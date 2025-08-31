Remontada y liderato: el Real Madrid vence al Mallorca y mantiene su pleno en LaLiga

El Santiago Bernabéu vivió este sábado 30 de agosto de 2025 una noche de emociones intensas, donde el Real Madrid se impuso 2-1 al Mallorca con remontada exprés y polémica arbitral, consolidando su liderato provisional y pleno de victorias en LaLiga bajo la batuta de Xabi Alonso. El partido lo tuvo todo: goles anulados, un rival que vendió cara su derrota, la primera vez que los blancos encajan un tanto esta temporada y un ambiente eléctrico que no permitió ni un segundo de respiro a los espectadores.

El Mallorca, dirigido por Jagoba Arrasate, golpeó primero con un gol de Vedat Muriqi en el minuto 18, aprovechando un despiste defensivo tras un córner. La racha madridista sin encajar gol en Liga se rompía ante la incredulidad del público. Sin embargo, este Real Madrid versión Xabi Alonso no es el típico equipo que se deja llevar por el nerviosismo. En apenas 73 segundos de locura entre los minutos 37 y 38, Arda Güler empató tras una jugada ensayada y Vinícius Júnior culminó la remontada con un golazo que levantó al estadio. Remontada relámpago y mensaje directo al resto de la competición: este equipo va en serio.

Mbappé, protagonista frustrado: tres goles anulados y debate arbitral

Si alguien acaparó miradas fue Kylian Mbappé, que vio cómo le anulaban dos tantos por fuera de juego milimétrico y otro por mano de Güler. El francés lo intentó por todos los medios, pero el VAR y la bandera del asistente le negaron la gloria goleadora en su debut liguero ante el público blanco. El debate arbitral se instaló en las gradas y redes sociales: ¿fueron tan claros los fueras de juego? ¿Se está revisando demasiado?. Lo cierto es que los colegiados fueron protagonistas involuntarios y alimentaron el escepticismo habitual sobre las decisiones tecnológicas.

La presión del Mallorca tras el descanso puso a prueba la solidez defensiva blanca, con intervenciones providenciales de Carvajal y los centrales para frenar las internadas visitantes. El partido bajó el ritmo con los cambios tácticos de ambos técnicos: Mbappé dejó su sitio a Gonzalo García, buscando frescura en ataque mientras los baleares apuraban sus opciones hasta el último minuto.

Xabi Alonso consolida su proyecto: pleno de puntos y nueva era

A día de hoy, 30 de agosto del 2025, el Real Madrid suma nueve puntos sobre nueve posibles tras tres jornadas, manteniéndose invicto y líder provisional antes del parón internacional. El inicio fulgurante bajo Xabi Alonso confirma las expectativas generadas por su llegada: fútbol ofensivo, variantes tácticas y una plantilla que responde a cada reto. El técnico vasco ha sabido gestionar la transición tras la salida de Ancelotti hacia Brasil, aportando aire fresco sin renunciar a la ambición histórica del club.

El protagonismo de jóvenes como Güler y veteranos como Vinícius demuestra la riqueza del plantel blanco. La apuesta por transiciones rápidas, presión alta y balón parado bien trabajado empieza a dar frutos. Los aficionados ya sueñan con una temporada llena de éxitos… aunque mantienen ese toque escéptico tan propio del madridismo moderno: ¿será este año diferente o volverán los viejos fantasmas en primavera?

Mallorca no se rinde: actitud y detalles que marcan diferencias

El conjunto balear dejó claro que no vino a pasearse por Chamartín. Con una defensa sólida, presión intensa sobre los mediocentros blancos y verticalidad en ataque, estuvo cerca de rascar algún punto. Las intervenciones decisivas del portero madridista y los centímetros del VAR evitaron males mayores para los locales. El Mallorca sigue sin ganar esta temporada pero muestra argumentos para competir lejos del descenso.

Estadísticas clave del encuentro

Posesión: Real Madrid 61%, Mallorca 39%

Disparos totales: Real Madrid 10

Goles anulados al Real Madrid: 3 (Mbappé x2, Güler x1)

Goleadores: Muriqi (18’), Güler (37’), Vinícius (38’)

Cambios destacados: Mbappé por Gonzalo García (minuto 90+4)

Pronósticos e impacto en la temporada

Las casas de apuestas siguen colocando al Real Madrid como máximo favorito para conquistar LaLiga tras este arranque impecable. El efecto Xabi Alonso se nota en la mentalidad del vestuario, aunque queda mucho camino por recorrer. La próxima jornada será frente al Espanyol tras el parón internacional; se espera rotaciones pero la exigencia será máxima.

Curiosidades tras el triunfo blanco

El Real Madrid remontó en apenas 73 segundos; récord personal para Arda Güler desde su llegada.

Es la primera vez que Mbappé ve tres goles anulados en un mismo partido oficial.

Jagoba Arrasate nunca ha ganado como entrenador visitante en el Bernabéu.

Vinícius suma su tercer gol consecutivo ante rivales baleares.

El VAR intervino cinco veces durante el partido, generando tendencia viral en redes sociales.

Xabi Alonso mantiene una racha invicta como técnico blanco desde su debut.

La última vez que Mallorca marcó primero en Chamartín fue hace ocho años; entonces también perdió.

La noche terminó con cánticos para Vinícius y alguna protesta contra el VAR; fútbol puro en estado emocional. El Bernabéu sigue siendo territorio imprevisible donde cualquier cosa puede pasar… salvo aburrirse.