Dónde, cómo y cuándo ver por TV el partido de Liga de este sábado entre Levante y Barcelona

El regreso del Levante UD a Primera División no podía tener un cartel más jugoso: el FC Barcelona visita este sábado el Ciutat de València en la segunda jornada liguera.

A día de hoy, 23 de agosto de 2025, la ciudad respira ambiente de gran cita.

El morbo está servido: los azulgranas llegan lanzados tras golear en su estreno en Mallorca, mientras que los ilicitanos buscan transformar su estadio en un fortín y borrar el mal sabor de boca de la derrota en Mendizorroza.

Las gradas se preparan para una de esas noches con aroma a fútbol grande.

El reencuentro con la élite será examinado por millones de ojos, tanto en el estadio como a través de la televisión. Porque la expectación no se limita a Valencia: el Levante-Barcelona es uno de los partidos más seguidos del fin de semana en España.

Dónde, cómo y cuándo ver el Levante-Barcelona en TV

La cita entre Levante y Barcelona está programada para este sábado, 23 de agosto, a las 21:30 horas (hora peninsular española). El encuentro se disputará en el Ciutat de València, que se presenta como un hervidero dispuesto a apretar al vigente campeón.

El partido se podrá ver en directo a través de los canales Movistar LaLiga y DAZN LaLiga, accesibles en las principales plataformas de televisión de pago en España. Streaming: Los abonados a DAZN y Movistar+ podrán seguirlo también online desde sus dispositivos móviles o Smart TV.

Los abonados a DAZN y Movistar+ podrán seguirlo también online desde sus dispositivos móviles o Smart TV. Radio y minuto a minuto: Como siempre, habrá cobertura radiofónica nacional y seguimiento en directo en los principales medios digitales deportivos.

Alineaciones probables: incógnitas y regresos de peso

El baile de nombres es la comidilla de la previa. El Levante de Julián Calero afronta el choque con algunas novedades y bajas sensibles, mientras que el Barcelona de Hansi Flick se debate entre la continuidad del once goleador en Mallorca y la posible reaparición de Lewandowski, ya recuperado físicamente.

Levante UD (posible XI)

Portero: Pablo Cuñat o Pablo Campos (la titularidad sigue abierta)

Pablo Cuñat o Pablo Campos (la titularidad sigue abierta) Defensa: Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez

Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez Centrocampistas: Pablo Martínez, Oriol Rey, Brugué

Pablo Martínez, Oriol Rey, Brugué Ataque: Víctor García (o Morales), Iván Romero

El técnico levantinista ha recuperado a Olasgasti, pero mantiene las bajas de Matturro, Arriaga y Koyalipou. El recién llegado Iker Losada podría debutar, aunque su inscripción aún no es oficial.

FC Barcelona (posible XI)

Portero: Joan García

Joan García Defensa: Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde

Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde Centrocampo: De Jong (o Gavi), Pedri, Fermín López (o Dani Olmo)

De Jong (o Gavi), Pedri, Fermín López (o Dani Olmo) Ataque: Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres

Flick puede repetir el bloque que arrasó en Son Moix, aunque la paternidad reciente de De Jong podría abrir la puerta a Gavi en el once. Lewandowski, tras dejar atrás sus molestias, podría tener minutos en la segunda mitad. Ter Stegen sigue de baja y la portería es para Joan García, con la incógnita de si Koundé o Eric García ocuparán el lateral derecho.

Equipo Portero Defensa Centrocampo Ataque Levante Cuñat/Campos Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez Pablo Martínez, Oriol Rey, Brugué Víctor García/Morales, Iván Romero Barcelona Joan García Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde De Jong/Gavi, Pedri, Fermín/Olmo Raphinha, Lamine Yamal, Ferran

El Barça llega lanzado, el Levante busca su fortín

El contexto no puede ser más distinto para ambos equipos. El Barcelona llega con la moral por las nubes tras golear (0-3) al Mallorca en su estreno. Raphinha, Ferran y el adolescente Lamine Yamal dejaron claro que la pólvora culé sigue intacta, pese a las bajas y la incertidumbre institucional. Flick ha inyectado presión alta y verticalidad a un equipo que aspira a revalidar el título.

