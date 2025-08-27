Cuándo, cómo y dónde ver por TV el partido Alcaraz vs Bellucci de la segunda ronde del Open USA de tenis

A día de hoy, 27 de agosto de 2025, Flushing Meadows bulle de expectación y no solo por el tenis.

Carlos Alcaraz, vigente número dos del mundo, se enfrenta al italiano Mattia Bellucci en la segunda ronda del US Open. El murciano llega tras una sólida victoria y en busca de seguir sumando para recuperar el trono mundial, pero el verdadero runrún en la pista central Arthur Ashe gira, paradójicamente, en torno a su cráneo reluciente: su nuevo corte de pelo se ha convertido en el tema de conversación del torneo.

La noche del 27 de agosto promete emociones fuertes, buen tenis y, por qué no, algún que otro meme más para la colección. Porque en Nueva York, ganar está bien, pero hacerlo con humor y cabeza… todavía mejor.

Horario, TV y streaming: ¿cómo ver el Alcaraz vs Bellucci?

El partido entre Carlos Alcaraz y Mattia Bellucci se disputará como tercer encuentro del día en el Arthur Ashe Stadium, es decir, no antes de las 19:00 hora local de Nueva York (01:00 de la madrugada en España, del jueves 28 de agosto). Una hora perfecta para los noctámbulos y los adictos al tenis que no entienden de relojes cuando juega el murciano.

Para seguir el duelo desde España, la cita será en Movistar+, a través de los canales Movistar Deportes y #Vamos. En Latinoamérica, la señal la lleva ESPN y el streaming está disponible en Disney+ Plan Premium. En Estados Unidos, ESPN y ESPN+ se encargarán de la retransmisión. Por supuesto, la web de MARCA y los principales diarios deportivos ofrecerán cobertura minuto a minuto.

Región/Ciudad Hora local del partido España (Madrid) 01:00 (jueves 28) Argentina 20:00 (miércoles 27) Colombia/Perú 18:00 (miércoles 27) México (CDMX) 17:00 (miércoles 27) EE. UU. (Nueva York) 19:00 (miércoles 27) EE. UU. (Los Ángeles) 16:00 (miércoles 27)

Antecedentes y claves del choque

El enfrentamiento entre Alcaraz y Bellucci carece de precedentes en el circuito ATP, aunque ambos se cruzaron en categorías juveniles hace años con victoria del español. El italiano, número 65 del ranking y de 24 años, llega tras beneficiarse de la retirada de Shang Juncheng en primera ronda, mientras Alcaraz superó sin apuros al gigante estadounidense Reilly Opelka por 6-4, 7-5, 6-4.

El murciano viene enrachado tras conquistar el Masters 1000 de Cincinnati ante Jannik Sinner, sumando ya 22 títulos ATP y erigiéndose como uno de los grandes favoritos en Nueva York. La presión, sin embargo, es máxima: necesita avanzar para no perder comba con Sinner en la lucha por el número uno.

Bellucci, por su parte, afronta el partido como una oportunidad única para dar el gran salto, aunque en su último torneo ATP cayó ante Jaume Munar. El italiano se muestra sólido desde el fondo y con buen revés, pero no dispone del arsenal ofensivo ni del físico exuberante de Alcaraz.

Pronósticos y apuestas

Las casas de apuestas no tienen dudas: Alcaraz es el gran favorito, con cuotas que oscilan entre 1,05 y 1,10 a su victoria, mientras que el triunfo de Bellucci se paga entre 8 y 10 euros por euro apostado. El español, además, es candidato principal al título junto a Novak Djokovic, en lo que podría ser la gran revancha de semifinales.

Quienes busquen sorpresas pueden confiar en la presión del escenario y en la incógnita de los primeros enfrentamientos, aunque el guion lógico es el avance del murciano, salvo debacle inesperada.

El corte de pelo de Alcaraz: de accidente familiar a meme viral

Si en algo ha coincidido el vestuario del US Open es en el asombro por el nuevo look del campeón de Roland Garros. El propio Carlos Alcaraz confesó que su hermano se equivocó con la maquinilla al intentar recortarle el pelo antes del torneo: «La única forma de arreglarlo era afeitarme del todo. Me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad».

El corte ha desatado una oleada de bromas en redes y en el propio vestuario. El estadounidense Frances Tiafoe, famoso por sus looks atrevidos, no se cortó: «Es horrible. No sé quién le dijo que hiciera eso. Pero es terrible. Al final del día es Carlos y es mi chico. Pero necesita juntarse conmigo», bromeó ante la prensa, generando carcajadas en la sala.

La propia reacción de Alcaraz ha sido distendida: «Para ser sincero, creo que hoy me hizo ser más rápido. Si hay un lugar para un corte tan radical, ese es Nueva York». Incluso su entrenador, Juan Carlos Ferrero, se sumó a las bromas: «No es más rápido de lo que ya era», remató entre risas.

Lejos de enfadarse, el murciano ha aprovechado la ocasión para quitar hierro al asunto: «Cada vez que me corto el pelo, en dos o tres días ya ha crecido. Me río de la reacción de la gente. Es lo que hay. Ahora mismo no puedo hacer otra cosa».

Más allá del partido: ambiente y curiosidades

La segunda ronda del US Open 2025 no solo enfrenta a dos tenistas en momentos muy diferentes de su carrera, sino que también ofrece un espectáculo mediático que va más allá de lo deportivo. La presencia de figuras del deporte y del espectáculo en las gradas, el ambiente eléctrico de Flushing Meadows y la presión añadida por los focos hacen de este duelo algo más que un simple partido de Grand Slam.

Curiosidades del Alcaraz vs Bellucci y el “caso rapado”