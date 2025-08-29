Bombazos en la Champions: el Real Madrid, ante un sorteo de alto voltaje y el Barça sonríe con su suerte

Un sorteo de locos, una Champions más abierta que nunca y la sensación de que la suerte, como el fútbol, es imprevisible.

Todo puede pasar cuando el balón empieza a rodar en Europa.

Suele decirse que el sorteo de la Champions League es una tómbola, pero en esta edición 2025/26 ha tocado el gordo… o el susto, según el color de la camiseta.

El Real Madrid ha recibido un auténtico alud de rivales de máximo nivel, mientras que el FC Barcelona respira con alivio tras esquivar a la mayoría de los grandes cocos europeos.

Por su parte, Atlético, Villarreal y Athletic tienen por delante recorridos llenos de minas y poco margen para la distracción.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, en la redacción reina un ambiente de asombro y algo de resignación entre los seguidores blancos, que ya han empezado a hacer cábalas sobre las posibilidades reales del equipo de Xabi Alonso para sobrevivir a una fase de liga que huele a drama futbolístico y a épica por igual.

🎙️ Butragueño: "Sabemos que esta competición es muy difícil y tendremos que ofrecer un altísimo nivel". pic.twitter.com/IbBygCXWzk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 28, 2025

Un sorteo de alto voltaje para el Real Madrid

El Real Madrid se topa en la fase de liga con una de las rutas más temidas que se recuerdan. El bombo no tuvo piedad y le ha emparejado con rivales tan temibles como el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool en Anfield, un estadio que ya fue su tumba la temporada pasada. A esto se suman la Juventus, el Benfica, el Olympique de Marsella, el Mónaco, el Olympiacos y, para añadir un toque exótico (y un viaje de diez horas en avión), el Kairat Almaty de Kazajistán.

En casa , los blancos recibirán a City, Juventus, Marsella y Mónaco.

, los blancos recibirán a City, Juventus, Marsella y Mónaco. A domicilio, los desplazamientos serán al mítico Anfield, Da Luz (Benfica), el siempre hostil Karaiskakis (Olympiacos) y el larguísimo trayecto a Kazajistán.

Este calendario obliga a los de Xabi Alonso a una regularidad casi inhumana. No hay margen para el despiste: cualquier traspié puede dejarles fuera del ansiado Top-8 que da acceso a las eliminatorias gordas. El morbo está servido con el regreso de Kylian Mbappé al Mónaco, y el reencuentro de Álvaro Carreras con el Benfica, donde se forjó como profesional.

Según los pronósticos de apuestas y los superordenadores de las casas de análisis, el Madrid lo tiene complicado para ser primero de grupo, pero sigue siendo uno de los favoritos a levantar la “orejona” si logra sobrevivir a esta jungla.

El Barça sonríe: PSG y Chelsea, pero calendario amable

En el otro extremo de la fortuna, el FC Barcelona ha tenido una suerte mucho más favorable en el sorteo. Aunque se verá las caras con el PSG (actual campeón de Europa) y el Chelsea (campeón mundial de clubes), el resto de sus rivales presentan un perfil más bajo: Eintracht, Olympiacos, Copenhague, Brujas, Slavia y Newcastle.

El Barça jugará contra PSG en casa y contra Chelsea en Stamford Bridge.

El resto de partidos, a priori, deberían servir para sumar puntos y rodar a los nuevos fichajes.

El club catalán, que ha pedido a la UEFA jugar fuera de casa su primer partido para facilitar el estreno en el nuevo Camp Nou, afronta esta fase con tranquilidad y la vista puesta en consolidar el proyecto. Las casas de apuestas le sitúan como candidato seguro para el Top-8 y, salvo hecatombe, la presión será más bien para los rivales que para los de Xavi Hernández.

Atlético, Villarreal y Athletic: peligros por todas partes

No solo el Madrid ha salido escaldado. El Atlético de Madrid se enfrenta a un camino de dificultad media-alta. Los de Simeone jugarán en casa contra Inter, Eintracht, Bodo/Glimt y Union SG, pero tendrán que visitar los campos del Liverpool, Arsenal, PSV y Galatasaray. El potencial de los rivales ingleses y turcos puede complicar mucho la existencia de los colchoneros.

El Villarreal tampoco puede frotarse las manos: tendrá que verse las caras con Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos. El Athletic, en su regreso a la máxima competición, se topa con un grupo de cuchillo entre los dientes: PSG, Arsenal, Sporting de Portugal, Dortmund, Atalanta, Slavia de Praga, Qarabag y Newcastle.

Atlético: dificultad media-alta, con salidas temibles en Inglaterra y Turquía.

Villarreal: grupo de la muerte con varios campeones nacionales.

Athletic: regreso por todo lo alto, pero con rivales de vértigo.

Antecedentes y contexto: la Champions, en modo selva

La Champions estrena en esta edición 2025/26 el formato de fase liga entre 36 equipos, con ocho partidos por club (cuatro en casa y cuatro fuera) y sin enfrentamientos entre equipos de la misma federación en esta ronda. El objetivo es ser uno de los ocho mejores para entrar en cuartos de final con ventaja de campo. La exigencia es máxima y el calendario, infernal para los que han salido mal parados del sorteo.

En la pasada edición, el Real Madrid cayó en Anfield y no logró clasificarse entre los ocho mejores, lo que añade presión extra a los blancos. El Barça, en cambio, espera consolidar su proyecto tras una temporada de reconstrucción y grandes inversiones en fichajes.

Pronósticos y apuestas: ¿quién llegará más lejos?

Los algoritmos y expertos sitúan al Manchester City, el PSG y el Bayern como principales favoritos al título, con el Real Madrid y el Barça un escalón por debajo, aunque todo puede pasar cuando la pelota empieza a rodar. El Atlético parte como outsider y Villarreal y Athletic tendrán que apelar a la épica si quieren seguir vivos en primavera.

Las cuotas de las casas de apuestas reflejan bien el drama:

Real Madrid: Top-8, cuota media 1.85; campeón, 8.00

Barcelona: Top-8, cuota 1.40; campeón, 7.00

Atlético: Top-8, cuota 2.50; campeón, 20.00

Villarreal: Top-8, cuota 3.75; campeón, 40.00

Athletic: Top-8, cuota 4.10; campeón, 50.00

Curiosidades de este sorteo y sus protagonistas