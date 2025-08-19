El Real Madrid inicia la Liga con victoria ante Osasuna en el Bernabéu y gol de Mbappé

Al Osasuna sólo le falto poner el autobús delante de la portería.

Y encima termino con una tarjeta roja, por repartir estopa.

El Santiago Bernabéu vibró este martes 19 de agosto de 2025 con el debut liguero del Real Madrid frente a Osasuna, un partido marcado por el estreno oficial de Xabi Alonso como técnico blanco y, sobre todo, por el primer gol de Kylian Mbappé en LaLiga.

El ambiente era de expectación máxima: no todos los días se asiste al inicio de una nueva era con tantas caras nuevas sobre el césped y tantas incógnitas por resolver.

La grada, repleta hasta la bandera, recibió con ovaciones a los recién llegados y con alguna dosis de escepticismo a un once marcado por la juventud y las bajas.

La pretemporada fue breve y las dudas razonables, pero si algo caracteriza al madridismo es esa fe inquebrantable que convierte cualquier debut en posible gesta.

Y tras el penalti no pitado de Boyomo, el jugador de Osasuna repite otro pisotón a Vinicius y Cordero Vega no pita ni falta No es fútbol, es La Liga pic.twitter.com/JkBXbS5vU2 — LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) August 19, 2025

El partido: dominio blanco y gol de Mbappé

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, la historia ya cuenta que el Real Madrid se impuso a Osasuna por la mínima gracias al tanto del flamante fichaje francés.

El equipo local mostró desde el inicio un claro dominio de balón, aunque le costó generar peligro real ante un Osasuna bien plantado atrás y dispuesto a vender cara su piel. Las ocasiones llegaban principalmente desde fuera del área, pero fue Mbappé quien logró romper el empate con un disparo ajustado tras asistencia de Brahim Díaz, desatando la locura en el Bernabéu.

La estructura táctica elegida por Xabi Alonso, un 4-3-3 reconocible pero refrescado por los estrenos, permitió ver destellos del fútbol combinativo que promete instaurar el técnico vasco. El equipo apostó por presión alta y circulación rápida, aunque aún se percibe cierta falta de engranaje entre los nuevos.

El mayor acierto que Alonso debe cometer es designar a Mbappé como alfa de la manada y que tire absolutamente todo pic.twitter.com/l0Sq1ewFeN — Mr. G "El leoncito del futbol" (@leoncitodelfut) August 19, 2025

Estrenos y cambios: juventud al poder

La noche fue testigo del estreno oficial no solo de Mbappé, sino también de varios jugadores que han aterrizado este verano en Chamartín:

Trent Alexander-Arnold debutó como lateral derecho.

debutó como lateral derecho. Dean Huijsen ocupó el centro de la defensa junto a Militao.

ocupó el centro de la defensa junto a Militao. Álvaro Carreras , recién llegado, se estrenó como lateral izquierdo.

, recién llegado, se estrenó como lateral izquierdo. En la lista de convocados aparecieron nombres como Franco Mastantuono, una promesa argentina que apunta alto tras brillar en pretemporada.

Además del cambio radical en la plantilla, hubo movimientos tácticos durante el partido:

Regreso al once titular de Fede Valverde , ausente en Austria por precaución física.

, ausente en Austria por precaución física. Ausencias notables por lesión (Bellingham, Mendy, Camavinga y Endrick) y sanción (Rüdiger), lo que obligó a Alonso a tirar de fondo de armario e imaginación para mantener el equilibrio.

El técnico aprovechó los cinco cambios permitidos para dar minutos a jóvenes como Mastantuono y ajustar el mediocampo cuando Osasuna apretó en la segunda parte.

Antecedentes: una rivalidad desigual

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Real Madrid:

Los blancos han ganado sus últimos cinco duelos ante Osasuna (dos veces por 4-0).

El último empate data del pasado febrero (1-1), pero desde entonces los navarros no han logrado inquietar seriamente al gigante capitalino.

Esta tendencia se mantuvo hoy: dominio territorial del Madrid y resistencia numantina de Osasuna hasta que Mbappé decidió cambiar la narrativa.

Pronóstico: ¿será este Madrid candidato firme?

Las casas de apuestas daban favorito claro al Real Madrid antes del choque, aunque con ciertas reservas debido a las bajas y los estrenos. La victoria confirma las expectativas, pero deja preguntas abiertas:

¿Funcionará esta mezcla explosiva de juventud y talento bajo presión?

¿Cuánto tardará Xabi Alonso en afinar los automatismos defensivos?

¿Será Mbappé capaz de mantener esta racha goleadora y liderar el proyecto?

Los expertos ven al Madrid como firme candidato al título si logra recuperar pronto a sus lesionados clave y consolidar los nuevos roles. El potencial ofensivo es enorme; la incógnita será la regularidad.

Curiosidades del estreno

Mbappé es el primer jugador francés que marca en su debut liguero con el Real Madrid desde Karim Benzema .

. Xabi Alonso se convierte en el primer entrenador español que debuta con victoria blanca en Liga desde Julen Lopetegui.

Franco Mastantuono es el futbolista más joven en entrar en una convocatoria blanca para un debut liguero desde Vinicius Jr.

El Bernabéu lució lleno pese a ser jornada entre semana: más de 80.000 espectadores celebraron el inicio.

Trent Alexander-Arnold es el primer inglés titular con el Madrid en Liga desde Steve McManaman.

La temporada arranca con buen pie para los blancos, pero queda mucho camino por recorrer. De momento, la sonrisa es blanca… aunque nadie olvida que esto es solo el principio.