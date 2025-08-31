Auger-Aliassime dinamita el US Open: se carga a Zverev y el cuadro se reinventa

Noches como la vivida en el Arthur Ashe Stadium son las que alimentan las leyendas y los memes.

Félix Auger-Aliassime, con su tenis explosivo y una determinación que no cotizaba al alza en las casas de apuestas, ha tumbado al número tres del mundo, Alexander Zverev, en una batalla de casi cuatro horas que termina reescribiendo el guion del US Open 2025.

El canadiense se impuso por 4-6, 7-6(7), 6-4 y 6-4, con un recital de 50 golpes ganadores y una resistencia mental digna de maratón, levantando incluso un set point en el segundo parcial con un derechazo que besó la línea.

La victoria no sólo es la mayor que ha logrado Auger-Aliassime en Grand Slam (y la segunda ante Zverev en majors), sino que le vuelve a situar entre los aspirantes tras años de altibajos. El canadiense no cedió ni un solo break en los dos últimos sets y se metió por tercera vez en octavos del US Open, algo que no lograba desde 2021, cuando fue semifinalista. «Empecé nervioso, pero después fue una locura», reconocía tras cruzar la meta de esta madrugada.

La derrota deja a Zverev, aún sin Grand Slam a sus espaldas, fuera de combate y al cuadro del torneo con una nueva grieta por donde puede colarse algún outsider con hambre de gloria.

Así queda el cuadro masculino: efecto dominó

La caída de Zverev provoca un terremoto en su sector del draw. Auger-Aliassime se enfrentará ahora a Andrey Rublev, quien lidera por 7-1 su historial personal ante el canadiense. No obstante, visto lo visto, nadie se atreve ya a dar pronósticos categóricos sobre qué puede pasar en esa zona del torneo.

Por arriba, el gran foco sigue siendo Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie y principal amenaza para los favoritos. El murciano debutó ante Reilly Opelka —un sacador peligroso aunque irregular— y su parte del cuadro le enfrenta a rivales exigentes desde el inicio: Bellucci, Musetti o Fritz pueden cruzarse en su camino antes de unos hipotéticos cuartos de final contra Medvedev o De Miñaur.

El cuadro principal mantiene a los grandes nombres: Jannik Sinner (actual número uno), Novak Djokovic (vuelve tras problemas físicos), Medvedev y Rublev, junto a outsiders como Shelton o Rune, que ya han dado sustos en temporadas recientes. Pero la eliminación prematura de Zverev altera la lógica inicial: la zona baja queda más abierta para sorpresas.

¿Por dónde va Alcaraz?

Alcaraz navega por la parte alta, evitando a Sinner hasta una hipotética final. El español cuenta con opciones matemáticas claras para recuperar el número uno mundial: debe levantar el trofeo o alcanzar la final si Sinner no lo logra. Su camino exige máxima concentración: cada ronda es una final anticipada por puntos y presión mediática. Las casas de apuestas siguen apostando fuerte por él como favorito junto al italiano.

Jugador Parte del cuadro Próximo rival Estado actual Carlos Alcaraz Alta Reilly Opelka Favorito, presión alta Jannik Sinner Alta Vit Kopriva Campeón defensor Félix Auger-Aliassime Baja Andrey Rublev En estado de gracia Novak Djokovic Media Por definir Incógnita física Daniil Medvedev Media Por definir Peligro constante

Pronósticos y apuestas tras la debacle

A día de hoy, 31 de agosto de 2025, los pronósticos han tenido que recalibrarse tras la sorpresa. La eliminación de Zverev aumenta ligeramente las cuotas para outsiders como Rublev o Auger-Aliassime. Las casas siguen marcando a Sinner y Alcaraz como grandes favoritos al título; la baja forma física reciente de Djokovic hace que sus opciones estén bajo escrutinio escéptico.

Las cuotas previas a octavos sitúan:

Sinner: cuota media 2.30

Alcaraz: cuota media 2.50

Medvedev: cuota media 7.00

Rublev: cuota media 14.00

Auger-Aliassime: cuota media 18.00

Los analistas destacan que si Alcaraz mantiene su consistencia nocturna —donde suele elevar su nivel— puede aspirar tanto al título como al liderato ATP.

El toque humano: tenis bajo las luces y los nervios

La atmósfera neoyorquina parece multiplicar los giros inesperados. Auger-Aliassime encarna la resiliencia en tiempos donde todo está medido al milímetro —estadísticas avanzadas incluidas— pero donde sigue habiendo espacio para lo imprevisible: «Para algunos puede que sea la primera vez que me vean esta noche», dijo entre risas tras derrotar a Zverev. El público vibró con cada punto ganador; las redes sociales ardieron con memes sobre el “maleficio” del alemán.

Mientras tanto, Alcaraz sabe que cada partido es una batalla mental además de física. La presión por recuperar el trono mundial añade dramatismo extra a sus encuentros.

Curiosidades sobre los protagonistas y el US Open

Félix Auger-Aliassime tiene dos victorias ante Zverev en Grand Slam… ambas decisivas para su carrera.

Zverev sigue sin levantar un grande pese a ser top-3 varios años seguidos.

En Flushing Meadows hay más partidos nocturnos que en ningún otro Grand Slam.

Carlos Alcaraz defiende solo 50 puntos este año; Sinner defiende 2.000.

El saque más rápido del torneo hasta ahora lo ha firmado Ben Shelton (232 km/h).

Djokovic regresa tras lesión… pero sus rivales no pierden oportunidad para recordarle sus años.

Las casas de apuestas han variado cinco veces sus cuotas principales desde el inicio del torneo.

La última vez que Auger-Aliassime llegó tan lejos fue también año olímpico… ¿será superstición?

El récord histórico de partidos a cinco sets sigue siendo propiedad del US Open.

A veces parece que ni las estadísticas ni los pronósticos pueden domar el caos neoyorquino. Por eso este torneo nunca decepciona.