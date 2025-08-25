La victoria de Djokovic sobre el joven Learner Tien en el US Open y deja más incógnitas que certezas

El chaval no había nacido, cuando el gran campeón ganó sus primeros partidos en la ATP.

La noche prometía un choque generacional de alto voltaje y terminó con Novak Djokovic avanzando a segunda ronda en el US Open 2025, pero dejando tras de sí una estela de interrogantes sobre su nivel y futuro inmediato.

El serbio, con 38 años y cuatro títulos previos en Nueva York, superó al prometedor Learner Tien (6-1, 7-6(3), 6-2), pero lo hizo con más sudor del previsto y con gestos que invitan a la cautela.

Mientras la grada buscaba señales de la leyenda, los minutos pasaban y el partido se convertía en una suerte de examen médico en directo: Djokovic, que arrasó en el primer set en apenas 24 minutos, empezó a mostrar signos de fatiga y molestias físicas ya en la segunda manga.

Necesitó atención médica para tratarse el pie derecho tras acabar exhausto ese parcial.

La imagen del campeón con las manos apoyadas en las rodillas, respirando con dificultad y recibiendo dos advertencias por exceder el tiempo entre puntos, fue la fotografía del día: ¿estamos ante el declive definitivo del emperador balcánico o simplemente ante un episodio pasajero?

Entre la experiencia y la incertidumbre

La victoria eleva a 19-0 el récord de Djokovic en primeras rondas del US Open y extiende su racha a 75 triunfos consecutivos en estrenos de Grand Slam. Números imponentes que contrastan con las dudas generadas por su estado físico. A día de hoy, 25 de agosto de 2025, el serbio ocupa el puesto número siete del ranking ATP, su peor siembra en Flushing Meadows desde 2006; y aunque hace dos meses celebró su título número 100 en Ginebra, ha pasado desapercibido en los grandes torneos frente al empuje de nombres como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Su rival, Learner Tien, apenas tiene 19 años pero ya se ha colado entre los 50 mejores del mundo gracias a un tenis maduro y potente. El zurdo estadounidense, que este año llegó a octavos del Open de Australia y derrotó a Medvedev, asumió su papel de aspirante con valentía. De hecho, puso contra las cuerdas a Djokovic durante largos tramos del segundo set e incluso logró romperle el saque al inicio del tercero. Sin embargo, la experiencia terminó imponiéndose ante la inexperiencia.

Estrategia y desgaste: ¿Djokovic jugando al escondite?

El análisis táctico revela que Djokovic buscó variar sus esquemas más de lo habitual: intentó subir a la red, algo poco frecuente en su repertorio habitual; probó golpes agresivos y alternó ritmos como si quisiera calibrar sus sensaciones tras dos meses sin competición oficial. “Para ser sincero, me gustaría tener la edad de Learner Tien”, bromeó tras el partido, consciente del evidente contraste físico entre ambos.

El serbio parece estar midiendo sus fuerzas desde la primera ronda. Su juego no fue tan sólido como cabría esperar —muchos errores no forzados, dificultades para mover bien las piernas— pero tampoco hay que descartar que esté reservando energías para duelos más exigentes. Los pronósticos de apuestas siguen dándole como favorito frente a rivales emergentes, aunque con cuotas menos optimistas que otros años: actualmente ronda cuotas superiores al 4.00 para levantar el título, mientras Alcaraz y Sinner se sitúan por debajo de 3.00.

El contexto histórico y lo que viene

El US Open vive un momento especial con una generación joven empujando fuerte: Alcaraz (campeón en 2022), Sinner (vencedor en 2024) o Medvedev (rey en 2021) han desafiado la hegemonía veterana. Djokovic busca reconquistar Nueva York tras caer prematuramente este año tanto en Australia como Roland Garros y Wimbledon. El torneo nunca había comenzado un domingo como este —detalle curioso— ni había enfrentado tantas incógnitas sobre el futuro inmediato del tenis masculino.

De cara a los próximos días, todas las miradas estarán puestas sobre cómo responde físicamente Djokovic ante rivales más exigentes. Si los problemas musculares persisten o se agravan, Flushing Meadows podría asistir a una despedida prematura; si mejora progresivamente, nadie descarta verle peleando por una quinta corona.

Curiosidades sobre Djokovic, Tien y el US Open

Djokovic ha ganado su primer partido en Grand Slam durante 75 ediciones consecutivas , récord absoluto.

, récord absoluto. Su enfrentamiento contra Tien es el primero entre ambos; el estadounidense nació cuando Djokovic ya jugaba torneos profesionales.

Learner Tien es uno de los pocos tenistas zurdos estadounidenses que ha alcanzado el Top-50 antes de cumplir veinte años.

El US Open se ha inaugurado este año por primera vez un domingo.

El serbio recibió dos advertencias por tiempo durante el partido —algo inusual en su carrera—.

A pesar de sus problemas físicos, Djokovic mantiene una tasa superior al 85% de victorias en partidos jugados tras recibir asistencia médica.

La última vez que Djokovic entró al US Open fuera del Top-5 fue hace casi dos décadas.

Tien derrotó a Daniil Medvedev este año en Australia; es considerado una futura referencia del tenis norteamericano.

La diferencia generacional entre ambos es exactamente 19 años: Djokovic nació justo el año que Pete Sampras ganó su último US Open.

El torneo acaba de empezar pero las preguntas sobre la capacidad real de Novak Djokovic para conquistar Flushing Meadows están más vivas que nunca… Y si algo caracteriza al tenis moderno es precisamente eso: cada respuesta genera nuevas incógnitas.