El Levante, por su parte, regresa al Ciutat de València tras tres años de travesía por Segunda y lo hace con la misión de convertir su estadio en un bastión. La derrota en Vitoria fue dolorosa, pero la plantilla insiste en que la verdadera medida será ante su gente. El técnico Calero ha insistido en la previa: “Nunca sabes dónde están los puntos escondidos”, lanzando un mensaje de ambición y prudencia a partes iguales.

Pronósticos y apuestas: favoritismo claro para los azulgranas

La lógica y las casas de apuestas coinciden: el Barcelona es claro favorito. El algoritmo de SportyTrader otorga un 63,5% de probabilidades de triunfo culé, con cuotas que rondan el 1,29 para la victoria visitante, frente a un lejano 20% para los locales (cuotas 11,9). El empate se paga a 7,12, lo que habla del desequilibrio de fuerzas.

El pronóstico más repetido es un triunfo azulgrana con más de 2,5 goles y con el Barça abriendo el marcador.

En 7 de los últimos 8 duelos directos, el Levante encajó primero ante el Barça.

En 8 de los últimos 9 partidos entre ambos jugados en Orriols se superaron los 2,5 goles.

Para los más optimistas, la cuota de una victoria levantinista puede ser tentadora, aunque el escepticismo reina incluso entre los aficionados más fieles.

El Ciutat de València, un estadio de extremos

La historia reciente avala la emoción: los duelos entre Levante y Barcelona suelen ser un festival de goles. Basta con recordar que en la última visita azulgrana, en abril de 2022, un gol in extremis de Luuk de Jong dio la victoria al Barça. El estadio granota ha vivido goleadas históricas, remontadas y sorpresas que alimentan la esperanza local.

El dato curioso es que, pese al favoritismo azulgrana, el Levante suele complicar la vida al Barça en su feudo, donde se han registrado marcadores abultados y partidos de ida y vuelta. El ambiente será eléctrico, con entradas agotadas y un dispositivo especial de seguridad.

Claves tácticas y factores a seguir

El Barça buscará imponer su presión alta y aprovechar la velocidad de Yamal y Raphinha.

El Levante apostará por un bloque medio, saliendo rápido a la contra con Brugué y Romero.

El regreso de Lewandowski añade pólvora a la delantera visitante, aunque su rol será aún incierto.

Las bajas en ambos equipos pueden condicionar los planes de los técnicos.

El rendimiento de los nuevos fichajes y canteranos (especialmente en el Levante) será un aliciente extra.

Curiosidades y datos que no sabías

El Levante no vence al Barcelona en casa desde mayo de 2018, cuando protagonizó un histórico 5-4. El Barça ha marcado al menos un gol en sus últimas 20 visitas a Orriols. Lewandowski celebró esta semana su 37 cumpleaños y busca su gol 30 en LaLiga. El Levante suma 8 fichajes este verano, el último Iker Losada, aún pendiente de inscripción. El árbitro, Alejandro Hernández, es uno de los que más veces ha dirigido partidos entre ambos equipos. En los últimos 5 partidos entre Levante y Barça en el Ciutat, la media de goles es de 4,2 por encuentro. El partido será el primero del Levante en casa tras su regreso a Primera, tres años después del descenso. El Barcelona aún no ha podido inscribir a todos sus fichajes por límite salarial. El Ciutat de València fue uno de los primeros estadios en España en instalar césped híbrido.

Una noche de reencuentros, goles y emociones espera en Valencia. Solo el balón dictará sentencia, pero las apuestas, las estadísticas y el ambiente ya anticipan un espectáculo de altura.