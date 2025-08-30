Dónde, cómo y cuándo ver por TV el partido Real Madrid vs. Mallorca de esta jornada de liga

El fútbol regresa al Santiago Bernabéu con uno de esos partidos que, aunque es pronto, marcan el tono de la temporada. Real Madrid y Mallorca se ven las caras este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas, en un choque que promete emociones fuertes, alguna sorpresa y, seguro, polémica arbitral. La cita corresponde a la tercera jornada de la Liga 2025/26, donde los blancos buscan consolidar su liderato y los bermellones evitar que el calendario les pase factura demasiado pronto.
El equipo dirigido por Arrasate llega al coliseo blanco con la moral justa y una mochila llena de retos: solo ha sumado un punto en dos jornadas, y viene de empatar milagrosamente ante el Barça gracias a un gol agónico de Mateu Morey. El Mallorca recupera para la causa a Muriqi y Morlanes, que vuelven tras ser expulsados ante los culés, e incorpora al recién fichado Jan Virgili, que podría debutar en uno de los campos más intimidantes del mundo.
¿Dónde ver el partido? Todas las opciones para no perderse nada
A día de hoy, 30 de agosto de 2025, los aficionados tienen varias alternativas para seguir el encuentro:
- Televisión: El partido será retransmitido en directo por M+ LaLigaTV, M+ LaLigaTV 2 y también por Orange TV. Para los amantes del minuto a minuto digital, se podrá seguir online desde la web de El Mundo.
- Estadio: Si prefieres vivirlo en directo, todavía hay entradas disponibles online, con precios que oscilan entre los 75€ y los 180€, dependiendo de la ubicación. Eso sí, sólo se aceptan entradas digitales descargadas en el móvil; olvídate del clásico papel impreso.
- Zona visitante: Los seguidores del Mallorca tienen su propio espacio reservado por normativa; cualquier intento de infiltración será cortado de raíz por seguridad.
Ambiente y posibles alineaciones: ¿habrá sorpresas?
El Bernabéu estará casi lleno (aforo máximo: 85.454 espectadores) y se espera una atmósfera eléctrica. Las alineaciones previstas dejan claro que nadie quiere regalar nada:
- Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.
- Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder; Asano y Muriqi.
El árbitro será José María Sánchez Martínez, con Pulido Santana en el VAR. Si hay polémica (que seguro la habrá), ya sabemos dónde buscar las explicaciones.
Pronóstico: ¿apuestas o milagros?
Las casas de apuestas dan como claro favorito al Real Madrid—¿quién lo duda?—pero el Mallorca ya ha demostrado capacidad para amargarle la noche a cualquiera. Si algo nos enseña la Liga cada temporada es que los guiones están para romperse. Un empate sería visto como una gesta por parte del conjunto balear; una victoria local parece más probable según las cuotas actuales.
Curiosidades para animar la previa
- El Mallorca sólo ha ganado una vez en el Bernabéu en los últimos diez años.
- Este será el primer partido liguero en el Bernabéu donde no se permitirá el acceso con entradas impresas: todo digital.
- Mbappé y Mastantuono forman una dupla ofensiva inédita que promete espectáculo (o algún fuera de juego inverosímil).
- El Mallorca afronta su tercer partido seguido contra un grande: ¿programador malicioso o calendario caprichoso?
- El árbitro Sánchez Martínez ha dirigido cinco partidos entre ambos equipos sin expulsar a ningún jugador… hasta ahora.
Que nadie se despiste este sábado: el fútbol vuelve al Bernabéu con ganas de sorprender y dejar huella.