El Real Madrid pasa por encima del Oviedo con un doblete de Mbappé y gol de Vinicius

Demasiada diferencia.

Pero el Oviedo, encogido en la primera mitad, se estiró en la segunda y pudo darle un susto -sólo eso- al Real Madrid.

El regreso del Real Madrid al Carlos Tartiere dejó una imagen de superioridad indiscutible, aunque también una sucesión de pruebas tácticas y rotaciones de Xabi Alonso, que parecen indicar que el técnico tolosarra sigue buscando la tecla perfecta para una plantilla de talento desbordante y expectativas desorbitadas.

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, el marcador de 0-3 no solo refleja la diferencia de calidad, sino también el abismo de ambición y recursos entre ambos equipos, con Kylian Mbappé y Vinicius como protagonistas absolutos del choque.

El Oviedo, recién ascendido y arropado por una grada entregada, planteó una primera mitad demasiado tímida, casi timorata, en la que la única consigna parecía ser resistir y encomendarse a algún milagro defensivo o a la inspiración de su guardameta Escandell.

Sin embargo, el asedio del Madrid era constante y solo el desacierto inicial de Rodrygo, Mastantuono y Güler evitó que la goleada llegara antes del descanso.

Una primera parte de monólogo blanco y dudas azules

La estadística al descanso era demoledora: 66% de posesión para el Madrid, 21 tiros por apenas 2 del Oviedo y un despliegue de pases (más de 400 antes del minuto 45) que retrataba el dominio absoluto de los visitantes.

El primer gol llegó tras una acción marca de la casa: pase filtrado de Güler, control orientado y definición quirúrgica de Mbappé ante la salida de Escandell.

El Carlos Tartiere protestó una posible falta previa de Tchouaméni, pero el colegiado no dudó y el 0-1 subió al marcador.

La sensación durante toda la primera mitad fue de partido de entrenamiento para el Madrid y de ejercicio de supervivencia para el Oviedo, que apenas cruzó la divisoria con cierto peligro en alguna contra aislada. La única noticia reseñable para los locales era el escaso castigo al descanso.

Xabi Alonso, entre la pizarra y el laboratorio

Si algo dejó claro el Madrid en Oviedo es que Xabi Alonso aún está en fase de pruebas. El técnico, que sorprendió con una medular formada por Tchouaméni, Güler y Valverde, y una defensa con novedades como Huijsen, no dudó en mover el banquillo pronto: Mastantuono y Rodrygo dejaron su sitio a Vinicius y Brahim en el minuto 63, buscando frescura y nuevas combinaciones en ataque.

En total, hasta cinco cambios y una sucesión de variantes que evidencian que el Madrid aún está lejos de su once tipo y que la competencia interna será feroz.

El escepticismo entre los analistas sobre la capacidad del equipo para asimilar tantos cambios de golpe sigue latente, pero la calidad de la plantilla parece suficiente para superar sin sobresaltos partidos como el de hoy. El propio Xabi Alonso, preguntado tras el partido, reconoció que “el equipo aún tiene margen de mejora y estamos explorando alternativas para sacar el máximo de todos los jugadores”.

Un Oviedo encogido, pero más ambicioso tras el descanso

El guion cambió ligeramente en la segunda mitad.

El Oviedo, que había mostrado una versión extremadamente conservadora en los primeros 45 minutos, se estiró con algo más de convicción, especialmente tras la entrada de Ejaria y Viñas por Ilic y Rondón.

Por momentos, la presión adelantada de los asturianos incomodó la salida de balón blanca y Courtois tuvo que intervenir en un par de ocasiones ante disparos lejanos de Sibo y Dendoncker.

Sin embargo, la reacción local fue un espejismo.

El Madrid, con espacios y piernas frescas, sentenció el partido en dos zarpazos: primero, un contragolpe letal culminado por Mbappé, que firmaba su doblete y dejaba claro que la liga española tiene nuevo emperador del área; después, Vinicius aprovechó un balón suelto en el área para cerrar la goleada y sellar una actuación de alta eficacia, aunque sin grandes alardes.

Pronósticos y ambiente enrarecido

Las casas de apuestas no se equivocaron: el 0-3 era el marcador más repetido en los pronósticos previos, y el partido cumplió el guion previsto, quizá con menos brillo del esperado pero con la solvencia habitual del Madrid ante rivales de menor entidad. El Oviedo, por su parte, deberá ajustar su planteamiento si quiere aspirar a la permanencia: la valentía demostrada en la segunda mitad es el camino, pero la falta de pegada y la debilidad defensiva ante equipos grandes son dos asignaturas pendientes.

En el entorno blanco, la victoria no disipa todas las dudas: la afición sigue esperando una versión más reconocible y menos experimental de su equipo, aunque los tres puntos y el liderazgo momentáneo en la tabla invitan al optimismo.

Curiosidades del partido y sus protagonistas

Kylian Mbappé marcó su primer doblete oficial como jugador del Madrid en LaLiga, y ya suma tres goles en dos jornadas.

marcó su primer doblete oficial como jugador del Madrid en LaLiga, y ya suma tres goles en dos jornadas. La última vez que el Real Madrid visitó el Tartiere en partido oficial fue en 2002, también con goleada blanca.

Xabi Alonso realizó cinco cambios y probó tres sistemas diferentes durante el partido.

realizó cinco cambios y probó tres sistemas diferentes durante el partido. El Real Oviedo no lanzó ningún córner en toda la primera parte, síntoma de su escaso peligro ofensivo.

Vinicius ha marcado en todas las competiciones oficiales disputadas esta temporada.

ha marcado en todas las competiciones oficiales disputadas esta temporada. El partido tuvo más de 800 pases combinados entre ambos equipos, una cifra altísima para el ritmo habitual de LaLiga.

El Madrid no recibió ninguna tarjeta amarilla en el partido, mientras que el Oviedo vio dos.

El Carlos Tartiere colgó el cartel de “no hay billetes” por primera vez desde el ascenso del Oviedo a Primera.

El Madrid se va de Oviedo con la maleta llena de puntos, goles y, por qué no decirlo, alguna que otra incógnita más en su laboratorio táctico.