, esta operación urbanística reproduce ese mismo patrón de ciudad orientada al consumo, el turismo y el negocio; nada que ver —dicen— con las necesidades reales del vecindario.

Nieto apunta directamente al modelo: “Almeida actúa como gestor subordinado a un emporio privado con un poder descomunal como el Real Madrid”. Mientras tanto, desde las filas populares se desliza cierto hartazgo ante lo que consideran una estrategia recurrente de entorpecimiento sistemático por parte de Más Madrid.

El expediente: alegaciones, fechas clave y batalla judicial

La aprobación inicial del proyecto se produjo el 24 de julio.

El periodo para presentar alegaciones comenzó oficialmente el 6 de agosto.

La parcela frente al estadio será explotada por el Real Madrid durante 40 años bajo condiciones flexibles.

La gestión privada del aparcamiento sigue pendiente por recursos judiciales abiertos.

El expediente detalla que se podrán realizar eventos temporales —como ferias o exposiciones— en la nueva plaza frente al estadio. El Ayuntamiento limita sus obligaciones a garantizar la movilidad y cumplir con las ordenanzas ambientales. En otras palabras: vía libre para iniciativas comerciales siempre que no contravengan normas básicas municipales.

Mercado inmobiliario y futuro: ¿especulación o regeneración?

El contexto no puede obviarse: Madrid vive una fiebre urbanística donde cualquier proyecto vinculado a grandes infraestructuras deportivas genera expectativas especulativas inmediatas. Los precios en torno al Bernabéu ya estaban disparados tras la remodelación del estadio; ahora se espera otro impulso gracias a las nuevas zonas verdes y plazas comerciales. Para algunos inversores es sinónimo de oportunidad; para otros vecinos, es otra amenaza más a la convivencia tradicional.

Las casas de apuestas no pierden ocasión: los pronósticos sobre el impacto económico local oscilan entre quienes vaticinan un boom comercial (con afluencia masiva los días de partido) y quienes alertan sobre gentrificación acelerada.

Un toque irónico: progresismo selectivo y memoria corta

Resulta curioso observar cómo ciertos sectores progresistas alternan campañas contra donaciones privadas —como las célebres protestas contra Amancio Ortega— con denuncias furibundas cada vez que un club financia mejoras urbanas a cambio de gestión parcial del espacio público. Se diría que hay veces en que todo vale… salvo si lo paga Florentino Pérez.

Entre declaraciones grandilocuentes sobre lo público y lo privado, algunos ciudadanos optan por tomarse la polémica con humor resignado: ¿no sería más fácil celebrar una verbena popular bajo la nueva cubierta del Bernabéu e invitar tanto a socios blancos como a militantes verdes?

Curiosidades sobre este culebrón urbano-deportivo

El coste total asumido por el Real Madrid supera los 19 millones de euros.

La cesión municipal permite explotar parte del entorno durante cuatro décadas.

El aparcamiento subterráneo fue paralizado por denuncia vecinal hace un año.

La plaza podrá albergar ferias temporales… hasta concesionarios móviles.

En pleno agosto se abre el periodo público para alegaciones: tradición castiza madrileña.

El concejal José Luis Nieto ha protagonizado otras polémicas recientes por sus posiciones maximalistas.

La relación entre grandes clubes y Ayuntamiento siempre genera titulares… pero pocas soluciones consensuadas.

A estas alturas solo cabe preguntarse si algún día veremos acuerdos duraderos o si cada reforma seguirá siendo terreno abonado para enfrentamientos tan previsibles como apasionados.