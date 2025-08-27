Los jugadores del Real Madrid, los reyes del salario en Europa: la brecha con el Barça se agranda

La noticia no sorprende, pero sí impacta.

A día de hoy, 27 de agosto de 2025, los futbolistas del Real Madrid no sólo dominan el césped europeo, sino también las nóminas.

Un reciente estudio publicado por el diario francés L’Equipe ha destapado la diferencia salarial abismal que existe entre los jugadores del club blanco y sus rivales directos, especialmente el FC Barcelona.

Según el informe, el salario medio anual de los jugadores del Real Madrid para la temporada 2025-2026 alcanza los 11,2 millones de euros por futbolista, cifra un 60% superior a la mayoría de grandes clubes del continente y que, aunque supone una ligera reducción respecto a la campaña anterior (más de 12 millones), mantiene al club madrileño en la cima europea.

Por su parte, el FC Barcelona ocupa la segunda posición en este ranking, con una media de 7,91 millones de euros por jugador.

El club catalán ha aplicado recortes salariales que han rebajado su promedio respecto al curso anterior (8,5 millones), pero la distancia con su eterno rival sigue siendo de casi 3,3 millones por cabeza.

El podio salarial europeo: ¿quién sigue al Madrid y al Barça?

El dominio económico del Real Madrid deja atrás a equipos como el Manchester City, que completa el top 3 con una media de 7,43 millones de euros, tras aumentar su inversión en salarios netos más de un millón respecto a la temporada pasada.

El resto del top salarial europeo es:

Bayern de Múnich: 7,38 millones

7,38 millones París Saint-Germain (PSG): 7 millones

7 millones Arsenal: alrededor de 7 millones

alrededor de 7 millones Liverpool y Manchester United: unos 6 millones cada uno

unos 6 millones cada uno Chelsea y Tottenham: 4,5 millones por futbolista

Ningún club italiano aparece en este selecto grupo. La brecha entre los dos gigantes españoles y sus perseguidores británicos y alemanes parece cada vez más difícil de cerrar.

¿Quiénes son los galácticos mejor pagados? El ranking individual en LaLiga

No solo a nivel colectivo destaca el Real Madrid. En cuanto a salarios individuales dentro de LaLiga para la temporada actual, los nombres propios lo dicen todo:

Puesto Jugador Club Salario anual (€) 1 Kylian Mbappé Real Madrid 31.250.000 2 David Alaba Real Madrid 22.500.000 3 Jude Bellingham Real Madrid 20.830.000 4 Vinicius Jr Real Madrid 20.830.000 5 Jan Oblak Atlético Madrid 20.830.000 6 Robert Lewandowski FC Barcelona 20.830.000 7 Frenkie De Jong FC Barcelona 19.000.000 8 Trent Alexander Arnold Real Madrid 16.670.000 9 Fede Valverde Real Madrid 16.670.000 10 Lamine Yamal FC Barcelona 16.670.000

El fichaje estelar de Mbappé ha disparado aún más la media salarial merengue y refuerza la posición dominante del club blanco tanto en lo deportivo como en lo financiero.

El trasfondo: ¿por qué existe esta brecha?

Los motivos tras esta diferencia son diversos:

El músculo financiero del Real Madrid se apoya en ingresos comerciales récord, derechos televisivos globales y una gestión sin grandes sobresaltos económicos.

La llegada de superestrellas como Mbappé o Bellingham eleva el listón salarial.

Mientras tanto, el FC Barcelona sigue ajustando cuentas tras años complicados con su masa salarial y las restricciones financieras impuestas por LaLiga.

Los clubes ingleses repuntan pero aún no alcanzan las cifras blancas.

La tendencia parece clara: el Real Madrid prioriza mantener a sus estrellas con contratos millonarios para seguir compitiendo al máximo nivel.

¿Y qué dice el mercado? Pronósticos y apuestas

Las casas de apuestas no sólo valoran el rendimiento deportivo sino también estos movimientos financieros: mantener una plantilla tan costosa suele traducirse en mejores probabilidades para ganar títulos nacionales e internacionales.

En las previsiones para la temporada actual:

El Real Madrid parte como favorito para conquistar LaLiga y la Champions League.

Las cuotas reflejan que tener a Mbappé, Vinicius y Bellingham juntos no es solo garantía mediática; también es sinónimo de resultados deportivos.

No obstante, conviene recordar que en fútbol nada está escrito… salvo las nóminas astronómicas del Bernabéu.

Curiosidades sobre salarios galácticos

El salario medio anual del Real Madrid es superior al PIB per cápita de varios países europeos.

Kylian Mbappé gana más que toda la plantilla titular del Chelsea junta.

Solo un jugador fuera del duopolio Madrid-Barça aparece entre los diez mejor pagados: Jan Oblak (Atlético).

Aunque PSG presume de fichajes mediáticos, sus medias salariales siguen por debajo del club blanco.

En plena era digital y con derechos globales disparados, el salario medio anual ha crecido casi un 20% en cinco años para los grandes clubes europeos.

En definitiva, mientras el fútbol sigue buscando fórmulas para equilibrar la competencia deportiva… el Real Madrid se asegura ser líder donde importa: dentro y fuera del campo.