Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Alcaraz vs Opelka, en primera ronda del US Open de tenis

La expectación se dispara en torno a Carlos Alcaraz cada vez que pisa Nueva York, pero este año, el primer reto tiene un ingrediente especial: un debutante en su camino, sí, pero con 2,11 metros de altura y un cañón por brazo.

Reilly Opelka, ídolo local y una de las grandes torres del circuito, será el encargado de medir el pulso competitivo del murciano en su primer partido del US Open 2025.

A día de hoy, 24 de agosto de 2025, la cita está fijada: lunes 25 de agosto, en el último turno del mítico Arthur Ashe Stadium, justo después del duelo femenino entre Venus Williams y Karolina Muchova.

El saque inicial está previsto para no antes de las 3:00 de la madrugada del martes (hora española), es decir, las 21:00 en Nueva York.

La expectación se traduce también en cifras televisivas: en España, el partido podrá verse en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7), con la narración habitual y los comentarios técnicos que ya son marca de la casa.

Para quienes prefieran seguirlo por internet, plataformas como Eurosport o incluso la web de algunos operadores ofrecen alternativas fiables. Los que no puedan trasnochar siempre tendrán el resumen y los mejores puntos disponibles al amanecer.

🎾 Carlos Alcaraz debutará en @usopen ante Reilly Opelka en el último turno de la Arthur Ashe (3:00h aprox en España). pic.twitter.com/XoUdwO5NLr — Germán R. Abril (@gerebit0) August 22, 2025

El contexto: un favorito lanzado y un rival imprevisible

Si algo define a este Alcaraz versión 2025 es la confianza. Llega tras conquistar Cincinnati con una autoridad aplastante —incluyendo una final inapelable ante Jannik Sinner— y sumando ya seis títulos esta temporada. Su balance es demoledor: 54 victorias y solo seis derrotas este año. En ese recorrido ha levantado trofeos en Rotterdam, Monte-Carlo, Roma, Roland Garros (sí, repite corona), Londres y Cincinnati. Además fue finalista tanto en Barcelona como en Wimbledon.

Opelka, por su parte, vive una temporada menos brillante pero igualmente meritoria tras superar una larga travesía por lesiones. Ubicado ahora en el puesto 66 del ranking ATP, acumula un récord de 28-21 este año y una final disputada en Brisbane como mejor resultado reciente. Si bien cayó temprano en Cincinnati ante Francisco Comesana, su tenis directo —basado en un saque devastador— siempre amenaza con dinamitar cualquier partido.

Cabe destacar que será la primera vez que ambos se enfrenten oficialmente en el circuito ATP. No existen antecedentes directos entre ellos, lo que añade un punto extra de incertidumbre táctica al choque.

Pronóstico: ¿David contra Goliat o trámite para Alcaraz?

Las casas de apuestas lo tienen claro: Alcaraz es favorito claro para avanzar a segunda ronda. Su solidez desde el fondo y capacidad para restar servicios potentes le convierten casi siempre en garantía frente a sacadores puros como Opelka. Pero la pista rápida neoyorquina —y la presión del debut— pueden igualar algo las cosas si el estadounidense encuentra ritmo con su primer saque.

El propio Alcaraz ha reconocido que tendrá que adaptarse rápido al estilo “de bombardero” del americano: “Sabemos cómo juega Opelka… Tendré que estar muy concentrado al resto e intentar entrar rápido en ritmo desde el fondo”, declaraba recientemente entre bromas sobre el tamaño del rival.

En cuanto al cuadro general del US Open 2025 masculino:

Jannik Sinner (número 1) parte como gran rival a batir.

(número 1) parte como gran rival a batir. Otros aspirantes serios son Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Ben Shelton.

El sorteo ha evitado cruces tempranos entre los favoritos más directos.

Las predicciones sitúan a Alcaraz como uno de los dos principales candidatos al título junto a Sinner.

