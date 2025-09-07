Granollers y Zeballos, reyes en dobles de Nueva York tras una final épica

Nueva York ya tiene nuevos reyes en la pista y, a juzgar por su hambre y humor, la leyenda de Granollers y Zeballos promete más capítulos llenos de suspense, épica y tenis de altísima escuela.

Una final de dobles en Nueva York con sabor a revancha, épica y tenis en estado puro. Marcel Granollers y Horacio Zeballos lo han vuelto a hacer: en un Arthur Ashe entregado, la pareja hispano-argentina ha conquistado el US Open 2025 tras una remontada de película ante Joe Salisbury y Neal Skupski, los mismos rivales a los que ya superaron en la final de Roland Garros este año.

A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, el tenis de dobles tiene nuevos héroes que, a base de sufrimiento, veteranía y talento, han roto el guion de la historia reciente.

Un triunfo a contracorriente

La final no pudo empezar peor para los campeones. Los británicos, con el cuchillo entre los dientes, se llevaron el primer set por 6-3, aprovechando la solidez de Salisbury al saque y la agilidad en la red de Skupski. Pero si algo define a Granollers y Zeballos es su capacidad para sobrevivir en el alambre. Resistieron en el segundo set, forzaron el tie-break y ahí mostraron el colmillo de quienes ya han recorrido todos los caminos del circuito: 7-6(4) y partido igualado.

El tercer set fue una montaña rusa emocional. Cuando el luminoso marcaba un 5-4 a favor de los británicos, con saque y tres bolas de partido, la lógica dictaba sentencia. Pero entonces emergió la versión más luchadora de la pareja hispano-argentina. Ocho puntos consecutivos, una devolución de Granollers al rincón imposible y un break que silenció a los favoritos locales. Granollers cerró el partido al saque con el temple de un veterano que ya no teme a nada: 3-6, 7-6(4), 7-5.

Un año de ensueño y rivalidad clásica

Este US Open es la segunda corona del año para la pareja, que ya había roto su maldición en los Grand Slams al imponerse en Roland Garros. Allí también superaron a Salisbury y Skupski en una final de alternativas, con un set en blanco, un segundo parcial agónico y un tercer set decidido por detalles y magia: la famosa volea de Zeballos alrededor del poste, ya icono de la temporada.

La rivalidad entre ambas duplas se ha convertido en la gran historia del circuito de dobles en 2025. De hecho, este año han jugado tres veces en Grand Slam, con victoria siempre para la pareja hispano-argentina. Los británicos, eso sí, se llevaron el duelo en Roma y han demostrado que la diferencia es mínima: en la final del US Open, el marcador global de puntos fue 98-97 para los campeones, prueba de la igualdad reinante.

La consagración de dos veteranos incombustibles

Con una media de edad de 39,5 años, Granollers y Zeballos desafían el reloj. Tras tres finales perdidas juntos (US Open 2019, Wimbledon 2021 y 2023), han encontrado la fórmula ganadora justo cuando muchos les daban por amortizados. La emoción en la entrega de trofeos era palpable: lágrimas, abrazos y un reconocimiento unánime del público y los rivales. Incluso Carlos Alcaraz, desde la sala de fitness, vibraba con el triunfo de su compatriota.

No hay secretos, pero sí trabajo, complicidad y una capacidad única para sufrir y brillar en los momentos clave. “Este año estamos teniendo resultados y me hace feliz hacerlo con él porque luchamos mucho”, confesaba Granollers tras la final, mientras Zeballos sonreía con esa mezcla de alivio y satisfacción del que sabe que ha hecho historia para el tenis argentino y español.

Datos, apuestas y futuro inmediato

La victoria consolida a la pareja como la mejor del año, con cuatro títulos (incluyendo Madrid y Bucarest) y la tercera posición en el ranking del año, asegurando virtualmente su presencia en las ATP Finals de Turín. Las casas de apuestas ya les sitúan como favoritos para el próximo Open de Australia, aunque los propios campeones prefieren tomárselo con cautela: “¿Por qué no Australia?”, bromeaba Skupski, resignado a la tiranía de sus verdugos.

En cuanto a estadísticas, destacan: