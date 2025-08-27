Alcaraz y su ‘buzzcut’ revolucionan el US Open: Sinner aprueba, Tiafoe bromea y Djokovic sigue en pista

Entre raquetazos y aspiraciones a gloria, Carlos Alcaraz ha logrado lo que parecía imposible: que el tema más comentado en las primeras jornadas del US Open 2025 no fuese un punto de partido, sino su recién estrenado corte de pelo al cero.

El español apareció en Flushing Meadows con un ‘buzzcut’ que dejó boquiabiertos a aficionados, rivales e incluso a golfistas de élite. La moda y el tenis, una vez más, se dan la mano en la Gran Manzana.

A día de hoy, 27 de agosto de 2025, la noticia sigue copando titulares y memes en redes sociales.

No es para menos: el vigente campeón, y número 2 del mundo, decidió dejar atrás su habitual melena para presentarse con la cabeza rapada.

Según confesó al mismísimo Rory McIlroy, necesitaba «empezar de cero» tras una mala experiencia capilar.

El impacto fue inmediato: desde las gradas hasta los vestuarios, todos tenían una opinión, y pocas eran indiferentes.

El US Open 2025 continúa, y mientras la pelota rueda, el corte de pelo de Carlos Alcaraz sigue acaparando titulares.

En Flushing Meadows, la moda también juega.

Sinner, diplomático; Tiafoe, desternillante

El revuelo alcanzó tal magnitud que ni el propio Jannik Sinner, número 1 del ranking, pudo esquivar la pregunta en rueda de prensa. Fiel a su estilo calmado, el italiano sentenció: «Sinceramente, creo que todo le queda bien. Además, le crece rapidísimo, en dos días volverá a estar como antes. Pero incluso así, le queda bien. Incluso con el pelo largo, le queda bien». Eso sí, dejó claro que él no piensa imitar la tendencia, al menos de momento.

Donde Sinner aporta elegancia y diplomacia, Frances Tiafoe puso la nota cómica. El estadounidense, siempre directo, no se cortó: «Es horrible. Es definitivamente horrible. Pero es mi colega», bromeó ante los periodistas, añadiendo que, al menos, ahora Alcaraz es «más aerodinámico». Y como experto en cortes semanales, Tiafoe reclamó que la próxima vez le consulte antes de lanzarse a la peluquería. Las carcajadas invadieron la sala y el propio Alcaraz respondió entre risas en su conferencia: «Sé que está mintiendo, sé que en el fondo le gusta».

El contexto: rivalidad creciente y máxima expectación

Más allá del debate capilar, la relación entre Alcaraz y Sinner sigue siendo uno de los focos competitivos más atractivos del circuito. Ambos se clasificaron con autoridad para la segunda ronda del US Open, manteniendo viva la posibilidad de una tercera final consecutiva de Grand Slam entre ellos en Nueva York. Desde aquel épico duelo de cuartos en 2022, donde Alcaraz salvó bolas de partido en un choque de cinco sets, la rivalidad ha subido de nivel. Actualmente, el español lidera el cara a cara por 9-5, pero Sinner no parece obsesionado con recortar distancias y prefiere centrarse en su propio camino partido a partido.

El tenis, en 2025, es también táctica, preparación mental y gestión de expectativas. Sinner lo explica así: «Ahora tenemos que prepararnos táctica, emocional y mentalmente. Cada partido es diferente, y ajustamos mucho más que antes». La madurez competitiva se palpa en sus palabras, mientras el público espera ansioso un nuevo episodio en Flushing Meadows.

Opiniones, memes y el factor psicológico

La reacción social al ‘buzzcut’ de Alcaraz ha sido tan viral como su tenis. Las redes sociales se llenaron de memes, algunos comparando al español con personajes de anime, otros celebrando su audacia por romper esquemas en un deporte habitualmente conservador en cuanto a imagen. Incluso figuras como Rory McIlroy no resistieron la tentación de palpar la cabeza del tenista para comprobar el resultado en persona.

En lo estrictamente deportivo, el propio Alcaraz reconoció que el corte le ha hecho verse «raro» en las pantallas del estadio y que, para su desgracia, su cabello crece tan rápido que en tres días probablemente lucirá otro look. «A veces me enfado porque no puedo disfrutar mucho tiempo del corte, pero no es algo malo. En tres días veréis otro», confesó con una sonrisa.

El US Open 2025 avanza y tanto Alcaraz como Sinner llegan con paso firme a la segunda ronda, alimentando el sueño de un nuevo cara a cara en las alturas del torneo. Las casas de apuestas mantienen a ambos entre los máximos favoritos al título, con cuotas muy ajustadas que reflejan la igualdad de su rivalidad. La incógnita está en si el ‘buzzcut’ de Alcaraz le dará un plus de frescura o si, como sugiere Tiafoe entre risas, debería centrarse en el tenis y dejar la moda para otros.

El corte de pelo más famoso del tenis reciente