El Barça la pifia en Vallecas: empate con polémica ante un Rayo Vallecano combativo

El fútbol, como la vida, a veces se empeña en demostrar que la tecnología puede fallar en el peor momento. Este domingo el FC Barcelona sumó su primer gran tropiezo de la temporada en un Estadio de Vallecas que volvió a ser un fortín incómodo para los azulgranas. El empate 1-1 ante un Rayo Vallecano que nunca se rindió deja a los de Hansi Flick con la sensación de haberse dejado dos puntos, pero también con el alivio de no irse de vacío gracias, en buena parte, a la actuación salvadora de su portero Joan García.

El partido, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, estuvo marcado por la polémica arbitral y los problemas técnicos del VAR, que decidió tomarse la tarde libre justo cuando más se le necesitaba. En una acción clave, Lamine Yamal cayó en el área tras una entrada de Pep Chavarría. El árbitro, Busquets Ferrer, señaló penalti. Pero el VAR, ausente por problemas técnicos, no pudo revisar la jugada. Yamal, con sangre fría, no falló desde los once metros.

Un arranque eléctrico y un penalti en el epicentro del debate

El encuentro arrancó con el Barcelona intentando imponer su ritmo desde el primer minuto. La presión alta del Rayo no permitió concesiones, pero Raphinha ya avisó a los seis minutos con un disparo peligroso. El Rayo respondió con un remate de Andrei Ratiu que obligó a lucirse a Joan García. El primer tiempo fue vibrante, con alternativas y un ambiente eléctrico en las gradas.

En el minuto 39, llegó la jugada que marcaría el relato del partido: Lamine Yamal forzó un penalti muy protestado por la grada local. Sin VAR operativo, la decisión del árbitro fue inamovible. El joven talento azulgrana anotó el 0-1, sembrando la duda y la indignación en Vallecas.

El descanso no enfrió los ánimos. El Rayo, lejos de venirse abajo, salió en tromba tras el intermedio. El equipo de Iñigo Pérez refrescó ideas y piernas, y pronto Isi Palazón puso a prueba de nuevo a Joan García, que respondió con una parada digna de los mejores resúmenes de la jornada.

Fran Pérez iguala la balanza y Vallecas ruge

El fútbol recompensa a los valientes y el Rayo, fiel a su estilo, apretó hasta encontrar el premio. En el minuto 67, Fran Pérez aprovechó un balón suelto para batir a Joan García y desatar la locura en las gradas. El empate era justo y el partido se convirtió en un correcalles, con ocasiones para ambos equipos y la sensación de que todo podía pasar.

En los minutos finales, el Rayo rozó la victoria con un gol de Sergio Camello que fue anulado por fuera de juego, para desesperación del respetable. El Barcelona, que había arrancado con Ferran Torres en punta y dejó a Lewandowski en el banquillo hasta el tramo final, se mostró espeso y falto de ideas en los metros finales. Ni la entrada de Rashford ni la de Gerard Martín cambiaron el guion.

Análisis táctico y físico: Flick no encuentra la tecla

El empate deja varias lecturas en clave azulgrana. El experimento de Flick, apostando por Torres y dejando a Lewandowski y Rashford como revulsivos, no funcionó. El equipo mostró carencias en la creación y dependió demasiado de las individualidades de Lamine Yamal y Raphinha. En el centro del campo, De Jong y Pedri alternaron luces y sombras, y la defensa volvió a dejar dudas ante la presión intensa del Rayo.

Por parte local, el planteamiento de Iñigo Pérez fue valiente: presión alta, transiciones rápidas y mucha personalidad. El Rayo supo sufrir tras el gol encajado y encontró en Fran Pérez y Isi a dos puñales constantes. El físico de los vallecanos aguantó hasta el final, a pesar de la acumulación de partidos por su reciente clasificación europea.

Polémica arbitral y VAR: el fútbol español, siempre al filo

La noticia extradeportiva estuvo en la sala VOR. El VAR, que debía aportar justicia y claridad, fue protagonista por su ausencia. La jugada del penalti sobre Yamal, sin revisión posible, ya es carne de tertulia y memes. El árbitro Busquets Ferrer tuvo que tomar decisiones sin red de seguridad, en un escenario donde cualquier error se magnifica.

No faltaron las tarjetas: Batalla, Unai López y De Jong vieron la amarilla en un partido que, pese a la tensión, no fue especialmente brusco.

Implicaciones en la tabla y próximos retos

El empate deja al Barcelona con 7 puntos tras tres jornadas, dejando escapar los primeros puntos del curso y con la sensación de que el proyecto de Flick aún necesita rodaje. El Rayo, con 4 puntos, demuestra que Vallecas sigue siendo un campo incómodo para los grandes y mantiene el pulso en la zona media de la tabla.

Ahora, ambos equipos afrontan un parón por selecciones que servirá para recargar pilas y ajustar detalles. El Rayo recibirá al CA Osasuna el próximo 14 de septiembre, mientras el Barcelona buscará reencontrarse con la victoria en su siguiente compromiso liguero.

Pronósticos y apuestas: cautela tras el varapalo

Las casas de apuestas daban como claro favorito al Barcelona antes del choque, pero el resultado vuelve a poner en valor la imprevisibilidad de LaLiga. Si algo enseña el fútbol español es que en Vallecas no hay enemigo pequeño y que el VAR, cuando falla, iguala aún más las fuerzas.

Curiosidades del duelo y sus protagonistas

Joan García fue elegido MVP del partido con varias paradas decisivas que evitaron la derrota azulgrana.

fue elegido MVP del partido con varias paradas decisivas que evitaron la derrota azulgrana. Lamine Yamal se convierte en el jugador más joven del Barcelona en marcar de penalti en Liga.

se convierte en el jugador más joven del Barcelona en marcar de penalti en Liga. El VAR no funcionó durante toda la primera parte, algo insólito en la era tecnológica.

El Rayo Vallecano lleva tres temporadas consecutivas puntuando en casa ante el Barcelona.

Fran Pérez , autor del gol local, suma ya dos tantos en las tres primeras jornadas.

, autor del gol local, suma ya dos tantos en las tres primeras jornadas. Sergio Camello celebró un gol en el 87′ que fue anulado por fuera de juego, desatando el enfado de la grada.

celebró un gol en el 87′ que fue anulado por fuera de juego, desatando el enfado de la grada. El ambiente en Vallecas fue de gala, con más de 14.000 espectadores y una afición entregada pese a las altas temperaturas.

El árbitro Busquets Ferrer tuvo que soportar una de las noches más tensas de su carrera, con la tecnología jugando en su contra.

En Vallecas, nunca faltan historias. Y tampoco el fútbol imprevisible, incluso cuando la tecnología decide tomarse vacaciones.