Finlandia revienta los pronósticos y fulmina en octavos a Serbia, gran favorita en el Eurobasket

La historia del baloncesto europeo se alimenta de noches imprevisibles, pero pocas tan sorprendentes como la vivida este sábado en Riga.

El Eurobasket 2025 ya tiene su mayor campanada: Finlandia, contra todo pronóstico, eliminó a la poderosa Serbia (86-92) y se instala en los cuartos de final, mientras otras favoritas como Alemania, Lituania y Turquía evitaron disgustos y sellaron su pase como dictaban las apuestas.

El Eurobasket 2025 ya tiene grabada una noche para la leyenda.

Y la próxima ronda promete emociones fuertes, aunque las casas de apuestas, tras el terremoto finlandés, se lo piensen dos veces antes de dar nada por hecho.

La eliminación de Serbia abre un nuevo horizonte en el Eurobasket. El equipo de Svetislav Pesic, vigente subcampeón mundial y bronce olímpico, se despide por segunda vez consecutiva en octavos.

Jokic, autocrítico tras el partido, reconoció: “No estuvimos listos desde el salto inicial. Sabíamos lo que hacían, pero fueron mejores y más duros que nosotros”.

Finlandia, por su parte, se medirá en cuartos al vencedor del Francia-Georgia, con el entusiasmo por las nubes y el aura de equipo revelación.

Las apuestas, que daban a Serbia como favorita clara para semifinales, ahora se agitan: Alemania, Lituania y Turquía asumen el papel de candidatos, pero tras la noche de Riga, cualquiera se atreve a subestimar a los nórdicos.

Finlandia reescribe la narrativa europea

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, nadie en la capital letona deja de hablar de la hazaña finlandesa.

El equipo nórdico, que partía muy lejos de los focos mediáticos y de la presión de los grandes, tumbó a una Serbia que venía con la vitola de gran favorita y con el trío de estrellas liderado por Nikola Jokic (33 puntos, 8 rebotes).

El duelo arrancó con Finlandia lanzada, firmando un parcial de 1-11 que dejó atónitos a los balcánicos.

Sin embargo, la reacción de Serbia no se hizo esperar. Jokic, acompañado por Nikola Jovic (20 puntos) y los fogonazos de Micic, volteó el marcador al descanso (48-44). Parecía cuestión de tiempo que la lógica se impusiera.

Pero la lógica, en baloncesto, a veces es un espejismo. Finlandia, lejos de rendirse, aguantó el tirón en el tercer cuarto y, ya en el último, firmó una exhibición de temple y acierto liderada por Lauri Markkanen (29 puntos, 8 rebotes), Mikael Jantunen (15 puntos) y, sobre todo, un decisivo Elias Valtonen que emergió en el momento más caliente con 8 puntos consecutivos, incluido un triple letal y una defensa de manual.

Tabla de máximos anotadores del partido

Jugador Equipo Puntos Rebotes Valoración Nikola Jokic Serbia 33 8 37 Nikola Jovic Serbia 20 5 – Lauri Markkanen Finlandia 29 8 25 Mikael Jantunen Finlandia 15 4 – Elias Valtonen Finlandia 13 3 –

Serbia, que dominó el rebote en la previa, perdió la batalla de la pintura en momentos clave y se vio superada por la energía y el descaro de los escandinavos. Ni siquiera la ausencia de grandes nombres finlandeses ni la teórica inferioridad física pudieron frenar la avalancha nórdica, que vuelve a colarse entre los ocho mejores del continente, igualando su mejor resultado histórico.

Alemania, Lituania y Turquía cumplen el expediente

Mientras el planeta baloncesto digiere el batacazo serbio, el resto de favoritos no falló en sus compromisos de octavos: