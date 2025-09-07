Finlandia revienta los pronósticos y fulmina en octavos a Serbia, gran favorita en el Eurobasket

La historia del baloncesto europeo se alimenta de noches imprevisibles, pero pocas tan sorprendentes como la vivida este sábado en Riga.
El Eurobasket 2025 ya tiene su mayor campanada: Finlandia, contra todo pronóstico, eliminó a la poderosa Serbia (86-92) y se instala en los cuartos de final, mientras otras favoritas como Alemania, Lituania y Turquía evitaron disgustos y sellaron su pase como dictaban las apuestas.
El Eurobasket 2025 ya tiene grabada una noche para la leyenda.
Y la próxima ronda promete emociones fuertes, aunque las casas de apuestas, tras el terremoto finlandés, se lo piensen dos veces antes de dar nada por hecho.
La eliminación de Serbia abre un nuevo horizonte en el Eurobasket. El equipo de Svetislav Pesic, vigente subcampeón mundial y bronce olímpico, se despide por segunda vez consecutiva en octavos.
Jokic, autocrítico tras el partido, reconoció: “No estuvimos listos desde el salto inicial. Sabíamos lo que hacían, pero fueron mejores y más duros que nosotros”.
Finlandia, por su parte, se medirá en cuartos al vencedor del Francia-Georgia, con el entusiasmo por las nubes y el aura de equipo revelación.
Las apuestas, que daban a Serbia como favorita clara para semifinales, ahora se agitan: Alemania, Lituania y Turquía asumen el papel de candidatos, pero tras la noche de Riga, cualquiera se atreve a subestimar a los nórdicos.
Finlandia reescribe la narrativa europea
A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, nadie en la capital letona deja de hablar de la hazaña finlandesa.
El equipo nórdico, que partía muy lejos de los focos mediáticos y de la presión de los grandes, tumbó a una Serbia que venía con la vitola de gran favorita y con el trío de estrellas liderado por Nikola Jokic (33 puntos, 8 rebotes).
El duelo arrancó con Finlandia lanzada, firmando un parcial de 1-11 que dejó atónitos a los balcánicos.
Sin embargo, la reacción de Serbia no se hizo esperar. Jokic, acompañado por Nikola Jovic (20 puntos) y los fogonazos de Micic, volteó el marcador al descanso (48-44). Parecía cuestión de tiempo que la lógica se impusiera.
Pero la lógica, en baloncesto, a veces es un espejismo. Finlandia, lejos de rendirse, aguantó el tirón en el tercer cuarto y, ya en el último, firmó una exhibición de temple y acierto liderada por Lauri Markkanen (29 puntos, 8 rebotes), Mikael Jantunen (15 puntos) y, sobre todo, un decisivo Elias Valtonen que emergió en el momento más caliente con 8 puntos consecutivos, incluido un triple letal y una defensa de manual.
Tabla de máximos anotadores del partido
|Jugador
|Equipo
|Puntos
|Rebotes
|Valoración
|Nikola Jokic
|Serbia
|33
|8
|37
|Nikola Jovic
|Serbia
|20
|5
|–
|Lauri Markkanen
|Finlandia
|29
|8
|25
|Mikael Jantunen
|Finlandia
|15
|4
|–
|Elias Valtonen
|Finlandia
|13
|3
|–
Serbia, que dominó el rebote en la previa, perdió la batalla de la pintura en momentos clave y se vio superada por la energía y el descaro de los escandinavos. Ni siquiera la ausencia de grandes nombres finlandeses ni la teórica inferioridad física pudieron frenar la avalancha nórdica, que vuelve a colarse entre los ocho mejores del continente, igualando su mejor resultado histórico.
Alemania, Lituania y Turquía cumplen el expediente
Mientras el planeta baloncesto digiere el batacazo serbio, el resto de favoritos no falló en sus compromisos de octavos:
- Alemania arrolló a Portugal (85-58) gracias a un último cuarto demoledor (parcial de 33-7), con Wagner y Schröder sumando 16 puntos cada uno. La campeona mundial mostró músculo y espera rival entre Italia y Eslovenia.
- Lituania tuvo que sudar para doblegar a la anfitriona Letonia (88-79), apoyada en el trío Velicka (21 puntos, 12 asistencias), Tubelis (18 puntos, 10 rebotes) y Syrvidis (18 puntos). La coanfitriona vendió cara su piel con un colosal Porzingis (34 puntos, 19 rebotes).
- Turquía superó a Suecia (85-79) con una actuación estelar de Alperen Sengun (24 puntos, 16 rebotes, 6 asistencias). Los otomanos, invictos en el torneo, mantienen vivo el sueño de medalla.
- Primera victoria de Finlandia sobre Serbia desde 2009 en partido oficial.
- Markkanen repite como referencia ofensiva nórdica tras su exhibición en el pasado Eurobasket, donde también alcanzaron los cuartos de final.
- Valtonen, héroe del último cuarto, jugó esta temporada en el Covirán Granada, que descendió deportivamente en la Liga Endesa.
- Serbia ha caído en octavos en dos ediciones consecutivas, una rareza para un país con tanta tradición y talento.
- El impacto de los triples: Finlandia cerró el partido con dos aciertos decisivos de Valtonen y Muurinen, que venía de un 0/6 en triples en el torneo.
- El ambiente finlandés: la afición desplazada a Riga llenó las gradas de entusiasmo y color, desplazando el protagonismo local tras la eliminación de Letonia.
- Jokic, pese a sus 33 puntos y 8 rebotes, lamentó la falta de dureza de su equipo en el rebote ofensivo, donde Finlandia sumó 20 capturas.
- La ausencia de Bogdanovic se notó en Serbia, que echó de menos su amenaza exterior y capacidad de liderazgo.
- Alemania, Lituania y Turquía, los otros equipos que avanzaron, lo hicieron con solvencia, confirmando que el Eurobasket mantiene su dosis de lógica… salvo cuando el baloncesto decide escribir otra historia.