El Atlético de Madrid sigue en la penumbra y Elche le arrebata otros dos puntos en el Metropolitano

La noche prometía redención para el Atlético de Madrid.

Tras la inesperada derrota en la primera jornada, el estreno como local ante un Elche recién ascendido era visto como la oportunidad perfecta para reconducir el rumbo.

Sin embargo, a día de hoy, 24 de agosto de 2025, la parroquia colchonera sigue esperando ese golpe sobre la mesa que devuelva la confianza al equipo.

El empate (1-1) ante los ilicitanos no solo deja un regusto amargo, sino que amplifica las dudas sobre el proyecto de Diego Pablo Simeone, que acumula solo un punto de seis posibles y ve cómo su equipo es incapaz de generar peligro sostenido, especialmente en las segundas partes.

La afición atlética espera que esta travesía por la oscuridad sea breve… porque si algo enseña este equipo cada temporada es su capacidad para resurgir cuando menos se espera.

Un guion repetido: dominio estéril y falta de ideas

El inicio del partido fue eléctrico para los locales. Sorloth, uno de los nuevos referentes ofensivos, aprovechó una buena acción colectiva para abrir el marcador en el minuto 8, desatando el entusiasmo en las gradas del Metropolitano. Parecía que el Atlético recuperaba su mejor versión, presionando arriba y generando ocasiones claras, pero esa chispa se apagó demasiado pronto. El Elche, lejos de achicarse, supo reaccionar y encontró premio rápidamente: Rafa Mir culminó una contra impecable apenas siete minutos después del gol rojiblanco, igualando el encuentro y sumiendo al Atlético en una espiral de nerviosismo.

La primera parte terminó con cierto dominio local, aunque los visitantes demostraron que no estaban dispuestos a ser comparsas. La estadística reflejó equilibrio en posesión y disparos, pero ya se intuía que al Atlético le costaba mucho construir ocasiones claras. La segunda mitad fue aún más frustrante para los de Simeone: incapaces de superar el entramado defensivo propuesto por Eder Sarabia, el equipo se mostró plano y sin recursos creativos. El Elche se hizo dueño del balón durante largos tramos y desesperó a los rojiblancos hasta los minutos finales.

Sarabia planta cara y Simeone se queda sin respuestas

Lo más preocupante para la afición atlética no es solo el resultado, sino la falta de reacción táctica. Los cambios introducidos por Simeone no lograron revolucionar el partido; ni Giuliano Simeone ni Raspadori pudieron romper la monotonía ofensiva. La ausencia por lesión de jugadores clave como Baena o Giménez pesó más de lo esperado, mientras que los canteranos apenas aportaron frescura.

Por su parte, Sarabia supo exprimir las virtudes de su equipo con inteligencia. El Elche jugó con atrevimiento y personalidad durante muchos minutos, defendió con orden cuando tocó sufrir y mantuvo la amenaza constante al contragolpe. No fue casualidad que Dituro fuese uno de los nombres destacados del partido por sus intervenciones seguras bajo palos.

Las cifras que inquietan al Metropolitano

La tabla clasificatoria muestra una realidad incómoda: tras dos jornadas disputadas, el Atlético figura con solo un punto y una diferencia de goles negativa (-1), mientras que el Elche suma dos empates en su regreso a Primera División. El ambiente en las gradas oscila entre la preocupación y la incredulidad; nadie esperaba un inicio tan titubeante.

Algunos datos relevantes del partido:

Disparos totales: Atlético 3 – Elche 4

Posesión: Atlético 49% – Elche 51%

Faltas cometidas: Atlético 7 – Elche 5

Tarjetas amarillas: Atlético 0 – Elche 2

Fueras de juego: Atlético 2 – Elche 0

El Cholo recibió amarilla por protestar un posible penalti no señalado; gesto que resume la tensión vivida en la banda local.

Pronósticos y apuestas para las próximas jornadas

El calendario no da tregua al Atlético. Con rivales como Villarreal o Real Betis en el horizonte inmediato, la urgencia por sumar victorias es máxima. Las casas de apuestas mantienen cierto favoritismo hacia los rojiblancos para los próximos encuentros, aunque con cuotas mucho menos ventajosas tras este arranque dubitativo (por ejemplo, una victoria colchonera ronda ahora cuotas superiores a 2.00). Los expertos advierten: si no hay reacción táctica ni mejora ofensiva, el equipo podría verse descolgado muy pronto de los puestos nobles.

La dimensión social y mediática del tropiezo

En términos mediáticos, este empate ya genera ruido más allá del entorno deportivo. Los debates sobre la continuidad del proyecto Simeone se reavivan cada vez que faltan resultados y fútbol convincente. En redes sociales proliferan los memes sobre la sequía goleadora y las dificultades para crear peligro real tras el descanso. Mientras tanto, algunos analistas señalan que la plantilla necesita ajustes inmediatos antes del cierre del mercado.

No menos importante es el impacto psicológico sobre los jugadores; tras dos pinchazos consecutivos y muchas miradas críticas desde la grada y los medios, urge encontrar soluciones que devuelvan confianza y competitividad al grupo.

Curiosidades del partido y sus protagonistas