Tragedia en la cima: Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa que desafió al Pobeda y encontró su final

La historia de Natalia Nagovitsyna se ha transformado en una de las más sobrecogedoras del alpinismo contemporáneo.

La experimentada deportista rusa, reconocida por sus hazañas en las cumbres más desafiantes de Asia Central, quedó atrapada durante quince días en el imponente Pico Pobeda, la montaña más alta de Kirguistán y una de las más temidas por los escaladores de todo el mundo.

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, las autoridades kirguisas han puesto fin a los esfuerzos de búsqueda y rescate, confirmando que no existen señales de vida tras los últimos reconocimientos realizados con drones equipados con cámaras térmicas.

El nombre de Natalia Nagovitsyna queda así grabado entre los grandes del alpinismo ruso contemporáneo.

Su historia es testimonio no solo del desafío físico ante las cumbres más temibles sino también del vínculo humano que une a quienes buscan sentido entre las alturas imposibles.

El accidente y la odisea en la altitud

El drama comenzó el pasado 12 de agosto, cuando Nagovitsyna, con 47 años y una trayectoria marcada por desafíos extremos, sufrió una fractura en la pierna durante el descenso del Pico Pobeda (7.439 metros). La deportista quedó atrapada en una tienda de campaña situada a más de 7.200 metros de altitud, aislada por el hielo y las tormentas, con apenas provisiones y sin suficiente gas para derretir nieve y poder hidratarse. Las condiciones climáticas eran devastadoras: temperaturas cercanas a -30 grados centígrados por la noche, ráfagas de viento y tormentas continuas.

Sus compañeros, un grupo internacional formado por el ruso Roman, el alemán Gunter y el italiano Luca Sinigaglia, intentaron ayudarla estableciendo un campo base provisional. Sin embargo, solo lograron suministrarle comida y algo de gas antes de verse obligados a descender. El intento heroico del italiano Luca terminó también en tragedia: perdió la vida por congelación y edema cerebral mientras intentaba auxiliarla.

El fracaso del rescate y el dolor familiar

Durante los siguientes quince días, los equipos de emergencia locales e internacionales lucharon contra lo imposible. Helicópteros sufrieron accidentes debido a la meteorología extrema; otros grupos tuvieron que abandonar la montaña por el riesgo para sus vidas. Las autoridades kirguisas declararon finalmente «imposible» cualquier operación adicional tras constatar que ningún movimiento ni señal vital se detectaba en la tienda donde permanecía Nagovitsyna. La última esperanza se desvaneció cuando un dron militar mostró imágenes sin actividad alguna en su refugio improvisado.

Mientras tanto, su hijo mantuvo una campaña incansable en redes sociales, aferrándose al último vídeo grabado por un dron donde su madre saludaba débilmente desde la tienda, convencido aún de que seguía viva. El portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia kirguiso fue categórico: «Es imposible llegar».

Un legado marcado por la adversidad

El Pico Pobeda es célebre por su dificultad extrema. Desde 1955 no se ha logrado evacuar a nadie con vida desde su cima; más de ochenta escaladores han perdido allí la vida. Dmitri Grékov, jefe del campamento base local, lo resume: «Nadie es evacuado de allí». Los expertos rusos califican cualquier supervivencia como «un milagro», subrayando los riesgos inherentes a este tipo de expediciones.

La vida personal y profesional de Nagovitsyna estuvo profundamente marcada por la montaña. En 2021 vivió otro episodio trágico cuando presenció la muerte de su marido Sergey durante la ascensión al Khan Tengri (7.010 metros), víctima de un infarto cerebral cerca de la cima. Ella decidió acompañarle hasta sus últimos momentos y, un año después, coronó nuevamente esa cumbre para colocar una placa en memoria del esposo perdido.

Reacciones del mundo del alpinismo

Las palabras del presidente de la Comisión de Montañismo Clásico rusa son especialmente conmovedoras: «Si alguien la salva será un milagro. Si sobrevive serán dos milagros distintos». El drama humano que rodea a Nagovitsyna ha generado una ola de solidaridad y reflexión entre colegas y aficionados al montañismo extremo.

Un rescatista italiano que participó en las operaciones declaró: «No hay precedentes exitosos a esa altitud en Pobeda; cada paso es jugarse la vida». Los testimonios destacan tanto el valor personal como el sacrificio colectivo implicado.

Actos conmemorativos y homenaje

La comunidad alpinista internacional prepara ya homenajes simbólicos para recordar a Natalia Nagovitsyna. En Moscú y San Petersburgo se han convocado reuniones informales y actos conmemorativos para celebrar su legado deportivo y humano. El Club Alpino Ruso ha anunciado la instalación permanente de una placa en el campamento base del Pobeda como tributo a su coraje.

Datos biográficos y obra deportiva