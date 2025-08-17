El árbitro ayuda al Barça a ‘ejecutar’ a un Mallorca, que se quedó con nueve en el minuto 38

Escándalo arbitral.

La temporada 2025-26 no podía comenzar de forma más cómoda para el FC Barcelona.

Los de Hansi Flick se pasearon por Son Moix con una victoria por 0-3 que quedó prácticamente sentenciada en los primeros 45 minutos, cuando el Mallorca se quedó con nueve jugadores tras las expulsiones de Manuel Morlanes (minuto 33) y Vedat Muriqhi (minuto 39).

Un estreno plácido que, sin embargo, estuvo empañado por la polémica arbitral que condicionó completamente el desarrollo del encuentro.

El partido arrancó con el Barcelona mostrando su potencial ofensivo desde el primer minuto. Lamine Yamal, la joya de 18 años que se ha convertido en indiscutible para Flick, fue el asistente del primer gol marcado por Raphinha con un cabezazo certero a los siete minutos.

Era solo el aperitivo de lo que estaba por llegar en una primera mitad que se convertiría en una montaña rusa de emociones y protestas.

Las expulsiones que marcaron el partido

La actuación del colegiado Munuera Montero se convirtió en el gran protagonista de la tarde, aunque no precisamente por méritos positivos. Las dos tarjetas rojas mostradas a los jugadores del Mallorca generaron una oleada de protestas tanto en el césped como en las gradas de Son Moix, donde los aficionados bermellones no dieron crédito a las decisiones del árbitro valenciano.

La primera expulsión llegó en el minuto 33, cuando Morlanes vio la tarjeta roja directa tras una entrada sobre un jugador blaugrana que, para muchos observadores, no merecía la máxima sanción. Apenas seis minutos después, Muriqhi siguió el mismo camino tras otra acción que dejó perplejos a jugadores y técnicos locales. Con dos hombres menos en el campo, el Mallorca de Jagoba Arrasate veía cómo sus opciones de plantar cara al campeón se desvanecían de forma prematura.

El segundo gol del Barcelona, obra de Ferran Torres, añadió más leña al fuego de la polémica. La jugada previa mostró cómo Raíllo, central mallorquín, quedaba tendido en el suelo tras recibir un impacto en la cabeza de un disparo de Lamine Yamal. Mientras el jugador yacía inmóvil, el balón llegó a los pies del delantero catalán, quien no dudó en empujar la pelota al fondo de las mallas. Los gritos de protesta de la grada fueron ensordecedores, considerando que el juego debería haberse detenido por la evidente lesión del defensor.

A día de hoy, 17 de agosto de 2025, las imágenes de la jugada siguen dando que hablar en los programas deportivos y redes sociales, donde numerosos exárbitros han cuestionado la gestión del colegiado en estos lances decisivos.

Flick arranca con buen pie

Más allá de las polémicas, el Barcelona mostró destellos del fútbol que Hansi Flick quiere implementar en su segunda temporada al frente del equipo. El técnico alemán, que renovó su confianza en figuras como Lamine Yamal y Raphinha, vio cómo sus pupilos aprovecharon la superioridad numérica para sellar un resultado que no admite discusión en términos futbolísticos.

El tercer gol llegó en la segunda mitad de la mano del propio Lamine Yamal, confirmando que el joven extremo seguirá siendo una de las piezas clave en los esquemas del entrenador germano. Con 18 años recién cumplidos, el canterano blaugrana continúa escribiendo su leyenda particular en el Camp Nou y demostrando que su explosión en la Eurocopa 2024 no fue casualidad.

El Mallorca de Arrasate se queda con las manos vacías

Para Jagoba Arrasate, el debut en el banquillo bermellón tuvo un sabor agridulce. El técnico vasco, que llegó en verano para sustituir a Javier Aguirre, vio cómo sus planes tácticos se desmoronaban por las decisiones arbitrales. Con dos expulsiones en el primer tiempo, cualquier estrategia quedaba desdibujada ante un Barcelona que supo administrar su superioridad con la tranquilidad de quien sabe que el partido está prácticamente sentenciado.

Los bermellones, que habían completado una pretemporada esperanzadora con triunfos ante equipos como el Hamburgo (2-0), se encontraron con la cruda realidad de LaLiga EA Sports desde la primera jornada. La diferencia de efectivos condicionó por completo un partido que, en condiciones de igualdad numérica, podría haber ofrecido un espectáculo muy diferente en el Estadi de Son Moix.

