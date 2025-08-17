Real Madrid-Osasuna: cómo, cuándo y dónde ver en TV el estreno liguero de los blancos

El regreso de LaLiga EA Sports no es una cita cualquiera en el calendario futbolístico español, y menos aún cuando el Real Madrid inaugura temporada ante su público.

El martes 19 de agosto de 2025, a las 21:00 horas, el Santiago Bernabéu se convertirá en el epicentro de todas las miradas, cerrando una primera jornada comprimida, tensa y con más interrogantes de los habituales.

No faltan los ingredientes: nuevas incorporaciones, bajas sensibles, alineaciones por descifrar y, cómo no, el eterno reto de los navarros de rascar algo en territorio blanco, algo que no logran desde hace más de dos décadas.

Las expectativas son máximas.

El Real Madrid, tras un verano agitado en los despachos y en la enfermería, se presenta con la obligación de volver a pelear por el título tras quedar segundo en la pasada campaña.

Osasuna, por su parte, quiere dejar atrás la decepción de quedarse a las puertas de Europa y recuperar la fiereza que le caracteriza, aunque los precedentes en el feudo blanco no invitan al optimismo: la última victoria navarra en Chamartín data de abril de 2004.

Horario y dónde ver el partido por televisión

El encuentro entre Real Madrid y Osasuna se disputará el martes 19 de agosto a las 21:00 horas (hora peninsular española), ejerciendo de broche final a una jornada inaugural que ha repartido partidos desde el viernes hasta el martes. El choque podrá seguirse en DAZN, dentro de su paquete de cinco partidos por jornada, así como en Orange TV, plataformas que mantienen la pugna televisiva por el fútbol nacional. Movistar Plus+ también ofrecerá el resto de la jornada, aunque este partido es exclusivo de DAZN y Orange TV en España.

Fecha: Martes 19 de agosto de 2025

Martes 19 de agosto de 2025 Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

Santiago Bernabéu, Madrid TV: DAZN y Orange TV

Queda descartada la emisión en abierto, así que los aficionados deberán recurrir a alguna de estas plataformas para no perderse el debut de las nuevas incorporaciones y la puesta de largo de ambos conjuntos.

Las probables alineaciones: incógnitas y novedades

El arranque de temporada siempre viene acompañado de dudas en los onces iniciales, y este año no es la excepción. Xabi Alonso afronta su primer partido oficial como técnico blanco con varias bajas de peso y muchas miradas puestas en los fichajes estrella. Por parte de Osasuna, Lisci también tiene rompecabezas, especialmente en la zona de ataque.

Real Madrid (alineación probable):

Portero: Courtois

Courtois Defensa: Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras

Trent Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras Centro del campo: Tchouaméni, Valverde, Güler

Tchouaméni, Valverde, Güler Delantera: Brahim, Vinicius, Mbappé

Bajas confirmadas: Rüdiger (sanción), Bellingham y Endrick (lesión). Duda: Camavinga (molestias), Mendy (lesión muscular).

Entra en el once Trent Alexander-Arnold como lateral derecho, debutando en partido oficial. Militao regresa tras lesión y compartirá zaga con Huijsen. En la medular, Güler apunta a titular ante la ausencia de Bellingham, mientras que la delantera se apoya en la velocidad de Vinicius y el olfato de un Mbappé que genera tanta expectación como memes en redes sociales.

CA Osasuna (alineación probable):

Portero: Sergio Herrera

Sergio Herrera Defensa: Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz

Rosier, Catena, Boyomo, Juan Cruz Centro del campo: Lucas Torró, Moncayola

Lucas Torró, Moncayola Mediapuntas/Extremos: Rubén García, Oroz, Moi Gómez

Rubén García, Oroz, Moi Gómez Delantero: Budimir

Lisci podría apostar por una defensa de cinco, con Rosier y Juan Cruz ejerciendo como carrileros largos. Arriba, la principal duda es si Rubén García llegará en condiciones óptimas; en caso contrario, Moi Gómez podría tener minutos desde el inicio. Víctor Muñoz, uno de los fichajes, partiría como suplente, y Budimir será la referencia ofensiva.

Antecedentes y contexto: de la pretemporada a la realidad

El Real Madrid llega tras una pretemporada con cuatro victorias y una derrota, en la que han brillado algunos de los nuevos, pero también han quedado patentes ciertas dudas defensivas. El equipo blanco está en pleno proceso de adaptación a las ideas de Xabi Alonso, que ha experimentado con varios esquemas, aunque parece que la idea es mantener un 4-3-3 flexible.

Osasuna, por su parte, no ha tenido el verano más brillante: una victoria, un empate y tres derrotas. El equipo de Lisci sigue apostando por la solidez y la intensidad, aunque la falta de gol sigue siendo su gran asignatura pendiente. El recuerdo de la última campaña, en la que se quedaron a las puertas de Europa, pesa en el vestuario, que encara el reto con la ilusión de dar la campanada en el Bernabéu.

Pronósticos y apuestas: ¿sorpresa o trámite blanco?

Las casas de apuestas no dan muchas opciones a Osasuna: el triunfo del Real Madrid se paga a cuotas cercanas a 1,25, mientras que la victoria rojilla supera el 10,00. El empate ronda el 6,00, lo que refleja el claro favoritismo local. Pese a todo, en el fútbol de agosto nunca se puede descartar un guion inesperado, y menos en un partido inaugural, donde las piernas pesan y las ideas aún se están asentando.

Probabilidad de victoria local: muy alta

Pronóstico más repetido: 2-0 o 3-1 para el Madrid

Jugador a seguir: Mbappé, que debuta en Liga con la camiseta blanca

Claves tácticas y físicas del choque

El calor y la carga física típica de agosto pueden condicionar el ritmo del partido, con posibles bajones de intensidad en los tramos centrales y finales de cada parte.

La pelota parada será una de las armas de Osasuna, que buscará sorprender en alguna acción aislada.

El estreno de Xabi Alonso y varios fichajes genera incertidumbre sobre el sistema exacto, aunque se espera un Real Madrid dominador desde el inicio.

Curiosidades del Real Madrid-Osasuna inaugural

Osasuna no gana en el Bernabéu desde abril de 2004. Desde entonces, 15 derrotas y 4 empates.

Será el primer partido oficial de Xabi Alonso como técnico blanco en el Santiago Bernabéu.

como técnico blanco en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé podría marcar en su debut liguero, algo que solo han conseguido cuatro fichajes del Madrid en los últimos 25 años.

podría marcar en su debut liguero, algo que solo han conseguido cuatro fichajes del Madrid en los últimos 25 años. El partido se juega en martes, algo poco habitual para el Madrid en jornadas inaugurales de Liga.

El precio medio de las entradas para este partido ha superado los 120 euros en reventa.

Osasuna llega con un once de hasta seis jugadores formados en Tajonar, su cantera.

llega con un once de hasta seis jugadores formados en Tajonar, su cantera. El balón oficial de LaLiga 2025/26 es el PUMA LaLiga, con un diseño renovado y detalles dorados.

El telón de LaLiga se levanta en el Bernabéu con más incógnitas que certezas, pero con la promesa de un espectáculo digno de la expectación generada. Que empiece el fútbol… y que nadie se olvide de las palomitas.