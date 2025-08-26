El dilema Vinicius: ¿puede el Real Madrid permitirse perder a su genio?

Es un crack.

Caprichoso y polémico, pero un fenómeno d elos que hyacen historia.

En el Real Madrid, las dudas suelen durar lo que tarda en llegar una victoria convincente o una nueva estrella mediática.

Sin embargo, el caso de Vinicius Júnior ha adquirido dimensiones de auténtico culebrón, de esos que mezclan talento, ego y millones.

A día de hoy, 26 de agosto de 2025, el futuro del brasileño es la gran incógnita que sobrevuela los despachos de Chamartín y agita el debate entre aficionados, directivos y hasta los mismos compañeros de vestuario.

Mientras en las gradas del Bernabéu se sigue coreando el nombre de un jugador que hace apenas un año fue segundo en el Balón de Oro y ganó el premio The Best de la FIFA, en las oficinas se calcula hasta el último euro para cuadrar la ecuación entre salario, ego y rendimiento.

Vinicius, con contrato hasta 2027, está en plena negociación para una renovación que lo convertiría en el jugador mejor pagado del club, pero también ha dejado claro que sus aspiraciones económicas no tienen techo fácil de alcanzar.

El pulso contractual: entre los 20 y los 30 millones

Las negociaciones entre el club y los agentes de Vinicius llevan meses atascadas. El Madrid ha puesto sobre la mesa una oferta de 20 millones netos por temporada, con variables que podrían elevar la cifra hasta los 30 millones. El problema es que el entorno del brasileño considera que el club debe acercarse más a la parte alta de ese rango, sobre todo teniendo en cuenta que otras estrellas como Kylian Mbappé han roto la estructura salarial blanca, tradicionalmente rígida.

En la última reunión, celebrada en mayo, se acercaron posiciones, pero el acuerdo definitivo sigue sin cerrarse. Los representantes del jugador insisten en que, para una extensión hasta 2030, el salto salarial debe ser más significativo y no limitarse a los 20 millones fijos. El club, por su parte, teme que ceder demasiado abra la puerta a futuras exigencias de otros jugadores clave como Jude Bellingham o Federico Valverde.

Xabi Alonso y el fin del coto cerrado

Si la situación contractual ya era compleja, la llegada de Xabi Alonso al banquillo ha añadido un matiz inesperado. El técnico vasco ha dejado claro que en su proyecto “no hay indiscutibles”, y ha iniciado la temporada con una gestión de minutos que ha sorprendido a propios y extraños: Vinicius ha empezado algunos partidos en el banquillo, algo inédito desde la era Ancelotti.

La decisión, lejos de ser un castigo, responde a una estrategia de fondo: “Vamos a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible… a veces iniciar y ser importante, a veces tener unos minutos y ser importante”, declaró Alonso tras la suplencia del brasileño ante el Oviedo. El mensaje es claro: el privilegio jerárquico ha terminado, y el rendimiento inmediato y la gestión física priman sobre el nombre o la ficha.

Este nuevo escenario obliga a Vinicius a adaptarse a una realidad donde la competencia con Rodrygo y la convivencia táctica con Mbappé serán constantes. Además, la política de rotaciones busca evitar el desgaste que la temporada pasada dejó al equipo sin títulos importantes y a varias estrellas lejos de su mejor versión.

¿Puede el Madrid permitirse perderle?

Aquí llega el dilema. Deportivamente, Vinicius es uno de los pocos jugadores capaces de desatascar partidos imposibles, y su conexión con la grada es indiscutible. Pese a un año irregular —11 goles en 28 partidos de Liga, 8 en 12 de Champions—, sigue siendo decisivo en las grandes citas y su margen de crecimiento, a sus 25 años, es enorme.

Económicamente, el club es consciente de que perderle ahora supondría un golpe de imagen y de mercado de difícil reparación. Las ofertas de Arabia Saudí, que en su día alcanzaron cifras de auténtico escándalo (hasta 1.000 millones en cinco años), han dejado de ser una amenaza real, pero el riesgo de descontento interno o un posible traspaso futuro sigue latente.

En términos de vestuario, la gestión de Xabi Alonso busca precisamente evitar la “vini-dependencia” y construir un grupo menos sujeto a los vaivenes anímicos de sus estrellas. Para el técnico, el reto es lograr que el brasileño recupere su mejor versión sin que ello suponga romper el equilibrio colectivo.

Pronóstico: ¿renovación, pulso o adiós?

Las casas de apuestas y los analistas más escépticos dan por hecho que Vinicius seguirá en el Real Madrid, al menos una temporada más. El anuncio de su renovación, previsto para final de curso, parece cuestión de detalles económicos más que de voluntad deportiva. No obstante, el club está decidido a no hipotecar su política salarial, y el entorno del jugador no descarta esperar a ver cómo evoluciona su rol con Xabi Alonso antes de firmar nada.

Mientras tanto, la afición asiste, no sin cierta sorna, a una partida de póker en la que el Madrid sabe que no puede permitirse perder a su estrella, pero tampoco puede ceder en todo. La era de los cotos cerrados ha terminado, y el futuro de Vinicius será, más que nunca, el termómetro de la nueva política de galones de Chamartín.

Curiosidades sobre Vinicius y su situación actual

Vinicius fue el jugador más joven en marcar en dos finales de Champions con el Real Madrid.

El brasileño ha rechazado en dos ocasiones ofertas de Arabia Saudí por valor de más de 1.000 millones de euros.

Su relación con la afición es de amor-odio: idolatrado por su desparpajo, cuestionado por su irregularidad y gestos en el campo.

La llegada de Mbappé ha forzado a Xabi Alonso a buscar fórmulas tácticas para hacer convivir a dos estrellas que prefieren la banda izquierda.

En la temporada pasada, Vinicius jugó más minutos que cualquier otro delantero blanco, pese a las rotaciones.

El futuro de la plantilla está condicionado por las exigencias salariales de sus estrellas: lo que logre Vinicius marcará el techo de las próximas renovaciones.

Vinicius ha confesado en varias ocasiones que su sueño es ser “leyenda blanca”, aunque no descarta terminar su carrera en Brasil.

El Bernabéu, mientras tanto, espera ver si el próximo regate de Vinicius será en la banda… o en las oficinas del club.