Un dato curioso: según las cuotas más recientes, la victoria final de Alcaraz se paga a 2.30 por euro apostado; Sinner ronda los 2.50; Medvedev ya sube a cuotas superiores a 6.00.

¿Cómo ver el Alcaraz vs Opelka? Guía rápida para no perderse nada

En España: Movistar Plus+ (dial 7) ofrece la emisión principal.

Movistar Plus+ (dial 7) ofrece la emisión principal. Online: Eurosport Player y otras plataformas digitales autorizadas.

Eurosport Player y otras plataformas digitales autorizadas. Cobertura web: Minuto a minuto y análisis inmediato tras cada punto disponibles en medios especializados.

Minuto a minuto y análisis inmediato tras cada punto disponibles en medios especializados. En Estados Unidos: ESPN3 y ESPN+ retransmiten el partido.

ESPN3 y ESPN+ retransmiten el partido. En streaming internacional (con cuenta activa), Bet365 incluye señal online.

Conviene recordar que los horarios pueden variar levemente si el partido anterior se alarga más de lo previsto.

El US Open 2025: favoritos claros pero margen para sorpresas

El Grand Slam estadounidense suele ser escenario propicio para gestas inesperadas. Sin embargo, las tendencias actuales apuntan a dominio europeo:

Alcaraz busca su segundo entorchado neoyorquino tras el logrado en 2022.

busca su segundo entorchado neoyorquino tras el logrado en 2022. Sinner llega como número uno mundial tras una temporada regular casi perfecta.

llega como número uno mundial tras una temporada regular casi perfecta. Entre los outsiders aparecen nombres como Holger Rune o Taylor Fritz.

Novak Djokovic no estará este año tras anunciar hace semanas su retirada definitiva del circuito profesional.

Así queda configurada la parte alta del cuadro masculino:

Jugador Ranking Títulos ATP 2025 Mejor resultado USO Carlos Alcaraz 2 6 Campeón (2022) Jannik Sinner 1 5 Semifinalista Daniil Medvedev 3 2 Campeón (2021) Reilly Opelka 66 – Ronda 3

Las apuestas se decantan por otro posible duelo Sinner-Alcaraz en la final. Pero si algo enseña Nueva York cada agosto es que aquí puede pasar cualquier cosa… incluso ver a un sacador como Opelka tumbando al favorito si la noche sale torcida.

Curiosidades sobre Alcaraz, Opelka y el US Open

Carlos Alcaraz es el campeón más joven del US Open masculino desde Pete Sampras.

es el campeón más joven del US Open masculino desde Pete Sampras. Reilly Opelka mide oficialmente 2,11 metros: sólo Ivo Karlovic le supera por un centímetro como jugador más alto que ha disputado Grand Slams.

mide oficialmente 2,11 metros: sólo Ivo Karlovic le supera por un centímetro como jugador más alto que ha disputado Grand Slams. En sus últimos cinco partidos nocturnos en Nueva York, Alcaraz ha ganado siempre… aunque tres veces necesitó cinco sets.

La pista Arthur Ashe puede albergar hasta 23.700 espectadores sentados cómodamente (y alguno incómodo).

Ningún jugador estadounidense ha ganado el US Open masculino desde Andy Roddick en 2003… sí, hace más de veinte años.

Las pelotas empleadas este año han generado debate entre los jugadores por su peso “inusualmente ligero”.

El récord de velocidad oficial de saque lo ostenta Opelka con un misil medido a más de 240 km/h durante una ronda previa hace dos ediciones.

A pesar de su edad (22 años), Alcaraz ya suma más títulos ATP que leyendas históricas cuando tenían esa misma edad.

Habrá que trasnochar o programar bien las alarmas porque cuando arranca Carlos Alcaraz en Nueva York nunca hay garantía de rutina… salvo espectáculo asegurado bajo los focos del Arthur Ashe Stadium.