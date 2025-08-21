Raducanu hace la cobra a Draper, se abraza a Alcaraz y el US Open mixto se caldea

La edición 2025 del US Open mixto prometía espectáculo, pero acabó regalando un episodio digno de serie británica.

La pareja formada por Emma Raducanu y Carlos Alcaraz aterrizó en Flushing Meadows como una de las grandes atracciones del renovado formato “fast-four”, que buscaba revitalizar la disciplina con premios millonarios y estrellas del circuito individual.

Sin embargo, el verdadero show tuvo lugar tras su derrota ante Jack Draper y Jessica Pegula, cuando un gesto frío en la red entre los dos británicos acaparó titulares y debates.

A día de hoy, 21 de agosto de 2025, el ambiente sigue caldeado en torno a ese momento incómodo.

Draper, número 5 del mundo y reciente campeón en Indian Wells, intentó un abrazo que Raducanu rechazó con un apretón de manos digno de la diplomacia más tensa.

Lo curioso es que la jugadora saludó efusivamente a Pegula y Alcaraz justo después, acentuando aún más la sensación de desencuentro.

Jack Draper went in for a hug but Emma Raducanu swerved himpic.twitter.com/DLkRbK7gOk — Troll Sports (@TroIISports) August 20, 2025

Del análisis táctico al drama postpartido: ¿simple tensión o algo más?

En lo deportivo, la superioridad de Draper y Pegula fue evidente. Su compenetración anuló la química entre Raducanu y Alcaraz, quienes nunca encontraron el ritmo frente a una pareja que alternó ataques frontales con cambios de dirección estratégicos. El propio Draper fue especialmente incisivo contra Raducanu durante los puntos clave, lo que ha dado pie a especulaciones sobre si existía una motivación extra en su planteamiento.

El debate táctico se entrelaza con lo personal: ¿fue el rechazo al abrazo una simple reacción al calor del partido o refleja algo más profundo? Las redes sociales no han tardado en teorizar.

Algunos aficionados defienden a Raducanu alegando que Draper fue excesivamente agresivo en pista; otros insisten en que hay una historia previa entre ambos que va más allá del tenis.

D'you think they had fun? 😅 Smiles all round as Jack Draper and Jessica Pegula beat Carlos Alcaraz and Emma Raducanu 4-2, 4-2 at the US Open 🤝 pic.twitter.com/1WcPuK77mz — BBC Sport (@BBCSport) August 19, 2025

La sombra de Alcaraz y el efecto mediático: ¿amistad o romance?

El tercer vértice del triángulo es Carlos Alcaraz, quien tras la derrota se vio envuelto —una vez más— en rumores sobre su relación con Raducanu. Las cámaras captaron momentos de complicidad entre ambos antes y después del partido, incluyendo la ya viral escena donde Raducanu le señala algo en la barbilla a Alcaraz mientras él no logra encontrarlo. Los rumores sobre un posible romance llevan meses circulando, aunque ambos jugadores han declarado públicamente ser sólo amigos.

La prensa británica y española aprovechan cualquier gesto para alimentar el culebrón. El exentrenador de Raducanu, Mark Petchy, insiste en que “son sólo buenos amigos”, pero eso no frena la maquinaria mediática ni las apuestas sobre si acabarán siendo pareja dentro o fuera de la pista.

Contexto histórico: el US Open mixto se reinventa

El nuevo formato “fast-four” ha convertido el dobles mixto en terreno fértil para experimentos y sorpresas. Con solo cuatro juegos por set y un millón de dólares para los ganadores, las parejas se forman casi sobre la marcha —como sucedió con Alcaraz y Raducanu—. La decisión de juntar estrellas individuales ha creado alianzas inesperadas pero también tensiones inéditas.

La eliminación temprana del dúo hispano-británico fue una decepción para muchos aficionados, que esperaban verlos avanzar varias rondas. Para Draper y Pegula, sin embargo, fue sólo el primer paso: esa misma noche vencieron también a Medvedev y Andreeva.

Pronósticos y apuestas: ¿volverán a encontrarse?

Las casas de apuestas ya especulan sobre si Raducanu y Draper volverán a cruzarse este año, ya sea en individuales o dobles. El historial reciente favorece a Draper —con 29 victorias este año— mientras Raducanu ha mostrado irregularidad tras alcanzar las semifinales en Washington. La incógnita es si el próximo cruce estará marcado por tensión renovada o por una diplomacia más calculada.

La expectación sigue creciendo: cualquier gesto será analizado al milímetro por medios y aficionados.

Curiosidades del episodio

Raducanu rechazó el abrazo pero saludó con entusiasmo a Pegula y Alcaraz.

pero saludó con entusiasmo a Pegula y Alcaraz. El encuentro se disputó bajo el nuevo formato “fast-four”, estrenado este año.

Las redes sociales bautizaron el momento como “el handshake más frío del US Open”.

El rumor romántico entre Raducanu y Alcaraz volvió a encenderse por una anécdota trivial: ella le señaló algo en la barbilla mientras él no lograba localizarlo.

Draper es actualmente número 5 mundial; Pegula fue número 1 en dobles.

El partido casi se suspende porque Alcaraz jugaba la final de Cincinnati solo 24 horas antes.

Exjugadores como Mark Petchy han tenido que desmentir públicamente las especulaciones sentimentales.

La pareja eliminada era una de las favoritas para los medios… pero duraron solo un partido.

Los organizadores apostaron fuerte por este formato para atraer grandes nombres; nadie previó tanto drama fuera de pista.

Se espera que ambos británicos sigan sus campañas individuales bajo lupa: cada cruce será una novela.

La intriga está servida para los próximos días: Flushing Meadows nunca decepciona cuando mezcla tenis… y melodrama.