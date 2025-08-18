Cuándo, dónde y cómo ver por TV la final de Masters de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner

El tenis se detiene este lunes 18 de agosto de 2025 para presenciar uno de esos duelos que elevan la temperatura del circuito y disparan las audiencias: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a cruzar raquetas en la final del Masters 1000 de Cincinnati.

El escenario, el renovado Lindner Family Tennis Center de Mason, Ohio, se convierte en el epicentro mundial del deporte de la raqueta.

A día de hoy, 18 de agosto de 2025, la expectación es máxima: la cita arranca no antes de las 21:00 horas en la península y será retransmitida en exclusiva para España por Movistar+.

No es solo una final más.

La rivalidad entre el español y el italiano se ha convertido en la mejor serie del tenis moderno.

Ambos, ocupando los dos primeros puestos del ranking ATP, llegan a su cuarta final de la temporada, con el historial de enfrentamientos tan apretado que hasta los algoritmos de apuestas dudan.

Movistar+ prevé cifras récord de audiencia, mientras los aficionados cruzan los dedos para que el calor de Cincinnati no derrita a los jugadores antes de levantar el trofeo.

Antecedentes y claves del enfrentamiento

Jannik Sinner, número uno mundial y defensor del título, aterriza en la final sin haber cedido ni un set. El italiano, de 24 años, ha mostrado una autoridad casi insultante en pista dura este año, coleccionando títulos en Shanghái, las ATP Finals y el Open de Australia. Su racha de victorias en canchas rápidas asusta incluso a sus rivales, que no han encontrado el antídoto a su juego agresivo y clínico.

Carlos Alcaraz, con 22 años y en su mejor temporada, busca su primer título en Cincinnati y el sexto del año.

El español ha tenido que sudar más para llegar hasta aquí, sobreviviendo a partidos a tres sets ante Dzumhur y Rublev, y superando a Nardi, Medjedovic y Zverev con ese tenis eléctrico y de recursos infinitos que le caracteriza.

El historial entre ambos suma ya 13 duelos, con ligera ventaja para Sinner (8-5), aunque en finales Alcaraz manda 3-2.

El último precedente fue en Wimbledon, donde ganó Sinner, mientras que el anterior en Roland Garros cayó del lado español. A estas alturas, hablar de favoritos es casi un sacrilegio: las casas de apuestas lo ven en torno al 55% para Sinner y un 45% para Alcaraz, aunque con cuotas que bailan según el humor del público y el estado de ánimo de los protagonistas.

Un espectáculo global, pero con sabor español

La final se jugará en la pista central, rebautizada como P&G Center Court, a las 15:00 hora local de Cincinnati. Para el aficionado español, la cita es a las 21:00, horario ideal para organizar una velada tenística en el sofá y disfrutar de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Movistar+, a través de sus canales Plus+, #Vamos y Movistar Deportes, ofrecerá la señal en directo y en streaming, consolidando su hegemonía en la retransmisión de grandes eventos tenísticos.

Quienes busquen alternativas podrán seguir el partido en Tennis TV, la plataforma oficial de la ATP, o tirar de resúmenes y directos minuto a minuto en medios digitales. Pero la experiencia premium, con narración de expertos y toda la parafernalia habitual, solo se vive en Movistar+.

Cincinnati, más que un torneo: el preludio del US Open

El Masters 1000 de Cincinnati no es solo un torneo de prestigio y 9,2 millones de dólares en premios. Es el último gran test antes del US Open, donde tanto Sinner como Alcaraz se jugarán también el número uno del mundo. El resultado de hoy puede ser un golpe psicológico clave de cara al Grand Slam neoyorquino. La pista rápida de Ohio, el calor asfixiante y la presión mediática forman un cóctel solo apto para campeones.

El Lindner Family Tennis Center, tras una inversión de 260 millones de dólares, se presenta como un escenario de lujo para la historia reciente del tenis. Entre apagones, tormentas y olas de calor, el torneo ha sobrevivido a todo. Solo falta que la final esté a la altura de las expectativas y no acabe antes de tiempo por un golpe de calor o una tormenta de verano.

Sinner vs Alcaraz: la rivalidad que define una era

Pocos duelos han logrado lo que Sinner y Alcaraz: monopolizar finales de Masters 1000 y Grand Slam en una sola temporada. Wimbledon, Roland Garros, Roma… y ahora Cincinnati. El tenis masculino tiene nuevo clásico, y el público responde con audiencias de época. Sus estilos opuestos –la potencia robótica del italiano contra la creatividad imprevisible del español– garantizan partidos abiertos y sin pronóstico claro.

La final de hoy no solo decidirá un título. Puede inclinar la balanza de la rivalidad, redefinir el ranking y, por qué no, marcar el tono para el inminente US Open. ¿Habrá revancha en Nueva York? ¿O uno de los dos impondrá su hegemonía en pista dura? El suspense es total.

Curiosidades y detalles para la historia

El enfrentamiento Sinner-Alcaraz suma ya 14 partidos, y seis finales, con balance 3-2 para el español en partidos por el título.

El italiano, a sus 24 años, puede convertirse en el primer jugador en ganar dos veces consecutivas Cincinnati y el US Open desde Roger Federer.

Alcaraz, si gana, sumaría su octavo Masters 1000, igualando en precocidad a Nadal y Djokovic.

El torneo ha registrado temperaturas récord, con sensaciones térmicas de más de 40ºC en pista, lo que ha obligado a introducir pausas de hidratación adicionales.

El Lindner Family Tennis Center ha estrenado techo retráctil y nuevas gradas VIP este año, un guiño a la creciente popularidad del tenis en Estados Unidos.

Las apuestas han llegado a ofrecer empate técnico durante la semana, algo casi inédito en finales de Masters 1000.

En redes sociales, el hashtag #AlcarazSinner ha superado los 20 millones de impresiones en las últimas 48 horas.

Hay partidos que hacen historia antes de empezar. Este, sin duda, es uno de ellos.